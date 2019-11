Jogo Independiente x Flamengo AO VIVO pela final da Sul-Americana (2-1)

49' FIM DE JOGO! Independiente 2 x 1 Flamengo

45' AMARELOU INDEPENDIENTE! Cartão amarelo para Bustos

45' O juiz marca 4 minutos de acréscimos.

43' Cuéllar cobra falta direto. Goleiro Campaña faz defesa

41' AMARELOU INDEPENDIENTE! Cartão amarelo para Amorebieta

40' Everton ganha na velocidade, entra na área cara a cara com o goleiro e sofre falta

37' Everton ganha da marcação na esquerda, cruza para Vizeu que não consegue alcançar a bola.

33' SUBSTITUIÇÃO NO INDEPENDIENTE! Sai Meza e entra Domingo

31' Vinicius se livra de marcação, manda na área, mas Vizeu não consegue alcançar.

27' SUBSTITUIÇÃO NO INDEPENDIENTE! Sai Martín Benítez e entra Juan Martínez

27' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Sai Diego e entra Vinicius JR

24' Trauco tenta jogada pela esquerda, cruza, e bola sobra para Willian Arão, que chuta da entrada da área e manda para fora.

23' Barco tenta cruzamento na área, mas Trauco afasta perigo

20' Everton recebe passe de Everton Ribeiro e é bloqueado pelo zagueiro do Independiente.

16' Diego arrisca da entrada área para Arão. Campaña faz defesa tranquila.

12' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Sai Paquetá e entra Everton

07' GOOOL DO INDEPEDIENTE! MEZA! Meza aparece entrando na área livre de marcação e chuta para o fundo do gol.

04' Gastón Silva chuta, mas bola sai fraca para a defesa de César

03' Gigliotti faz pivô para Gastón Silva chutar livre, mas a bola vai para fora!

02' Meza tenta infiltração na área, Réver afasta.

01' Escanteio cobrado pelo Flamengo, mas a zaga do Indepediente afasta.

01' Vizeu tabela com Trauco na área, mas defesa do Independiente manda no escanteio.

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Independiente 1 x 1 Flamengo

42' Independiente de novo pela direita. Gigliotti sai da área e tenta cruzamento, mas ficou sem espaço.

38' Boa bola do Paquetá pra Felipe Vizeu. O atacante, que é ambidestro, tentou de perna direita, mas jogou sem perigo.

36' Gigliotti recebe na área, domina, mas é bloqueado pela zaga do Flamengo.

31' Campaña se atrapalha na saída, e Everton Ribeira tenta chute de longe. Mas bola vai fraca, sem perigo.

29' GOOL DO INDEPENDIENTE! Gol de Gigliotti

25' CÉÉSAR!! Silva cobrou direto para o gol e César salvou o time rubro-negro carioca.

25' Falta perigosa para o Independiente

23' AMARELOU FLAMENGO! Cartão amarelo para Diego

21' Barco recebe na área e tenta passar pela marcação mas o lateral Pará consegue afastar de novo.

20' POR POUCO! Bola cruzada na área do Independiente, Juan aparece livre e quase alcança para marcar o segundo.

19' AMARELOU INDEPENDIENTE! Cartão amarelo para Tagliafico

18' Meza tenta outro cruzamento do Independiente na área, mas Juan aparece bem para fazer o corte.

14' Meza passa por Trauco e manda na área. mas Gigliotti fura na frente de César. Na sequência, Pará bloqueia chute de Miño dentro da área.

12' Independiente cobra falta na área pela esquerda. Tagliafico sobe, mas manda de cabeça para fora.

08' GOOOL DO FLAMENGO! RÉVER! Trauco cobra na área, e o capitão Réver sobe livre lá para mandar para o fundo da rede.

06' Tagliafico tenta o cruzamento, e Juan apareceu bem na área para cortar.

04' Paquetá comete falta em Barco no meio campo.

01' Éverton Ribeiro cobra escanteio e a zaga tira. Pará joga na área, Vizeu divide com Campaña e o árbitro marca falta do atacante.

00' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO EM AVELLANEDA!

Torcida do Indepediente fazendo uma festa espetacular!

Fogos e mais fogos na entrada dos times!

Equipes em campo!

INDEPENDIENTE ESCALADO! Campaña; Bustos, Alan Franco, Gastón Silva e Tagliafico; Diego Rodriguez e Sánchez Miño; Ezequiel Barco, Maxi Meza e Benítez; Gigliotti

FLAMENGO ESCALADO! César; Pará, Réver, Juan e Miguel Trauco; Willian Arão e Cuéllar; Éverton Ribeiro, Diego e Lucas Paquetá; Felipe Vizeu

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Independiente x Flamengo ao vivo no estádio Libertadores de América, valendo pela grande final da Sul-Americana 2017! A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Curiosidade: o Flamengo é a equipe que terminará 2017 com o maior número de partidas disputadas em todo o Brasil. Após as finais da Sul-Americana, serão 84 jogos (83 oficiais e 1 amistoso contra o Vila Nova) #FlaVAVEL — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 6 de dezembro de 2017

Na história de competições sul-americanas, o Flamengo já teve quatro artilheiros: Zico (11G-1981/Libertadores), Tita (8G-1984/L), Gaúcho (8G-1991/L) e Romário (8G-1999/Mercosul). #FlaVAVEL — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 6 de dezembro de 2017

Cria da base rubro-negra e camisa 25 do Flamengo, Felipe Vizeu marcou cinco gols na Sul-Americana e é o artilheiro da competição, empatado com Cifuentes (U. Católica) e Rodriguez (Atlético Tucumán). #FlaVAVEL — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 6 de dezembro de 2017

Na ocasião, rubro-negros eliminaram os argentinos com empate sem gols em Buenos Aires (24/10/01) e goleada por 4x0 em Taguatinga (31/10/01), com dois gols

do zagueiro Juan, único atleta do atual elenco do Flamengo que estava no título daquela competição. #FlaVAVEL — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 6 de dezembro de 2017

O confronto desta quarta (6) marca um reencontro entre Independiente e Flamengo após 16 anos. A última vez que as equipes se encontraram foi

nas 4ª de final da Mercosul em 2001. #FlaVAVEL — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 6 de dezembro de 2017

O último título internacional do Flamengo foi há 18 anos, na Copa Mercosul de 1999, sobre o Palmeiras. O Rubro-Negro volta a uma final continental após 16 anos; em 2001, chegou à final da Mercosul, mas foi vice para o San Lorenzo #FlaVAVEL — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 6 de dezembro de 2017

Flamengo pode ser o 5º campeão invicto da história da Sul-Americana. Em 15 edições já realizadas, apenas 4 equipes conseguiram o título sem derrotas (Internacional/2008; Universidad de Chile/2011; São Paulo/2012 e River Plate/2014). #FlaVAVEL — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 6 de dezembro de 2017

O Flamengo chega invicto a sua primeira decisão de Sul-Americana. O Rubro-Negro entrou na segunda fase da competição; até aqui, são 6 vitórias e 2 empates #FlaVAVEL — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 6 de dezembro de 2017

O retrospecto do confronto favorece o Flamengo: em 14 partidas, são 7 vitórias rubro-negras, 4 empates e 3 vitórias do Independiente. gols marcados: Clube carioca também supera o rival no número de gols, com 35 marcados contra 20 sofridos. #FlaVAVEL — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 6 de dezembro de 2017

Boa noite! Hoje é dia de Independiente x Flamengo pela ida da final da Sul-Americana. Bola rola às 21h45, em Avellaneda, no estádio Libertadores de América #FlaVAVEL — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 6 de dezembro de 2017

As equipes voltam a se enfrentar em confronto decisivo após a Supercopa da Libertadores de 1995; na ocasião, vitória dos argentinos.

Cria da base do Independiente, jovem e cheio de talento. O que falta para Ezequiel Barco? O jogador, de apenas 18 anos, é o principal craque da equipe argentina nessa final de Sul-Americana. Revelado pelas categorias de base do clube, o camisa 27 foi promovido ao grupo profissional em 2016, ainda sob os comandos de Gabriel Milito.

+ Medalhista no hóquei, treinador do Independiente busca primeiro título no futebol

Mesmo colecionando algumas atuações entre os titulares no ano passado, foi com o treinador Ariel Horan que Barco viu seu panorama mudar no Independiente. A confiança do atual comandante elevou de forma impressionante o nível do jogador, que agora é figura garantida entre os 11 principais atletas da equipe.

Vale destacar a velocidade de Barco e sua enorme qualidade quando se trata de dribles curtos. O jogador é referência no Independiente e geralmente atua pelo lado esquerdo do campo, abrindo espaço para a criação de jogadas, com ótimas mobilidade e versatilidade.

+ Dezesseis anos depois, Walter Erviti reencontrará Flamengo em uma final continental

Em entrevista às vésperas do confronto, o treinador Reinaldo Rueda disse que não poderia garantir o retorno de Everton ao grupo do Flamengo. O colombiano assegurou que definiria a escalação após treinos e aproveitou para dar destaque a Lucas Paquetá, que tem substituído o camisa 22; sobre a zaga rubro-negra, Rueda manteve o mistério.

"Penso que será muito positivo para o Flamengo a volta de Everton Cardoso. E é gratificante o sucesso de Paquetá, por seu comportamento. É uma decisão para trabalhar hoje e amanhã tomar a melhor decisão. (...) Hoje recuperamos Juan, Réver e Rhodolfo, que atuou muito bem em Barranquilla. Precisamos de experiência forte. Qualquer dupla é garantia para nós nesse jogo", afirmou Rueda.

+ Cria e ídolo do Independiente, Mancuello reencontra ex-clube na final da Sul-Americana

Rueda ainda falou sobre o peso de uma possível conquista da Sul-Americana. Em poucos meses de trabalho no Flamengo, esta já é a segunda final do treinador, que marcou presença em três das últimas quatro decisões da América. A última vez que o Flamengo tinha disputado um título continental foi em 2001, quando foi vice da Mercosul para o San Lorenzo.

"Por tudo que significa a cobrança da torcida do Flamengo, é uma oportunidade de poder aspirar uma Copa que se torna mais importante na América do Sul, ainda mais contra o Independiente, que é um time histórico da Argentina. Pode ser um motivo para fortalecer um projeto que está em caminho, um projeto que Flamengo deve seguir, independentemente de seguirmos ou não no comando", completou.

+ Crias de Flamengo e Independiente, Barco e Paquetá fazem duelo de revelações na Sul-Americana

A bola ainda nem rolou em Avellaneda, mas a torcida do Flamengo mostrou que já está pensando na volta. A grande decisão da Sul-Americana se define no Maracanã, na próxima quarta (13) - e após apenas três dias de vendas, os ingressos já estão completamente esgotados.

O panorama no estádio será o mesmo que na final da Copa do Brasil: absolutamente todos os rubro-negros que estarão presentes no estádio são adeptos do programa de sócio-torcedor do clube (à exceção de gratuidades). A venda de ingressos para o público geral começaria apenas no sábado (9), mas todos as entradas foram vendidas para os STs dos planos mais elevados. Garantia de casa cheia em busca do título!