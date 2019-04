Destaque do Cruzeiro, Thiago Neves é eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro de 2017

Artilheiro e "rei de assistências". A temporada do meia Thiago Neves no Cruzeiro juntou números que fizeram valer toda a confiança depositada sobre o atleta no começo da temporada. O jogador da Raposa foi eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro de 2017 ao lado de Hernanes, do São Paulo, em evento na sede da CBF, na noite desta segunda (4).

"Quero agradecer pelo esforço que o Cruzeiro fez pela minha contratação. Houve uma desconfiança, porque vim de um futebol num nível mais baixo [Al-Jazira, dos Emirados Árabes], mas o que está acontecendo hoje é muito especial", disse o camisa 30 no evento "Premiação Brasileirão 2017".

Anunciado em janeiro de 2017 pelo então presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, no aniversário da Raposa, Thiago chegou ao clube na condição de maior contratação do ano. Ao longo da temporada, marcou 17 gols e distribuiu 14 assistências em 57 jogos, sendo o líder do elenco celeste nos dois quesitos citados.

No Campeonato Brasileiro, o meia também foi o artilheiro da Raposa e de forma disparada, com 11 gols anotados contra seis do atacante Sassá, que aparece em segundo na artilharia da equipe. Thiago Neves foi quem mais deu assistências no Cruzeiro pelo Brasileirão, tendo servido seus companheiros em sete oportunidades.

No começo da temporada, Thiago estipulou uma meta para si mesmo: marcar 15 gols e dar 20 assistências. Em tentos, superou sua expectativa e chegou perto no outro quesito. Por tudo isso, o meia foi o destaque do Cruzeiro em 2017, levando o prêmio de melhor meia pela importância dentro do elenco da Raposa, pela eficiência e pelos bons números que carregou.

Na Copa do Brasil, o meia também foi decisivo para o Cruzeiro ao bater o pênalti que deu o título à Raposa diante do Flamengo, no fim de setembro. O camisa 30, na semifinal, tinha ainda convertido a penalidade que colocou o time celeste na final contra os rubro-negros.

Thiago marcou contra o Palmeiras na Copa do Brasil, no empate em 3 a 3 pelas quartas da competição (Foto: Marcello Zambrana/LightPress/Cruzeiro)

Antes do evento na sede da CBF, o meia chegou a comentar o ótimo ano que fez com a camisa da Raposa. "Muito boa [a temporada] pelo tempo que fiquei fora. Consegui me adaptar bem porque o nível aqui é muito alto, mais corrido. Pela preparação desde o início do ano, fiz por merecer estar aqui [na premiação]. Quero me preparar para o calendário corrido e preciso de uma base pra jogar jogos importantes", comentou.

Thiago Neves no Campeonato Brasileiro de 2017*

Gols: 11 (artilheiro)

Assistências: 7 (quem mais deu assistências)

Passes certos: 1019 (quarto na equipe)

Finalizações certas: 57 (primeiro na equipe)

Cruzamentos certos: 38 (primeiro na equipe)

*estatísticas do site Footstats

Seleção do Campeonato de 2017

Goleiro: Vanderlei (Santos)

Lateral-direito: Fagner (Corinthians)

Zagueiros: Geromel (Grêmio) e Balbuena (Corinthians)

Lateral-esquerdo: Guilherme Arana

Volantes: Arthur (Grêmio) e Bruno Silva (Botafogo)

Meias: Hernanes (São Paulo) e Thiago Neves (Cruzeiro)

Atacantes: Jô (Corinthians) e Henrique Dourado (Fluminense)