Palmeiras anuncia contratação do zagueiro Emerson Santos, ex-Botafogo

Nesta terça-feira (2), o Palmeiras anunciou a contratação do zagueiro Emerson Santos, ex-atleta do Botafogo. O defensor assinou um contrato de cinco anos, criando vínculo com o Verdão até o final de 2022.

O jogador já havia firmado um pré-acordo com o clube paulista durante a temporada passada, visto que seu contrato com o Fogão era válido até o último mês de dezembro. Assim, a transferência aconteceu sem envolver valores financeiros entre as equipes.

Com apenas 22 anos, Emerson terá grande concorrência na posição em que atua. O técnico palestrino, Roger Machado, terá à sua disposição nomes como Yerri Mina, Edu Dracena, Luan, Antônio Carlos e Juninho.

Emerson Santos é o quinto reforço do Verdão na temporada, entrando na lista ao lado dos laterais Diogo Barbosa e Marcos Rocha, do meia Lucas Lima e do goleiro Weverton, todos eles anunciados anteriormente.

+ Com Palmeiras e Boca Juniors, grupo 8 da Copa Libertadores é definido

+ Campeão olímpico, goleiro Weverton assina com Palmeiras por cinco temporadas

+ Palmeiras e Atlético-MG anunciam troca de Róger Guedes por Marcos Rocha