Vasco lucrará R$15 milhões com a ida de Coutinho ao Barcelona

A ida de Phillipe Coutinho ao Barcelona em uma das transações mais caras da história do futebol renderá aos cofres do Vasco cerca de 2,5% do valor total da negociação, cerca de R$15 milhões, por ter sido o clube formador do craque brasileiro.

A verba da transferência do meia chegará em uma boa hora para o Gigante da Colina que vive momento de crise que resultou até mesmo na saída o zagueiro Paulão por problemas financeiros e no início de um péssimo momento para a equipe de basquete que não recebe salários há três meses.

Coutinho deu seus primeiros passos em São Januário e ainda nas divisões de base foi negociado para jogar na Inter de Milão e ainda assim jogou no Vasco até completar 18 anos. Na Itália o camisa 10 não encontrou seu melhor futebol e chegou a ser emprestado para o Espanyol antes de brilhar com a camisa do Liverpool.

O jogador visitou São Januário no ano passado em uma partida do Campeonato Brasileiro e foi saudado pela torcida que viu suas primeiras jogadas. Coutinho recebeu camisa personalizada e teve seu nome gritado antes da partida contra o São Paulo.

Iniciando as atividades na temporada o Vasco entrará em campo no dia 18 de janeiro para encarar o Bangu pelo Campeonato Carioca. No final do mês o Almirante estreará pela Copa Libertadores, principal objetivo do clube na temporada.