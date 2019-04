Reforço do Atlético-MG, Erik revela preferência pela equipe mineira: "Quero conquistar títulos"

O atacante Erik já está em Belo Horizonte. O jogador chegou ao Atlético-MG por empréstimo de uma temporada, após temporada apagada pelo Palmeiras. No desembarque no Aeroporto de Confins, o atacante revelou o porquê de ter escolhido a equipe mineira como seu destino.

“[Os motivos foram o] Projeto, a estrutura do clube, por ter profissionais de muita qualidade, que estão em busca de títulos. Quero conquistar títulos. Tive propostas de clubes que estão indo para a Libertadores, mas o que mais me motivou foi a oportunidade de jogar”, disse.

Sem muitas chances de jogar no elenco palmeirense, Erik falou sobre o desejo antigo do Atlético em contar com seus trabalhos. Ainda no Goiás, a diretoria alvinegra sondou o atleta, mas a negociação não avançou e o jogador de 23 anos assinou com o Palmeiras.

“Estou muito feliz com essa oportunidade que está surgindo na minha carreira. Quando fiquei sabendo do interesse do Atlético, fiquei bastante feliz. Espero fazer uma grande temporada aqui. Quando eu atuava pelo Goiás, por pouco não deu certo a negociação. É um grande clube, em que eu sempre tive muita vontade de jogar e ser feliz”, completou.

Erik chegou ao Palmeiras em 2016, mas desde então pouco figurou entre os titulares. Com poucas chances, o atacante participou de 44 partidas com a camisa alviverde e marcou apenas três gols. Velocista, Erik atua pelos lados do campo e já chegou a atuar como centroavante. O atleta se encaixa no perfil proposto pela nova diretoria alvinegra.

Além do atacante, o Galo anunciou a contratação do centroavante Ricardo Oliveira, do volante Arouca, do lateral-direito Samuel Xavier e do atacante Roger Guedes. A reapresentação do elenco alvinegro está marcada para a tarde desta quinta-feira (4).