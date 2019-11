Em vídeo, Bruno Silva provoca Atlético-MG e manda recado: "Cheguei, Cruzeirão cabuloso"

O volante Bruno Silva, destaque do Botafogo durante o ano, parece estar de malas prontas para ir morar em Belo Horizonte. O jogador, natural de Nova Lima, cidade vizinha da capital mineira, já vinha tendo seu nome ligado ao Cruzeiro há algumas semanas, mas um vídeo veiculado em redes sociais neste domingo (10) deu novos contornos à novela entre clube e atleta.

No vídeo, o jogador aparece ao lado de um amigo, direciona um recado para a torcida celeste e ainda provoca o rival da Raposa, o Atlético-MG. "Cheguei, Cruzeirão cabuloso. Vamos atropelar as f..... Cheguei", (veja o vídeo abaixo).

Embora não tenha tido nenhuma posição oficial do clube celeste, a negociação com o Botafogo, time com o qual Bruno tem contrato até o final de 2018, parece próxima de um final ligado à Raposa. Já a equipe carioca se pronunciou após o vídeo ter viralizado, dizendo que ainda não recebeu proposta oficial do Cruzeiro.

Apesar do comunicado botafoguense, ainda na semana passada diretorias de Internacional e Cruzeiro se reuniram com a cúpula celeste e com representantes do atleta para formalizarem propostas.

Em entrevista à Rede Minas na noite deste domingo, o presidente do Cruzeiro, Wágner Pires de Sá, afirmou que a negociação está perto de ser concretizada. Ainda, brincou que Cruzeiro e Bruno Silva estão "noivando".

"Tivemos com a direção do Botafogo, e o Botafogo já tem feito e fez algumas parcerias com o Cruzeiro, tem o Sassá, o Marcos Vinícius, e outros. Estamos quase. Nós estamos noivando, vamos dizer assim. Pedindo a mão, esperando o pai deixar. Ele (Bruno Silva) quer voltar para Minas Gerais, e isso é muito importante. Então, acredito que será menos difícil [a contratação]", disse.

O atleta, de 31 anos, em entrevista a rádio Itatiaia no sábado (9), disse sobre a vontade de jogar em Minas e disputar novamente a Copa Libertadores. "É um campeonato que joguei pela primeira vez esse ano [com o Botafogo] e gostei muito. É um estilo de jogo corrido, pegado. Acho que isso pode pesar muito no final. Sou mineiro, minha vontade é de jogar em Minas, estar perto dos meus irmãos e da minha família. Vamos resolver o que for melhor para todo mundo. O importante é isso", comentou o volante.