Resultado Internacional x Palmeiras pela semifinal da Copa RS de Futebol Sub-20 (2-3)

Com gols de Aldo, Airton e Fernando, Palmeiras vence Internacional por 3 a 2 e avança para a fina da Copa RS. Netto e Brenner descontaram para o Inter.

90+5' FIIIIIIIIM DE JOGO EM PORTO ALEGRE! Palmeiras elimina o Inter e encara São Paulo na Final da Copa RS Sub-20.

90+4' Matheus Felipe tenta empatar, mas a bola fica com a defesa!

90+2' GOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL, BRENNER. Brenner bate para o gol e zagueiro tenta afastar o perigo. Já com a bola dentro zagueiro tenta tirar com a mão, mas o gol já estava marcado.

90+1' PRA FORA! Após cruzamento para a área a bola sobra com Leandro Cordova, que bate pra fora. Passou muito perto.

90' CINCO MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

87' EXPULSO! Gabriel, do Palmeiras, faz falta dura e é expulso de campo.

SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS! Alan e Pablo entram na vaga de Aldo e Papagaio.

SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL! Ian Carlo, Elias, Leandro Cordova e Matheus Felipe entram nas vagas de Bruno Fuchs, Alan, Weverton e Juliano.

82' GOOOOOOOOL DO PALMEIRAS, FERNANDO! Fernando recebe bom passe da Yan e finaliza com estilo para ampliar para o Palmeiras. 3 a 1.

81' Internacional parte para o ataque. Colorado precisa de pelo menos um gol para seguir na competição.

74' NA TRAVE! Ótimo contra-ataque do Palmeiras. A bola fica com Yan que fica só com o goleiro, limpa e bate na trave!

68' POR CIMA Bruno Fuchs erra na saída e a bola sobra com Papaguaio que arrisca da entrada da área, mas a bola subiu muito.

66' DEFENDE CARLOS MIGUEL! Papaguaio arrisca de longe e goleiro do Inter manda para escanteio.

61' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS! SAI: NÉRIS. ENTRA: LÉO PASSOS.

60' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL! SAI: GUILHERME. ENTRA: DA SILVA.

59' Fernando e Yan deram outra cara para o time do Palmeiras. Jogadores buscam jogadas de velocidade.

52' Richard tenta cruzar na área, mas a bola fica nas mãos do goleiro Anderson.

50' Inter volta com Victor no lugar de Cássio.

49' Palmeiras volta com três alterações. Luan, Yan e Fernando entram nas vagas de Bahia, Airton e Stuart.

45' A bola volta a rolar na PUC!

INTERVALO | Placar parcial vai colocando o Palmeira para encarar o São Paulo na final da Copa RS de Futebol Sub-20 2017.

"Entramos concentrados, sabiamos que seria difícil aqui. No final eles nos encurralaram, mas agora vamos ver o que o professor vai nos dizer", Vitão, zagueiro do Palmeiras.

45+2' FIM DE JOGO NO PRIMEIRO TEMPO. PALMEIRAS VAI VENCENDO O INTER POR 2 A 1.

44' DOIS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS NO PRIMEIRO TEMPO!

43' QUASE! Juliano encontra Richard que corta o marcador e arrisca para o gol. A bola vai para fora.

34' GOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL, NETTO! Após jogada de Brenner a bola fica com Netto que finaliza quase sem ângulo para descontar para a equipe gaúcha. 2 a 1.

33' Inter melhora após início de jogo apagado. Palmeiras se defende no campo de defesa e sobe em contra-ataques.

31' Richard tenta aproveitar cruzamento e finaliza, mas para em Anderson.

28' Após cobrança de falta a bola sobra com Bruno Fuchs que tenta de bicicleta, mas Johnny afasta o perigo em cima da linha.

23' Weverton arrisca cruzamento para área, mas a bola fica com Anderson antes de chagar em Richard.

22' Vitão afasta o perigo após escanteio.

21' PRA FORA! Richard faz a jogada, corta o marcador e arrisca. A bola desvia e sai pela linha de fundo é escanteio para o Inter.

19' Após bate e rebate dentro da área, jogadores do Inter reclamam de pênalti. Árbitro manda o lance seguir. Na sequência Colorado tem uma falta fora da grande área.

18' Fata para o Internacional. Richard é derrubado perto da área. É quase um escanteio.

16' Palmeiras tem escanteio.

13' Isolou. Guilherme bate, mas manda pra fora.

12' Internacional tem cobrança de falta central, pode levar perigo.

9' GOOOOOOOOL DO PALMEIRAS, AIRTON! Após reinício de jogo Palmeira recupera a bola e amplia com Airton, que chutou cruzado.

8' GOOOOOOOOL DO PALMEIRAS, ALDO! Jogador bate muito bem o pênalti e deixa o Palmeiras em vantagem. 1 a 0.

7' PÊNALTI PARA O PALMEIRAS. Árbitro diz que goleiro do Inter deu uma tesoura no atacante do Palmeiras. Aldo na cobrança!

6' Juliano arrisca de longe, mas manda pra fora.

5' Iago tanta lançar a bola na áres, Vinícius afasta o perigo para o Internacional.

3' Brenner aproveita cruzamento e cabeceia em direção ao gol. Anderson faz a defesa.

2' Stuart tentou o cruzamento, mas foi travado no último segundo.

0' Rola a bola em Porto Alegre. Saída de bola para a equipe do Palmeiras.

21:35 | Arbitragem: Daniel Nobre Bins, auxiliado por Lúcio Beiersdorf Flor e José Eduardo Calza.

21:31 | Equipes entram em campo neste momento. Internacioan de camisa vermelha, calção branco e meias brancas. Palmeiras de camisa branca com listas verticais verdes, calção verde e meias verdes.

21:26 | Jogadores do Inter em reunião antes de iniciar a partida. Muita conversa.

O Palmeiras vem para esse jogo com três mudanças em relação a fase semifinal. Equipe Paulista vem realizando um rodízio nesta cmpetição. O Internacional segue com a mesma equipe que eliminou o Atlético-MG nas quartas de final.

Fim do jogo no Complexo Esportivo da PUCRS. @SaoPauloFC 2 x 1 @CAHuracan. O Tricolor está na final da Copa Internacional Ipiranga Sub-20. pic.twitter.com/fBBaPa0AII — Rádio Galera (@rdgaleraoficial) 15 de dezembro de 2017

O São Paulo, que venceu o Huracán-ARG na outra semifinal aguarda o vencedor deste confronto na grande final da Copa RS Sub-20. O Tricolor Paulista avançou vencendo o Huracán de virada por 2 a 1. O segundo gol saiu aos 45 minutos do segundo tempo.

Boa noite torcedor que navega pela VAVEL Brasil, a partir de agora tudo sobre a partida entre Internacional e Palmeiras, válida pela semifinal da Copa RS de Futebol Sub-20. Fique conosco!

Provável escalação do Palmeiras: Anderson; Johnny, Pablo, Vitão e Matheus Bahia; Matheus Neris, Alan e José Aldo; Yan, Fernando e Léo Passos. Técnico (auxiliar): Gilmey Aiberê.

Provável escalação do Internacional: Carlos Miguel, Weverton, Bruno Fuchs, Alan e Vinicius Tsumita; Cássio, Juliano e Brenner; Netto, Edson Guilherme e Richard.

Focando nas bola paradas, tanto defensiva quanto ofensiva, o Internacional realizou na manhã da última quinta-feira (14) o último treinamento para o jogo. Fabio Matias.

Nas quartas de final o Internacional eliminou o Atlético Mineiro por 3 a 2, enquanto o Palmeira tirou o Juventude da competição vencendo por 1 a 0.

O Palmeiras foi o líder da Chave A com sete pontos conquistados. Mesma pontuação do Nacional-URU. O time paulista ficou na frente por conta de um gol a mais. Foram duas vitórias, um empate e uma derrota.

Na primeira fase da Copa RS de Futebol Sub-20 o Internacional ficou na 2ª colocação do Chave D com seis pontos conquistados. Foram duas vitórias e dois empates.