Top 10: melhores momentos 'fora da curva' do futebol em 2017

O ano de 2017 foi interessante, com muitas classificações heroicas, jogos históricos, transferências quebrando o mercado como jamais havia acontecido e muitos atletas se destacando. Saindo um pouco dessa aba um tanto quanto “padronizada”, a VAVEL Brasil preparou um especial falando os momentos mais marcantes do futebol no ano, mas que não se remetem a partidas, atuações de jogadores ou transferências, e sim de fatos “fora da curva”.

10. Entrada de Danilo no jogo do título do Corithians

A atual década continua a ser historicamente especial ao torcedor do Corinthians, já que a equipe conquistou muitos títulos importantes, como a Taça Libertadores e o Mundial de Clubes. Em 2017, a expectativa sob a equipe treinada por Fábio Carille era muito baixa, com algumas pessoas cogitando que o Timão brigaria contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na prática, nada disso aconteceu: o Corinthians selou o ano com duas conquistas, o Brasileirão e o Campeonato Paulista.

Uma peça importante nesses títulos históricos da equipe foi Danilo. Vindo do futebol japonês em 2010, o Camisa 20 disputou mais de 300 jogos com a camisa do Corinthians, tendo uma grande participação nos títulos da Libertadores, Mundial e no Brasileirão de 2011. O tempo, porém, passou e o atleta sofreu com muitas lesões nesse ano, não participando de muitas partidas. Como uma forma de homenagem, o ‘ZiDanilo’, como é chamado, entrou nos minutos finais da partida contra o Fluminense, que selou o heptacampeonato para o Timão.

9. Eduardo Baptista e Danilo Barcelos jogando com febre

A Ponte Preta lutou contra o rebaixamento durante a maior parte do Campeonato Brasileiro. Já na reta final, em uma partida contra o Atlético-PR no Moisés Lucarelli, a equipe de Eduardo Baptista conseguiu derrotar o rival por 2 a 1, dando, àquela altura, um suspiro na classificação do campeonato. O fato interessante da partida foi Danilo Barcelos que, mesmo com febre, não se recusou a jogar e fez os dois gols da Macaca no jogo.

Após o apito final, a Ponte Preta disponibilizou, em seu canal no YouTube, um vídeo de ‘Bastidores’, onde é possível ver uma mensagem de Eduardo Baptista, reunido com todos os jogadores, agradecendo ao empenho de Danilo. “Tenho que dedicar essa vitória pra uma pessoa hoje. Aquele cara ali [apontando para Danilo Barcelos], ele é o cara! Ele tava ardendo em febre, esse moleque estava rosa uma hora e meia antes do jogo e falou que não ia me deixar na mão. [A vitória] é pra você, meu filho, eu nunca vou esquecer o que você fez, esse é o nosso ídolo”, afirmou, muito emocionado.

8. Comemoração da Chapecoense após a classificação para Libertadores

Após a fatídica tragédia no ano passado, a Chapecoense se reestruturou por completo e, mesmo assim, conseguiu garantir o título catarinense de 2017. No Campeonato Brasileiro, porém, a expectativa era de que a Chape fosse lutar contra a zona da degola. Com o passar do tempo, muitos achavam que esse seria o destino do Verdão D’Oeste, mas, após a chegada de Gilson Kleina, a equipe teve uma evolução tremenda.

Na reta final do campeonato, a Chapecoense passou a empilhar resultados positivos e, na última partida, Túlio de Melo faria, nos minutos finais, o gol que colocaria a Chape em condição de disputar a fase prévia da Taça Libertadores da América. Após o apito final, Alan Ruschel, Follmann e Neto, os sobreviventes, dirigiram um carrinho, que deu uma “volta olímpica” no estádio para comemora a façanha. Há um ano, a Arena Condá chorava por conta daqueles que se foram e, em 2017, gritava de felicidade pela melhor colocação da equipe na história do Brasileirão e a possibilidade de disputar a Libertadores pela segunda vez consecutiva.

7. Campanhas de apoio a Ederson

Ederson tem uma carreira consolidada no futebol europeu, tendo se destacado no Lyon e na Lazio, e, por isso, a expectativa em sua chegada ao Flamengo era grande. Porém, o meia conviveu com muitas lesões, que o atrapalharam a conseguir uma sequência no Rubro-Negro. Em junho, todavia, a missão se tornaria mais difícil: o camisa 10 foi diagnosticado com um câncer no testículo.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Em uma bela ação, a grande maioria dos clubes em todo o Brasil demonstrou afeto ao jogador, postando campanhas desejando forças ao jogador. Em julho, o atleta passou por uma cirurgia bem-sucedida para retirar esse tumor. E, após um tempo se recuperando e fazendo quimioterapia, Ederson voltou aos treinos leves no final de outubro, demonstrando uma grande força para vencer toda essa situação adversa.

6. Despedida de Diego Lugano

O zagueiro uruguaio foi um dos símbolos do São Paulo na década passada, conquistando a Taça Libertadores e o Mundial de Clubes. Chegou a ser capitão da seleção e foi jogar na Europa graças a suas atuações apresentadas no Tricolor. Após dez anos longe do Morumbi, o atleta anunciou que voltaria ao principal clube de sua carreira em 2016.

(Foto: Paulo Pinto/saopaulofc.net)

A segunda passagem de Lugano pelo São Paulo, obviamente, não teve o mesmo brilho que a entre 2003 e 2006, mas, mesmo assim, o uruguaio era um dos jogadores mais aclamados pela torcida. A última rodada do Brasileirão desse ano, contra o Bahia, foi especial por marcar a despedida do zagueiro, que está pensando em pendurar as chuteiras. Com mais de 60 mil presentes, o uruguaio se emocionou ao final da partida, se declarando ao São Paulo.

5. Roger e homenagem à filha Giulia

Após a partida entre Botafogo e Sport, na Ilha do Retiro, pelo segundo jogo das oitavas-de-final da Copa do Brasil, o atacante Roger entraria em evidência no cenário nacional. Muito criticado, o camisa 9 faria um golaço, deixando dois defensores no chão, para selar a classificação do Glorioso para a próxima fase da competição, já que a partida terminaria em 1 a 1.

Dias depois, o programa Globo Esporte, da Rede Globo, faria uma emocionante reportagem com Giulia, filha de Roger e deficiente visual, que receberia um presente para poder “sentir” o gol que seu pai havia feito, o que emocionou todo o país, já que a pequena menina ficou muito feliz por conseguir ter essa oportunidade. Contra o Avaí, na semana seguinte, toda a torcida presente no Estádio Nilton Santos passou a aplaudir e cantar o nome de Giulia, que estava no gramado com seu pai, que se emocionou muito.

4. Aplausos das torcidas a Abel Braga

O ano não foi fácil para Abel Braga, que perdeu seu filho, Fábio. Apesar disso, o treinador não abandonou o Fluminense, e argumentando que “não podia perder para a vida”, foi comandar a equipe contra o Sport. A Ilha do Retiro, em um ato totalmente humano e muito bonito, aplaudiu e homenageou o treinador antes da bola rolar, o que rendeu uma placa ao time pernambucano na cerimônia do Campeonato Brasileiro.

A homenagem ao treinador não acabariam. No primeiro jogo do Fluminense no Rio de Janeiro após esse acontecimento, contra o Atlético-GO, a torcida tricolor não ficou para trás e fez uma recepção emocionante à Abel. Para completar a festa, a equipe das Laranjeiras venceu a partida por 3 a 1 e, após o apito final, todos os jogadores foram abraçar o comandante, que agradeceu a todo esse apoio.

3. Isabelly Morais: primeira mulher a narrar futebol em MG

Por vezes, o mundo do futebol apresenta situações machistas. Pode parecer um absurdo em pleno século XXI, mas muitas mulheres ainda não têm o seu devido espaço nesse universo por conta do seu sexo. Em 2017, porém, aconteceu algo que foi totalmente ao contrário desse estigma: Isabelly Morais, estagiária da Rádio Inconfidência e coordenadora da edição do Cruzeiro da VAVEL Brasil, foi a primeira mulher a narrar uma partida de futebol em uma rádio de Minas Gerais, com o jogo entre América-MG e ABC, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

(Foto: Mourão Panda/América-MG)

"Sou apaixonada por jornalismo esportivo. Entrei na graduação pensando em canalizar todos os meus esforços para a área esportiva. Poder fazer tantas funções na área que me encanta é uma motivação. Me motiva descobrir que posso lidar com tantas funções no jornalismo", disse.

+ Do campo à narração: a história de Isabelly Morais, a primeira mulher a narrar futebol em Minas Gerais

+ Repórter faz história e será a primeira mulher a narrar partida de futebol em Minas Gerais

2. Saga de Bradley Lowery

A história do menino Bradley Lowery, de seis anos de idade, que sofreu com um câncer, comoveu a todos na Inglaterra. Fanático por futebol, era torcedor do Sunderland e, por isso, teve o experiente atacante Jermaine Defoe como o seu “padrinho principal”, já que o atleta sempre entrava com o menino nos jogos e demonstrava, assim como atletas em todo o país, comoção com a situação vivida pela criança.

(Foto: Chris Brunskill Ltd/Getty Images)

Em junho, Bradley não aguentou e faleceu, perdendo a batalha contra o câncer. Defoe, contratado pelo Bournemouth, não conseguiu conter as lágrimas em uma entrevista coletiva. “Adeus, meu amigo, vou sentir muito a sua falta. Eu me sinto tão abençoado por Deus ter trazido você para a minha vida e ter alguns momentos incríveis com você. Sou muito grato. Nunca vou esquecer o jeito que você me olhava quando nos encontramos pela primeira vez, o genuíno amor em seus lindos olhos. Realmente, é difícil encontrar palavras para expressar o que você significou para mim. O jeito que você fala meu nome, seus sorrisos quando as câmeras apareciam, como um pequeno superstar. E o amor que eu sentia quando estava com você”, disse.

+ Defoe deixa pré-temporada do Bournemouth para ir ao funeral de Bradley Lowery

Bradley Lowery uniria toda a Inglaterra, que, em um gesto de solidariedade, abraçou a luta do jovem menino. Defoe foi apenas uma metonímia de todos os jogadores que sofreram pelo torcedor do Sunderland, que deixou um grande legado de união e força por todo o país. #OneBradleyLowery

1. Retorno de Alan Ruschel ao futebol no Camp Nou

Um dos sobreviventes do acidente com o voo da Chapecoense, Alan Ruschel foi o único que conseguiu voltar ao futebol em um nível profissional ainda em 2017. A volta do lateral, porém, foi em grande estilo: com o Barcelona, no Camp Nou, pelo Troféu Joan Gamper. O resultado, obviamente, foi o que menos importou naquela ocasião, que representou o renascimento de um herói, que é o representante de muitos outros que se foram.

+ Em retorno de Alan Ruschel, Chapecoense é goleada pelo Barcelona no Camp Nou

(Foto: VI-Images/Getty Images)

Uma das cenas mais marcantes daquela noite ocorreu durante o intervalo da partida, quando Alan Ruschel trocou de camisa com Lionel Messi, um dos melhores jogadores do mundo. A torcida presente no Camp Nou, por sua vez, também fez sua parte e aplaudiu demais o atleta na sua entrada no gramado. Posteriormente, o camisa 28 voltaria de vez ao futebol, participando de alguns jogos da Chapecoense no Campeonato Brasileiro.