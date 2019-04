Perto de fechar ciclo de contratações, Náutico anuncia Renato Junior e Hugo Acosta

Para o Náutico, a temporada de 2018 começa ainda esse ano. Isso porque o time tem um confronto decisivo já no dia 8 de janeiro, precisando estar com um elenco formado rapidamente, para que os jogadores possam se entrosar. Pensando nisso, a diretoria de futebol alvirrubra anunciou mais dois reforços, nesta terça-feira (19). São eles o volante Renato Junior e o lateral-esquerdo Hugo Acosta.

Renato Junior tem 23 anos e é natural de Santa Catarina. Apesar de ter defendido o Camboriú-SC no segundo semestre de 2017, o atleta tem vínculo com o Avaí, tendo toda a sua formação na divisão de base do Leão. Desde que subiu para o profissional, teve poucas chances no time titular, disputando apenas 17 jogos em quatro anos de clube.

Já o lateral Hugo Acosta foi um atleta oferecido ao Timbu, e demorou mais a acertar contrato porque a diretoria buscou informações sobre o jogador e todas foram positivas. Acosta tem 26 anos, é colombiano e teve no Santa Fé, seu clube de origem, a sua principal passagem. Depois de continuar no futebol local, atuando por Deportivo Pasto e Llaneros, ele atuou na última temporada pelo Antigua, da Guatemala.

Segundo o vice presidente de futebol do clube, Diógenes Braga, os reforços são frutos de parcerias com outros clubes, o Náutico só servirá de vitrine para o futebol dos jogadores. E, o clube assume apenas a responsabilidade de arcar com a moradia.

Treino coletivo

No primeiro coletivo visando o Itabaiana, pela Copa do Nordeste, o técnico Roberto Fernandes não pôde contar com todos os reforços que já foram contratados. Apesar disso, ele já esboçou o modo como o time atuará, que pelo visto, será bastante ofensivo. Ele mandou o time a campo com: Jefferson; Negretti, Rafael Ribeiro, Camacho e Gabriel Araújo; Hygor, Renato Júnior e Wallace Pernambucano; Rogerinho, Fernandinho e Odilávio.