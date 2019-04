Com fim de temporada instável, Rafael Sóbis projeta 2018 no Cruzeiro

Artilheiro da Copa do Brasil de 2017, o atacante Rafael Sóbis não viveu momentos tão bons em sua reta final de Campeonato Brasileiro. O jogador vem sofrendo com dores musculares e não entra em campo desde o dia 12 de novembro pela Raposa.

O camisa 7, teve um rendimento abaixo do que era esperado. Como consequência, foi vaiado e questionado em alguns momentos pela torcida celste. Todavia, o técnico Mano Menezes saiu em sua defesa.“Mesmo com lesões, jogou voluntariamente, várias vezes no sacrifício. Fez, inclusive, que ele tivesse uma queda de rendimento, bastante grande, no fim da temporada”, concluiu.

Em muitas oportunidades, Mano já demonstrou que gosta de contar com Rafael Sóbis (Foto: Divulgação/Pedro Vilela/Getty Images)

Através de suas redes sociais, Sóbis argumentou como foram seus preparativos para a sua estreia no início de ano. “Eu sinceramente me preparei e esperava desde o início que 2017 pudesse ser um ano muito positivo para mim e para o Cruzeiro. Felizmente, fechamos a temporada com um título nacional, uma vaga direta na Libertadores e uma posição de respeito no Brasileiro, mesmo com tanto equilíbrio dentro da competição”, disse.

Agora o atacante está de olho na próxima temporada. “Tenho muita vontade em evoluir ainda mais no próximo ano. Só me resta agradecer a todos que me ajudaram a fazer desta temporada uma grande experiência em minha carreira. Obrigado à minha família, meus amigos, ao Cruzeiro, a essa torcida incrível, a todos os meus companheiros e profissionais do clube. Que 2018 seja de novas alegrias e conquistas para todos nós”, frisou.