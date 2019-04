Itair Machado revela sondagens de clubes estrangeiros a Douglas Grolli e Bryan

No mercado do Cruzeiro, dentre chegadas e saídas, um jogador que retornou ao clube mineiro pode ser logo negociado: o zagueiro Douglas Grolli estava na Chapecoense e entrou na mira do futebol internacional. Essa informação foi dada pelo vice-presidente de futebol da Raposa, Itair Machado, em entrevista coletiva nesta quarta (4).

"A intenção é de renovar com Douglas Grolli porque é um bom jogador. Muitos questionaram. A questão é mercado. Quando vi que ele tem o passaporte italiano, vi a possibilidade de o Cruzeiro receber dinheiro nele. É muito comercial por ter o passaporte europeu. Já apareceram dois clubes de Série A e um da Romênia. Acho que a melhor possibilidade para ir é da Romênia", disse.

O zagueiro defendeu a Chapecoense por empréstimo no ano passado, atuando em 47 jogos na temporada. De acordo com informações divulgadas pelo portal Superesportes, o clube interessado em Grolli é o CFR Cluj, para o qual a Raposa emprestou o atacante Anselmo Ramon em 2010.

Além de Grolli, o Cruzeiro pode também negociar o lateral-esquerdo Bryan, que deve perder espaço pelas chegadas de Egídio e Marcelo Hermes. “Chegou uma sondagem de uma equipe da Turquia. Ficou de mandar proposta, mas ainda não mandou. Essas questões de liberar dependem do Mano. Ele falando que ta ok... O importante desse elenco é que não tem nada sem ser decisão do Mano”, afirmou Itair.

O atacante Jonata foi outro atleta sobre o qual comentou Itair. O jovem pertence ao CRB e está em emprestado ao clube mineiro, que, segundo o dirigente, não exercerá a compra do jogador. “Não vamos exercer a opção pelo Jonata. Já temos o Fred e acreditamos na recuperação do Sassá", colocou. Ele foi o artilheiro da Raposa no Campeonato Brasileiro Sub-20, com cinco gols marcados.