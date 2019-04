Empresário de Sobis nega possível ida de atleta para Fluminense em troca por Scarpa

O nome de Gustavo Scarpa, do Fluminense, foi ventilado em grandes clubes brasileiros neste fim de ano, o que respingou também em Minas Gerais. Nesta quinta (28), o canal Fox Sports noticiou que o time carioca teria pedido ao Cruzeiro os atletas Rafael Sobis, Lucas Silva e Fabrício, numa troca que levaria Scarpa à Toca da Raposa.

O empresário de Rafael Sobis, Jorge Machado, afirmou à VAVEL Brasil que o atacante não será envolvido em nenhuma troca. "O Sóbis não é e não será moeda de troca em hipótese alguma. Ele não tem interesse em sair do Cruzeiro e só sai se aparecer algo que seja mais interessante", enfatizou o representante do jogador celeste.

O atacante tem vínculo com a Raposa até o fim de 2019. Quanto a uma possível negociação dos mineiros com o time carioca, Jorge Machado afirmou que isso cabe ao clube e que Sobis permanecerá em Minas. "Isso é com o Cruzeiro, não com a gente. Sóbis é importante para o Cruzeiro e vai cumprir o seu contrato", disse.

Rafael Sobis foi o vice-artilheiro do Cruzeiro em 2017, com 13 gols marcados em jogos oficiais. O atleta disputou 50 partidas no ano e foi o titular da Raposa ao longo da temporada. O nome de Sobis chegou a interessar ao Querétaro, do México, mas as negociações esfriaram e o atacante permaneceu na Toca.

Os outros nomes envolvidos nessa especulação foram os do volante Lucas Silva e do lateral-esquerdo Fabrício. O primeiro está no Cruzeiro por empréstimo até metade de 2018 pelo Real Madrid, tendo vínculo com o clube espanhol. Já o segundo está emprestado pelo clube mineiro ao Atlético-PR.

Movimentações no ataque celeste

O Cruzeiro acertou a contratação do atacante Fred no último sábado (23). O jogador estava defendendo a camisa do Atlético-MG, grande rival da Raposa. Para o setor, além de Fred e Sobis, os mineiros contam ainda com Raniel, Sassá, Rafael Marques e Judivan. Outro nome muito próximo da Toca é o de David, do Vitória.