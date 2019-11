Retrospectiva VAVEL: os 10 melhores jogos da temporada do Coritiba

A temporada de 2017 está longe de ter grandes recordações para a equipe do Coritiba. Mesmo com o título estadual no primeiro semestre, em cima do maior rival, o avilverde paranaense não conseguiu desempenhar dentro de campo um futebol que desse alegria ao seu torcedor.

Apesar de alguns momentos de euforia ao longo da trajetória, o ano foi marcado por decepções, como a eliminação para um clube de menor expressão ainda na segunda fase da Copa do Brasil e a dor de um desfecho desastroso, consumado com o rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. No entanto, a VAVEL Brasil separou 10 das melhores atuações do clube na temporada para dar esperança ao novo ano de reconstrução que estar por vir.

10 - Alívio com goleada, Avaí 1x4 Coritiba pela 13º rodada do Campeonato Brasileiro

O duelo contra a equipe catarinense no estádio da Ressacada foi marcado pelo fim de um jejum de sete partidas sem vitória do time coxa-branca. O alviverde se aproveitou do mau momento vivido pelo adversário e iniciou o jogo imprimindo velocidade no ataque, construindo assim uma goleada que trouxe desafogo e levou o time ao 10º lugar do torneio.

Em sua última partida após cumprir suspensão de 11 jogos por cusparada e agressão em Edson, do Bahia, o atacante Kleber mostrou sua importância e abriu o placar aos 10 minutos de jogo. Com 18' do primeiro tempo, o meia Marquinhos deixou tudo igual.

Porém, nada que abalasse o visitante. Um minuto depois, Rildo voltou a deixar o Coritiba em vantagem no marcador. Apesar do segundo tempo começar com o Avaí no ataque, o coxa usou o contra-ataque para definir a goleada. Rildo marcou o segundo dele aos 34 minutos e Henrique Almeida, nos acréscimos, colocou ponto final no duelo.

9 - Vitória simples pra coroar o bom início e aumentar a freguesia, Coritiba 1x0 Palmeiras pela 5º rodada do Campeonato Brasileiro

Ainda pela quinta rodada da competição nacional, o Coritiba aproveitou para aumentar a hegemonia de 20 anos no Couto Pereira sobre o xará alviverde e até então atual campeão Brasileiro. Com gol de Matheus Galdezani na volta da segunda etapa, a equipe coxa-branca coroou o bom início de torneio conquistando a terceira vitória e a liderança provisória na rodada.

Em duelo movimentado no estádio Couto Pereira, um dos destaques da partida foi o goleiro Wilson, com belas defesas no primeiro tempo. Autor do único gol da partida, o volante Matheus Galdezani abriu o placar aos seis minutos da segunda etapa e, Wilson, foi o principal responsável pela manutenção do placar e consequentemente o triunfo do alviverde paranaense.

8 - Triunfo importante na luta contra o rebaixamento, Coritiba 1x0 Flamengo pela 35º rodada do Campeonato Brasileiro

Com grande recepção feita pelos 14.821 presentes no Couto Pereira, a equipe coxa-branca tratou de fazer o gol da partida logo nos minutos iniciais e garantiu sobrevida na luta contra o rebaixamento a três rodadas do fim da competição.

Aos seis minutos da primeira etapa, em bola parada, o zagueiro Cléber Reis marcou o gol da vitória sobre o rubro-negro carioca, em um jogo sem grandes chances criadas pelas duas equipes. Apesar do Flamengo ficar mais no ataque no segundo tempo, o coxa se fechou e garantiu o triunfo importante dentro de casa, chegando aos 43 pontos e abrindo quatro de vantagem sobre o primeiro time da zona de rebaixamento.nato

7 - Início avassalador na principal competição do país, Coritiba 4x1 Atlético-GO pela 1º rodada do Campeonato Brasileiro

O Coritiba não teve dificuldades para iniciar o Brasileiro com goleada sobre o Atlético Goianiense. Com dois gols em cada etapa, em jogo marcado por três falhas do goleiro Kléver, o time paranaense deixou boa impressão pelo ímpeto no ataque na arrancada da principal competição do país.

Iniciando a partida no ataque, a equipe coxa-branca criava oportunidades mas não conseguia abrir o placar. Explorando os contra-ataques, o Atlético Goianiense tentava o desafogo criando perigo para o adversário, até que aos 31 minutos o atacante Henrique Almeida abriu o placar.

Três minutos depois, Neto Berola arriscou de fora da área e o goleiro Kléver falhou pela primeira vez na partida. Precisando sair para o jogo, a segunda etapa começou com o time goiano em cima do adversário da casa. Aos 14 minutos, Walter diminuiu o marcador. Entretanto, em duas cobranças de falta, aos 20 e aos 25 minutos, o meia Tomas Bastos completou a goleada do coxa.

Foto: Geraldo Bubniak/AGB

6 - Primeiro tempo impecável e goleada no jogo de ida, Cascável 0x5 Coritiba pelas quartas de final do Campeonato Paranaense

Quatro gols em 27 minutos, esse foi o panorama da partida de ida entre Cascável e Coritiba pelas quartas de final do Campeonato Estadual. Em um primeiro tempo destruidor, com um gol para cada jogador da equipe, o coxa-branca encaminhou a classificação para a semifinal da competição.

Demonstrando muita ofensividade mesmo atuando fora de casa, o Coritiba não teve problemas para construir a goleada sobre o rival Cascável no confronto eliminatório pelo estadual deste ano. Com gols do zagueiro Walisson Maia aos nove minutos, do meia Anderson aos 23', do atacante Kleber aos 30' e do lateral esquerdo William Matheus aos 36 minutos da primeira etapa, a equipe alviverde decidiu o confronto em apenas um tempo de jogo. Neto Berola marcou o quinto gol aos 38 do segundo tempo e deixou o coxa com "os dois pés" na semifinal.

5 - Desfalques, pressão e desafogo, São Paulo 1x2 Coritiba pela 18º rodada do Campeonato Brasileiro

O confronto direto da 18º rodada teve alguns dos ingredientes que fazem um grande jogo de futebol. Diante de 53.635 torcedores, até então recorde da competição, o Coritiba calou o Morumbi com um time misto em uma vitória construída no segundo tempo da partida.

Após pressão dos paulistas no primeiro tempo, em um jogo muito truncado, o goleiro Wilson garantiu que o placar não saísse do zero. Mesmo com o Coritiba desfalcado, logo aos 10 minutos da segunda etapa, o lateral esquerdo Carleto abriu o placar em cobrança de pênalti. O São Paulo continuou pressionando mas quem ampliou o placar foi o coxa, com o atacante colombiano Filigrana, aos 22 minutos, deixando o time visitante muito próximo da vitória.

De tanto tentar, aos 43 minutos saiu o gol do São Paulo com o meia Denilson. Porém, não dava tempo para mais nada, vitória do Coritiba, que na ocasião saiu da zona de rebaixamento e empurrou o rival para a degola.

4 - Placar mínimo, gol contra e fim do jejum, Coritiba 1x0 Cruzeiro pela 29º rodada do Campeonato Brasileiro

O Coritiba enfrentou a equipe mineira, em casa, precisando desesperadamente da vitória. Há dois meses sem saber o que era vencer, o time coxa-branca encontrou o rival em um momento totalmente distinto. Com gol contra de Diogo Barbosa e papel importante do goleiro Wilson, o triunfo deu esperança de dias melhores para o time paranaense.

Sem inspiração na primeira etapa, os dois times não criaram grandes chances de gol, entretanto, com uma contribuição do lateral esquerdo Diogo Barbosa após cabeçada de Cléber Reis, o coxa fez o gol da partida aos 33 minutos. Com grande colaboração do goleiro Wilson para o placar se manter no segundo tempo, a equipe alviverde encerrou um jejum de nove jogos sem vitória e acabou com a longa sequência de 13 jogos invicto do time mineiro.

3 - Gol de goleiro, goleada e esperança contra o rebaixamento, Coritiba 4x0 Avaí pela 32º rodada do Campeonato Brasileiro

Parece que o Avaí foi o melhor adversário para o Coritiba no Brasileirão. Não bastasse a vitória com goleada no estádio da Ressacada, a equipe alviverde fez questão de repetir a dose no confronto de volta, no Couto Pereira. Além do placar elástico, o jogo ainda reservou um gol marcado pelo goleiro Wilson, o quinto da carreira. O arqueiro mostrou que não só é decisivo debaixo das traves como também sabe definir na frente quando necessário.

Com o amplo domínio da partida, o coxa abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo com gol do volante Alan Santos. Perto do fim, aos 41 minutos, o goleiro Wilson ampliou de pênalti. Na segunda etapa o panorama não mudou, logo aos seis minutos o meia Tiago Real marcou o seu gol, de cabeça. Mesmo com 3 no marcador, o Coritiba não abdicou do ataque e, aos 40 minutos, o volante Jonas arriscou de fora da área, marcando um golaço para dar fim a goleada e uma sobrevida ao time alviverde na competição.

Foto: Geraldo Bubniak/AGB

2 - Sete gols, defesa de pênalti e duas viradas. O jogo maluco da Ilha do Retiro, Sport 3x4 Coritiba pela 31º rodada do Campeonato Brasileiro

Um partida daquelas com roteiro improvável, assim foi o confronto entre Sport e Coritiba na Ilha do Retiro. Duas viradas, duas defesas de pênaltis e sete gols, a vitória do Coritiba contra um adversário direto, fora de casa e em um momento de definição, talvez mereça a designação de melhor jogo da competição.

O duelo eletrizante começou com um gol já aos cinco minutos, o zagueiro Werley abriu o placar de cabeça. A partir disso, os dois goleiros passaram a trabalhar e fazer defesas milagrosas. Com 23 minutos de jogo, Wilson defendeu o pênalti de Diego Souza.

No entanto, o mesmo Diego Souza deixou tudo igual no placar aos 29. O atacante Henrique Almeida colocou o coxa à frente do marcador novamente aos 39 minutos, com um gol meio sem querer. Antes do fim da primeira etapa, deu tempo para o Sport empatar. André pegou de primeira após cruzamento e deixou o gol dele.

O segundo tempo deu contiuidade ao ritmo acelerado do jogo. Com 16 minutos, o meia Diego Souza, de cabeça, foi o responsável pela primeira virada do duelo. Aos 28, novamente Diego Souza parou no goleiro Wilson em cobrança de pênalti, desperdiçando a chance de ampliar o placar. Quatro minutos depois, empate do Coritiba. O volante Jonas, no rebote de Magrão, deixou tudo igual novamente. Até que, aos 45 minutos, o meia Yan sasse dominou na entrada da área e chutou no canto, marcando o gol da virada do Coritiba, que assim deu números finais ao jogo emocionante.

1 - Taça "nas mãos" e triunfo de visitante contra o maior rival, Atlético-PR 0x3 Coritiba, jogo de ida da final do Campeonato Paranaense

Talvez nem o torcedor mais fanático do coxa-branca imaginaria um desfecho como esse, no jogo mais importante da temporada, o Coritiba não decepcionou e aplicou um placar significativo em cima do maior rival, como visitante. A vitória por 3 a 0 na Arena da Baixada não só deixou a equipe alviverde muito próxima do troféu de campeão estadual, como acabou se tornando a partida mais importante da temporada, pela relevância e circunstâncias que a envolviam.

Atuando em casa, o Atlético Paranaense iniciou a partida pressionando e quase obteve resultado com a bola no travessão do meia João Pedro aos seis minutos. No entanto, quem abriu o placar pouco tempo depois foi o rival. Aos 16 minutos, o zagueiro Werley cabeceou após cobrança de falta e deixou o alviverde na frente do marcador. Com 28 minutos, o atacante Iago ganhou na velocidade da marcação e finalizou sem chances para Weverton, ampliando o placar e colocando boa vantagem no confronto de ida da finalíssima.

Logo aos seis minutos da segunda etapa, o atacante Kleber tratou de aumentar a vantagem marcando o terceiro gol e acabou colocando ponto final no duelo. Graças ao bom resultado na ida, o Coritiba segurou a vantagem no jogo da volta e conquistou seu 38º título do Campeonato Paranaense.