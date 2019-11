Torcedores fazem vaquinha para ajudar rubro-negro que pousou de paraquedas no Maracanã

O torcedor do Flamengo, Gustavo Areias, chamou a atenção ontem antes da final da Copa Sul-Americana ao entrar no gramado com a bandeira do Flamengo descendo de paraquedas. Multado em R$10 mil, o rubro-negro conta com ajuda da torcida, que está fazendo uma vaquinha para colaborar no pagamento da multa.

Logo após o incidente, o torcedor postou um vídeo em rede social com trechos do ocorrido. No vídeo, feito para o aplicativo de um canal por assinatura destinado ao público de esportes radicais, Gustavo comentou que possuía o ingresso, mas mesmo assim foi levado para o Juizado Esportivo Criminal (Jecrim), onde recebeu a multa.

Areias carregava consigo a bandeira de uma torcida organizada do Flamengo. O torcedor, que é especialista nesse tipo de esporte, foi saudado pela torcida assim que avistado pelos milhares de rubro-negros no Maracanã. Gustavo informou que pretende recorrer da decisão.

Confira abaixo o momento exato em que Gustavo aterrissou no gramado do Maracanã: