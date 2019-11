Ceni x Lúcio: em 'amistoso de pentacampeões', Fortaleza encerra pré-temporada vencendo Gama

Neste sábado (13), Gama e Fortaleza duelaram no Distrito Federal no último amistoso das duas equipes visando o ano de 2018. No "amistoso dos pentacampeões", melhor para Rogério Ceni, que viu o Tricolor do Pici vencer po 3 a 0, com gols de Gustavo, Paulo Sérgio e um contra bizarro do goleiro Vitor Brasil.

Agora, ambos os times focam nos seus campeonatos estaduais. Na quarta-feira (17), às 22h30 (de Brasília), o Fortaleza estreia no Campeonato Cearense, quando encara o Uniclinic. No domingo (21), às 16h (de Brasília), o Gama recebe o Bolamense, no estádio Bezerrão.

Eficiente, Fortaleza abre boa vantagem

Pelas duas equipes estarem se preparando para a temporada, o início de jogo foi bem morno e de muitos erros no Bezerrão. O Fortaleza, que estava com um time 90% novo, não fazia um bom jogo, assim como o Gama. Além disso, o gramado do estádio também não ajudava.

Porém, o tricolor do Pici conseguiu abrir o placar, e numa falha simplesmente incrível. Com um pouco mais de cinco minutos jogados, Leonan cobrou falta da esquerda, e, após dividida de cabeça, a bola parecia sobrar completamente limpa para Vitor Brasil, mas o goleiro do Gama se atrapalhou completamente e não conseguiu agarrar: 1 a 0 Fortaleza. Veja abaixo.

Olha o gol do Fortaleza no amistoso, até agora pic.twitter.com/Gi8KBIMJfD — Gêra (@gerinhalobo) 13 de janeiro de 2018

Só que após o gol, o Gama melhorou bastante na partida, tanto que teve duas excelentes chances para empatar. A primeira veio após cruzamento de Fábio Gama, que cruzou e Dener desviou com muito perigo. Depois foi a vez de Fernandinho fazer excelente jogada e soltar uma bomba, que explodiu no travessão de Marcelo Boeck.

Mas, diferente dos donos da casa, que perderam boas chances, o time cearense não desperdiçou a segunda boa chance que teve, quando Igor Henrique deu belo passe no meio para Alípio, que dominou, girou, viu boa passagem de Gustavo, passou para o camisa 9, que finalizou de primeira, encobrindo Vitor Brasil e marcando um lindo gol: 2 a 0 Fortaleza.

Times mudados e Fortaleza marca mais um para confirmar a vitória

Paulo Sérgio marcou o único gol da segunda etapa | Foto: Divulgação/SE Gama

Com uma equipe completamente mudada, 11 jogadores novos, o Fortaleza voltou com sangue novo e mais "gás", por assim dizer. Porém, o Gama voltou melhor, até porque não tinha nada a perder, tanto que chegava com mais "agressividade", seja pelo chão ou pelo alto.

Mas após um início mais forte, a equipe candanga parece ter cansado, o que "facilitou" o trabalho do Fortaleza na segunda etapa. E isso acabou acarretando em mais um gol do tricolor, quando o garoto Andrei fez excelente jogada pelo meio, avançou como quis e tocou para Paulo Sérgio, que recebeu na área, cara a cara com Vitor Brasil, e não desperdiçou: 3 a 0 Fortaleza.

Na parte final do jogo, que estava completamente aberto, as duas equipes conseguiram chegar, mas a melhor chance foram dos visitantes, quando, após cruzamento, Wesley tentou o arremate, mas prensado e a bola foi para fora, no último lance importante do amistoso.