Flamengo x Oeste pela Copa São Paulo de Futebol Júnior (2-0)

RESUMO DO SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo o Oeste até tentou criar uma marcação alta mas pouco conseguiu envolver o Flamengo quando teve a bola. O Rubro-Negro carioca mais uma vez administrou a posse de bola e dominou os espaços no campo. Com a vantagem no placar, o Flamengo tocou a bola até conseguir chegar ao segundo gol. Praticamente da mesma forma que conseguiu o gol no primeiro tempo o Rubro-Negro conseguiu o segundo. Lucas Silva recebeu em profundidade de Pepê e tentou driblar o goleiro Thiago Falcão, que mais uma vez cometeu pênalti na saída do gol. Na cobrança, Pepê marcou o segundo do Flamengo e sacramentou a classificação do clube carioca.

RESUMO DO PRIMEIRO TEMPO

O Flamengo dominou por completo o primeiro tempo. Com a posse de bola, o Rubro-Negro carioca dominou os espaços do campo e acuou o time do Oeste. Por vezes Patrick e Matheus Dantas, zagueiros do Flamengo, trocavam passes depois do meio de campo. O Oeste tentava sair no contra-ataque e se postava com uma linha de cinco à frente do goleiro e outra de quatro mais à frente. O esquema funcionou até a bobeira de Renan Brainer, que tentou recuar para o goleiro Thiago e deu a bola de presente para Wendel. Na sequência do lance, o atacante tentou driblar o goleiro Thiago que cometeu o pênalti. Na batida, o artilheiro Lucas Silva chutou forte no canto direito de Thiago.

Com a vitória o Flamengo terminou em primeiro do grupo 21 e enfrentará o Elosport, segundo colocado do grupo 22. A partida será realizada também em Barueri.

49" FINAL DE JOGO.

O Flamengo está classificado para a próxima fase. Oeste fica em terceiro e está eliminado.

44" ATÉ OS 49!

Árbitro sinaliza mais quatro minutos

43" SUBSTITUIÇÃO NO OESTE

Entra Caio Henrique e sai Erivan.

40" Yuri cobra por cima do gol.

39" Falta em cima de Pepê. Lance perigoso para o Flamengo.

36" SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO

Saem: Hugo Moura, Wendel e Wesley

Entram: Patrick Valverde, Yuri e Ramon

33" Cartão amarelo para Adílson por falta em Pepê.

31" PERDEU!

Após confusão na área do Oeste, Lucas Silva recebe de frente para o gol e chuta em cima do zagueiro.

29" GOOOOOL!

Pepê amplia! 2 a 0 para o Rubro-Negro carioca.

28" PÊNALTI!

Mais uma vez o goleiro Thiago Falcão comete pênalti. Pepê lançou Lucas Silva em profundidade e o goleiro Thiago deu um carrinho no atacante rubro-negro.

25" UHHHHH

Michael cobra escanteio pela direita e Patrick cabeceia por cima do gol.

24" SUBSTITUIÇÃO NO OESTE

Sai Kaique, entra Heitor.

22'' NÃO É ASSIM!

Renan Brainer bate em cima da barreira, desperdiça uma ótima chance para empatar.

20'' Falta perigosa para o Oeste.

19'' DEVOLVE O FLA!

Entra Victor Gabriel no lugar de Luiz Henrique.

18'' SUBSTITUIÇÃO NO OESTE

Entram Tite e Adilson e saem Matheus Guedes e Nathan.

15'' LONGE DEMAIS

Lucas Silva ajeitou para Pepê, que finalizou mal e isolou.

13'' CARTÃO AMARELO PARA ERIVAN

Zagueiro parou o contra-ataque de Pepê com falta.

9'' Renan levanta na área do Flamengo e Patrick afasta; Segue 1 a 0.

4'' PARA FORA

Kaique roubou a bola de Pepê e levantou para Matheus Guedes, na finalização o atacante chutou para fora.

2'' Pepê levanta a bola na segunda trave mas ninguém sobe. Bola nas mãos de Thiago Falcão.

0'' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO

FALA LUCAS SILVA!

"Agradecer a Deus pelo gol. O Wendel sofreu o pênalti, e eu tive personalidade de pegar a bola e bater. Agora é voltar ligado no segundo tempo, respeitando sempre o Oeste, mas propondo o jogo e não deixando cair para a gente sair daqui com a vitória", disse o artilheiro do Flamengo.

THIAGO FALCÃO SOBRE O PÊNALTI:

"Eu toquei primeiro na bola. Mas como ele caiu em cima de mim... Foi muito rápido mas eu toquei primeiro na bola. Agora é dar a vida no segundo tempo porque não foi fácil chegar até aqui", disse o goleiro do Oeste.

46' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO

43' Árbitro assinala mais um minuto de acréscimo.

39' SEM PERIGO

Nathan cabeceia fraco e a bola sai à direita do goleiro Hugo Souza.

35' ARTILHEIRO

Lucas Silva se isola na artilharia do Rubro-Negro na competição.

35' GOOOOOOOOL!

Lucas Silva abre o placar na Arena Barueri. Bola rasteira no canto esquerdo do goleiro Thiago.

33' É PÊNALTI PARA O FLAMENGO!

Wendel aproveita recuo errado e sai na cara de Thiago Falcão, no drible o goleiro cometeu o pênalti.

32' Torcida do Flamengo se faz presente, canta alto e tenta apoiar os meninos da Gávea.

28' Pepê tenta bola enfiada para Hugo Moura mas coloca força demais. Segue 0 a 0.

27' QUASE

Michael cruza na área e a defesa do Oeste corta na pequena área.

23' NADA FEITO

Pepê bate sem muita força e a bola para nas mãos do goleiro Thiago.

22' PODE SER AGORA!

Lucas Siva sofre falta perto da área. Ótima chance para o Rubro-Negro carioca.

17' Jogo segue morno em Barueri.

13' Neste momento, até Patrick e Dantas, zagueiros do Flamengo, trocam passes na linha do meio de campo; Oeste segue recuado.

12' Lucas Silva tenta pela direita e é travado no lance. Lateral para o Fla.

11' IMPEDIDO

Michael tentava chegar pela esquerda mas o bandeira marcou impedimento.

8' Oeste se posta todo no campo defensivo enquanto o Fla tenta chegar com qualidade.

5' UHHH!

Michael bateu de esquerda e por pouco o Flamengo não chegou ao seu primeiro gol.

5' PAROU, PAROU!

Hugo Moura sofre falta muito perto da área. Michael e Pepê na bola.

4' Flamengo agora consegue tocar mais a bola enquanto o Oeste observa o time carioca.

2' Hugo Moura tenta a bola em velocidade para Lucas Silva, mas ela corre demais.

1' As duas equipes começam se estudando em campo.

0' ROLA A BOLA!

Já já a bola rola em Barueri.

As equipes já se encontram perfiladas para a execução do hino nacional.

SITUAÇÃO ATUAL DO GRUPO 21 TIME P SG AIMORÉ 5 2 FLAMENGO 4 6 OESTE 4 1 JI-PARANÁ O -9

Com o resultado o Flamengo joga até por um empate. Já o Oeste precisa vencer para se classificar.

As equipes esperam o término do jogo de Aimoré e Ji-Paraná. Aimoré vence por 3 a 1 e chega aos cinco pontos.

O confronto de rubro-negros promete fortes emoções. Ambos os times tem qualidade e chegam bem ao ataque, tendo costume de botar os goleiros para trabalhar.

Pelo lado do Oeste, três jogadores dividem a artilharia do time. Renan, Kaique e Nathan marcaram um gol cada.

O artilheiro do Flamengo é Lucas Silva, com dois gols. Ambos os tentos foram marcados contra o Ji-Paraná, na primeira rodada. O atacante vem se destacando na Copinha.

As duas equipes estão empatadas com quatro pontos no grupo 21. Para avançar para a próxima fase, Flamengo e Oeste dependem apenas de si mesmos para garantir a liderança da chave.

O Oeste também pode empatar, mas dependeria do resultado entre Aimoré e Ji-Paraná para garantir a classificação. Em caso de vitória do Aimoré, o Rubrão perderia a segunda colocação do grupo por conta do saldo de gols.

Já o Oeste bateu o Ji-Paraná por 1 a 0, com gol de Nathan. A vitória deixou o Rubrão próximo da classificação.

O Flamengo vem de um empate contra o Aimoré por 1 a 1. O gol do Rubro-Negro foi marcado por Luiz Henrique.

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Acompanhem a partir das 19h15 a partida entre Flamengo e Oeste-SP pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior; confronto que decide quem vai terminar a primeira fase na liderança do Grupo 21 e acontece em Barueri .