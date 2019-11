Resultado Flamengo x Aimoré pela Copa São Paulo de Futebol Júnior (1-1)

SEGUNDO TEMPO!

A segunda etapa começou com as duas equipes errando muito, principalmente o Flamengo, que teve mais a bola. Mesmo em ritmo de treino, a equipe carioca voltou a ameaçar o gol de Otávio, em finalizações de Pepê e Lucas Silva, que perdeu na pequena área. Mas em uma cobrança de lateral, a bola sobrou para Dutra que emendou um chutaço e empatou a partida. A partir disso, o Flamengo se perdeu psicologicamente, e tentou ir para o abafa, mas esbarrou em suas próprias deficiências. Os dois técnicos buscaram mexer nas equipes, e nos minutos finais, Darlan chutou fraco nas mãos de Hugo Souza, e Yuri parou em Otávio no último minuto.

PRIMEIRO TEMPO!

Na primeira etapa, o Aimoré fez excelente inicio de partida, dominando o Flamengo até os 15 minutos, e assustando o goleiro Hugo Sousa. Depois disso, só deu Flamengo que foi crescendo e perdendo chances, até que Michael cruzou, Lucas Silva ajeitou e Luiz Henrique abriu o placar. Depois do gol, o Aimoré parou na partida e viu o Rubro-negro parar em Otávio, principalmente em três chances de Lucas Silva, sendo duas cara a cara. No apito final do árbitro, ficou a sensação de que o placar estava barato para a equipe gaúcha.

Luiz Henrique e Dutra marcaram os gols da partida. Com o resultado, o Flamengo é o líder do Grupo 21 com 4 pontos, e o Aimoré é o terceiro com 2 pontos. Na última rodada, o Rubro-negro enfrentará o Oeste, precisando apenas do empate, enquanto os gaúchos enfrentarão o eliminado Ji-Paraná, precisando da vitória.

FIM DE PAPO EM BARUERI! FLAMENGO 1 x 1 AIMORÉ!

48' OTÁÁÁÁÁVIO! Na raça, Yuri luta, invade a área e chuta forte, mas Otávio salva o Aimoré.

47' PARA FORA! Pressão do Flamengo no fim. A bola foi tocada para Lucas Silva que girou e bateu pela linha de fundo.

45' Quatro minutos de acréscimos.

43' O Aimoré gasta todo o tempo necessário para conseguir o empate.

40' Mudanças no Flamengo: Saem: Wendel e Luiz Henrique / Entram: Vitor Gabriel e Yuri

40' Mudanças no Aimoré: Saem: Diego Carioca e Rhainer / Entra: Lucas Lagoa e Gabriel Rossetto.

38' A defesa do Aimoré cortou para a entrada da área, e Matheus Alves arriscou de longe, mas longe do gol.

34' FRACO DEMAIS! Após o corte de Hugo Sousa, a bola voltou para Darlan, quase na pequena área, mas o zagueiro da equipe gaúcha chutou fraco nas mãos do goleiro do Flamengo.

33' Bill já recebeu a primeira bola, tentou invadir a área mas errou o drible e a bola parou nas mãos de Otávio.

32' Mudança no Flamengo: Sai: Pepê / Entra: Bill

30' Cartão amarelo para Dutra, do Aimoré.

28' Lucas Silva caído no gramado, sentindo muitas dores.

23' Agora o Flamengo vai pulando para 4 pontos, ainda na liderança do grupo, e o Aimoré chega a 2 pontos.

22' Mudança no Aimoré: Sai: Leozinho / Entra: Kelvin

22' Mudança no Flamengo: Sai: Theo / Entra: Matheus Alves

21' Após cobrança de lateral, a bola sobrou para a finalização de primeira de Dutra, no ângulo de Hugo Sousa. 1 a 1.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AIMORÉ! É DE DUTRA!

20' UHHHHHHHHHHH! Lucas Silva dribla com uma caneta, avança e bate colocado, para fora.

19' Mudanças no Aimoré: Saem: Juan Rafael e Carlos / Entram: Dutra e João Garcia

18' Carlos recebe pela esquerda, trouxe para o meio e bater forte, mas Hugo Sousa segurou firme.

15' FUROU!!!!! Michael lançou Wendel pela esquerda, o camisa 9 cruzou para Lucas Silva, mas o atacante furou na cara do gol e perdeu grande chance de ampliar.

11' Segundo tempo sonolento, com muitos erros do Rubro-negro, e com a falta de agressividade da equipe gaúcha.

7' Se não fosse o goleiro Otávio, o Flamengo já podia estar goleando os gaúchos do Aimoré.

4' ESPAAAAAAALMA, OTÁVIO! Pepê arriscou de longe, e o goleiro do Aimoré fez mais uma grande defesa.

2' Precisando do empate, pelo menos, o Aimoré volta a atacar o Flamengo.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes de volta para o gramado. Nenhuma alteração nas duas equipes.

Com gol de Luiz Henrique, artilheiro do último Campeonato Carioca, o Rubro-negro vai vencendo a equipe gaúcha e garantindo a classificação para a segunda fase.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! FLAMENGO 1 x 0 AIMORÉ!

44' IMPRESSIONANTE! Lucas Silva arriscou de longe, com força, e Otávio defendeu mas a bola por muito pouco não tomou um efeito e entrou. Que chance.

39' Com a vantagem, o Flamengo controla a partida.

435' OTÁVIO ESPETACULAR!!!!!! Pepê deixou Lucas Silva na cara do gol, mas o atacante do Flamengo perdeu duas chances, que pararam em duas defesaças de Otávio.

33' O gol sofrido foi uma ducha de água fria para o Aimoré, que se perdeu na partida.

30' LASCOU O TACO! Michael tocou para Theo, que tirou o marcador mas na hora da marcação, pegou muito mal na bola, chutando para fora.

29' Cartão amarelo para Theo, do Flamengo.

29' UHHH! Michael recebe em profundidade, cruza para a área e por pouco a bola não foi na cabeça de Pepê.

27' Com o resultado, o Rubro-negro vai garantido a classificação na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

26' Hugo Moura tocou para Michael que cruzou, a defesa furou e sobrou para Lucas Silva. o artilheiro rolou para Luiz Henrique chegar batendo no ângulo. Flamengo 1 a 0.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE LUIZ HENRIQUE!

23' As duas equipes erram muitos passes no momento, e a partida esfria em Barueri.

20' Com o resultado, o Flamengo vai voltando a assumir a liderança do Grupo 21.

18' Melhor momento do Flamengo na partida. Aimoré não consegue mais impor o seu ritmo no jogo.

16' NA HORA CERTA! Tabela sensacional de Lucas Silva com Pepê e o atacante do Flamengo saiu na cara do gol, mas foi travado na hora certa. No escanteio, Wendel se atrapalhou e, livre, não conseguiu tocar para o gol.

15' UHHHHHHHHH! Mais um cruzamento de Pepê, dessa vez em cobrança de falta, e Matheus Dantas, livre, não alcançou por muito pouco. Que chance teve o Flamengo.

11' Aimoré mantém um ritmo impressionante, e consegue assustar o Flamengo, principalmente nos escanteios.

8' UHHH! Boa triangulação entre Wesley, Lucas Silva e Hugo Moura, que terminou na finalização do volante nas mãos do goleiro gaúcho. Na sequência, Pepê arriscou de fora da área e mandou para fora.

6' POR POUCO! A primeira chegada do Flamengo foi com Pepê que cruzou fechado para Lucas Silva, mas o artilheiro do Flamengo na Copinha não chegou na bola.

6' Começa a chover na Arena Barueri.

5' UHHHH! Diego pressionou até o fim, roubou de Wesley e brigou pela bola que ficou com Carlos. O atacante bateu perto do gol.

4' Início de jogo do Aimoré é surpreendente, e impõe muita dificuldade ao Flamengo, que ainda não conseguiu passar da intermediária ofensiva.

2' UHHH! Escanteio cobrado, Darlan se antecipa a Hugo Souza e toca de cabeça para fora. Boa chance da equipe gaúcha.

1' Apesar do discurso do seu técnico, o Aimoré começa a partida marcando forte e partindo para cima do Flamengo.

BOLA ROLANDO EM BARUERI! COMEÇA FLAMENGO x AIMORÉ!

EQUIPES EM CAMPO! Hino Nacional Brasileiro sendo executado na Arena Barueri.

Fim de papo na partida preliminar: Oeste 1 x 0 Ji-Paraná. Equipe paulista pula para 4 pontos, e assume momentaneamente a liderança, enquanto a equipe rondoniense está eliminada da Copinha.

AIMORÉ ESCALADO! Otávio; Dudu, Rafael, Darlan e Filipe Brunetto; Guto, Carlos, Juan Rafael e Jorge; Diego Carioca e Rhainer.

Na partida preliminar em andamento, no segundo tempo, Oeste e Ji-Paraná vão empatando em 0 a 0. Resultado interessa aos dois times que se enfrentarão na sequência.

O Rubro-negro não terá o volante Vinicius Souza, que não tem condições de jogo nessa noite.

FLAMENGO ESCALADO! Hugo Sousa; Wesley, Dantas, Patrick e Michael; Hugo Moura, Theo e Luis Henrique; Lucas Silva, Pepê e Wendel.

Boa noite, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo sobre Flamengo x Aimoré-RS, válido pela segunda rodada do Grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Júnior! A bola rola às 19h e você acompanha todos os lances por aqui, ao vivo. Fique conosco!

O destaque do Flamengo na estreia foi o atacante Lucas Silva, que anotou dois dos seis gols da equipe contra o Ji-Paraná, e é o artilheiro da equipe até aqui na Copinha.

(Foto: Staff Images/ Flamengo)

O Aimoré, que tem 1 ponto, precisa da vitória para chegar na última rodada dependendo só de si para garantir a classificação. O adversário do Índio Capilé será o Ji-Paraná.

O Rubro-Negro é o líder isolado da chave com 3 pontos, e pode garantir a classificação ainda hoje. O avanço à próxima fase será sacramentado caso o Flamengo vença e ocorra um empate entre Oeste e Ji-Paraná.

Já o Aimoré, que disputa a segunda Copa São Paulo de sua história, empatou na estreia em 2 a 2, com o Oeste. Os gols do Oeste foram marcados por Kaique e Renan Brainer, enquanto Carlos Alberto e Diego Carioca marcaram para os gaúchos.

Na primeira rodada, o Flamengo, tricampeão da Copinha, goleou o Ji-Paraná por 6 a 0. Veja os melhores momentos: