Retrospectiva VAVEL: os 10 melhores jogos da temporada do Internacional

A temporada 2017 foi de novidades para o Sport Club Internacional. Logo no primeiro semestre o clube foi derrotado pelo Novo Hamburgo e teve a sequência de seis títulos estaduais interrompida. No segundo semestre o time disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Além dessas competições, o Inter também jogou a Copa da Primeira Liga e a Copa do Brasil da temporada. Confira a lista preparada pela VAVEL Brasil com os melhores jogos do Colorado neste ano.

10. Virada na raça: Inter sofre empate e busca vitória contra Criciúma fora de casa

Quando ainda tinha a liderança da Série B do Brasileirão, o Internacional visitou o Criciúma na 31ª rodada da competição. O estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, foi tomado pela torcida Colorada. O Inter, embalado por seus torcedores, conseguiu fazer um ótimo início de jogo e abriu o placar logo aos seis minutos em um gol contra após cruzamento de Leandro Damião. Víctor Cuesta, zagueiro do Inter, ampliou a vitória aos 15 minutos. Após isso o time comandado por Guto Ferreira sofreu um apagão e viu o Criciúma descontar ainda na primeira etapa e empatar antes dos 15 minutos do segundo tempo. A virada do time vermelho veio com Carlos aos 38 minutos. O atacante havia entrado em campo há três minutos. Apesar do sufoco o Internacional não optou por se defender e saiu para o jogo e buscou a vitória por 3 a 2, que veio na raça.

Saiba mais sobre o jogo aqui.

9. Briga direta pela liderança: Colorado vence América-MG no Beira Rio

Internacional e América-MG estavam na liderança e tinham os mesmos 48 pontos antes da 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Gaúchos levavam a vantagem por terem uma vitória a mais. Querendo chegar na frente, as duas equipes atacaram o tempo todo. Horas era o time da casa quem atacava mais, por outras eram os visitantes. A partida foi equilibrada e a vitória Colorada só veio aos 40 minutos do segundo tempo, em jogo que teve oito minutos de acréscimos. O volante Edenílson abriu o placar para o Inter aos 27 minutos do primeiro tempo. Luan, atacante do América-MG, deixou tudo igual aos 39 minutos. Em um segundo tempo de chances reais para os dois lados coube a Nico López dar a virada ao Inter aos 40 minutos e deixar o time na liderança isolada da competição.

Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

8. Primeira vitória no Gauchão: Inter bate Brasil de Pelotas na 5ª rodada da competição

Este pode não ter sido um grande jogo, mas a importância da vitória foi. O Inter tinha o Campeonato Gaúcho como principal objetivo do primeiro semestre e não havia vencido nenhum jogo até a 5ª rodada. O triunfo sob o Brasil de Pelotas, no Beira Rio, levantou o moral do torcedor e do time que teria o clássico Gre-Nal na rodada seguinte. Ainda comandado por Antônio Carlos Zago, o Inter venceu o Xavante pelo placar mínimo com gol de Roberson aos 36 minutos da primeira etapa.

Saiba mais sobre a primeira vitória do Inter no Gauchão.

7. Inter joga bem e elimina Oeste da Copa do Brasil: Colorado deixa atuações fracas para trás

Mesmo contra um adversário mais fraco, o Inter comemorou a goleada por 4 a 1 contra o Oeste na Copa do Brasil, pois atuou bem. O time ainda era comandado por Antônio Carlos Zago e além de vencer também conseguiu convencer seu torcedor. Durante o estadual e no primeiro jogo da competição nacional, o Inter oscilou durante as partidas. Desta vez jogou bem do início ao fim. Após cruzamento de Carlinhos, Brenner aproveitou para abrir o placar para o Inter aos quatro minutos. Carlos aproveitou um belo lançamento de Léo Ortiz para ampliar o marcador aos 14. Charles marcou o último gol do primeiro tempo aos 34 minutos após jogada de velocidade de Uendel. Thiago Adan até descontou para o Oeste no início da segunda etapa, mas Brenner fechou o placar da noite no Beira Rio aos 11 minutos.

6. Início da ascensão: Inter vence Oeste e inicia sequência de vitórias

A vitória sobre o Oeste pelo Campeonato Brasileiro teve direito a sal grosso antes do jogo e terminou com a oscilação do Inter na competição. Com um gol de Sasha e outro de Uendel, o time gaúcho entrou no G-4 da Série B para não sair mais. O Inter conseguiu se impor durante os 90 minutos e com a confiança iniciou ali uma sequência de seis vitórias. Além do Oeste o Inter venceu: Goiás (casa), Guaraní (fora), Londrina (casa), ABC (fora) e Paysandu (casa). A sequencia só foi interrompida quando o clube encarou o Juventude na 23ª rodada, fora de casa.

Inter pressiona, marca duas vezes e supera Oeste no Beira-Rio.

5. Boa estreia com o pé esquerdo na Série B: com gols dos canhotos Nico López e D’Alessandro, Inter goleia Londrina no Paraná

O Internacional iniciou a Série B com o pé esquerdo, mas isso foi bom. Com gols de Nico López e D’Alessandro o time venceu o Londrina por 3 a 0 fora de casa. A vitória passou uma tranquilidade para os atletas e principalmente para o torcedor, que ainda não estava relacionando muito bem a nova situação do clube. D’Alessandro abriu o placar cobrando pênalti aos 19 minutos do primeiro tempo. Com um gol no final do primeiro tempo e outro no inicio do segundo, Nico López fechou o placar.

4. Ataque desencanta: Inter vence Ceará no Castelão após 500 minutos sem gols de atacantes

Os atacantes do Internacional voltaram a jogar bem após ficar devendo nos últimos jogos. Sem a pressão da torcida o time conseguiu desenvolver seu futebol e marcou dois gols em 20 minutos. O primeiro saiu após cruzamento de Edenílson para William Pottker, que finalizou de coxa para afastar o mal momento do ataque. O segundo foi de Nico López, que aproveitou bate e rebate após escanteio e de fora da área mandou uma bomba no ângulo do goleiro, que não teve chances. Após os gols o Inter teve novas chances de ampliar o marcador, mas não aproveitou. A defesa esteve bem no jogo.

Foto: Divulgação / Internacional

3. Ah o Gre-Nal: Inter bate de frente com Grêmio na Arena e arranca empate

Foi a primeira vez que os clubes se encontraram após o inédito rebaixamento do Internacional para a Série B. A partida, disputada na Arena do Grêmio, foi válida pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. Em um jogo muito equilibrado, o Grêmio abriu o placar com Miller Bolaños aos 22 minutos da primeira etapa. A partida continuou equilibrada até o final do primeiro tempo. Após o intervalo o Internacional voltou melhor e criou as melhores chances do clássico. Roberson, aos 10, e Brenner, aos 12 minutos, viraram a partida para os visitantes. Após a virada o Inter se fechou, mas acabou sofrendo o empate aos 23 minutos com um gol de Fernandinho. A equipe Colorada comemorou muito o resultado na casa do adversário.

2. O famoso DVD: Inter segura dois empates com o Corinthians e elimina o time paulista em Itaquera

Inter e Corinthians é um dos maiores, se não o maior, clássico interestadual do Brasil. Desde a polêmica de 2005 cada jogo entre as duas equipes é uma verdadeira batalha. Em 2017 as equipes se encontraram na quarta fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, em Porto Alegre, as equipes empataram em 1 a 1 em uma partida de alto nível. Na volta, em São Paulo, o placar voltou a se repetir, assim a decisão foi para as cobranças de pênaltis. Nessa época o Inter vivia o drama dos goleiros machucados. Marcelo Lomba, reserva de Danilo Fernandes, brilhou, defendeu duas cobranças e o time gaúcho avançou para as oitavas de final.

1. Vitória e eliminação: Inter vence o Palmeiras, mas acaba eliminado pelo gol qualificado

Após sair derrotado por 1 a 0 em São Paulo na partida de ida das oitavas de final o Inter trouxe a decisão para Porto Alegre. Na partida o time gaúcho foi comandado por Odair Hellmann, que assumiu de forma interina. Em casa o time se impôs e jogou melhor do que o adversário. Precisando de no mínimo dois gols o Inter pressionou o Palmeiras e marcou o primeiro, com D’Alessandro, antes dos 10 minutos de jogo. O segundo gol Colorado veio aos 10 minutos da etapa final com Nico López. Após o gol o Inter se fechou e aproveitou contra-ataques para tentar matar o jogo, mas não foi feliz. Em uma dividida com Thiago Santos, Danilo Silva acabou tocando contra o próprio gol. O gol acabou classificando o Palmeiras na melhor partida do Inter na temporada.