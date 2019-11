Campeão cearense em 2015, lateral-direito Tinga acerta retorno ao Fortaleza

A montagem do elenco do Fortaleza para 2018 está se encerrando, mas a diretoria segue trabalhando. Em um anuncio "inesperado", o clube cearense acertou a contratação do lateral-direito Tinga, que retorna ao clube após dois anos. Ele disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Juventude e assinou até o fim de 2018.

O atleta de 24 anos é um velho conhecido do torcedor tricolor. A primeira passagem aconteceu em 2015, onde Tinga foi importante na campanha do título cearense, inclusive dando a assistência para o gol histórico de Cassiano na decisão contra o rival Ceará. Emprestado pelo Grêmio, que ele foi titular durante todo o ano, fazendo 30 jogos e marcando dois gols. Foi um dos mais regulares naquele ano.

Após se destacar, Tinga foi para outro tricolor, dessa vez o baiano. Em 2016, ele fez 30 jogos, mas não marcou nenhum gol pelo Bahia. No ano que está passando, ele atuou no Rio Grande do Sul, mas não no Grêmio, e sim no Juventude, onde fez 21 jogos e também não balançou as redes.

O tricolor do Pici ainda pretende anunciar, no mínimo, mais uma contratação, um centroavante. Tinga se junta a outras 12 contratações. São eles: os zagueiros Roger Carvalho e Diego Jussani, lateral-esquerdo Leonan, volantes Derley e Igor, meias João Henrique, Edinho e Alan Mineiro e os atacantes, Alípio, Léo Natel, German Pacheco e Gustavo Henrique, o "Gustagol" também já foram anunciados.