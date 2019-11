Resultado Náutico e Itabaiana pela Copa do Nordeste 2018 (0 (5) - (4) 0)

18:24 Obrigado a você que acompanhou a vitória nos pênaltis do Náutico contra o Itabaiana, em partida realizada na Arena de Pernambuco.

18:23 CHEGA AO FIM AS DISPUTAS DE PÊNALTIS! NÁUTICO 5X4 ITABAIANA.

18:16 GOOOOL DO NÁUTICO!!! MEDINA COLOCA O NÁUTICO NA FASE DE GRUPOS DA COPA DO NORDESTE!!!!

18:15 Medina na bola.

18:15 JEFFERSON MAIS UMA VEZ!!!!

18:14 Douglas na bola.

18:14 GOL DO NÁUTICO!!

18:13 Hygor na bola.

18:13 GOL DO ITABAIANA!

18:13 Mica na bola.

18:12 ANDRADE DEFENDE!

18:12 Jobson na bola. Se fizer o gol, garante a classificação da equipe do Náutico para a fase de grupos da Copa do Nordeste.

18:11 GOL DO ITABAIANA.

18:11 Ramon na bola.

18:10 GOL DO NÁUTICO!

18:10 Clebinho na bola.

18:09 JUNINHO CHUTA PARA FORA!!!!

18:09 Juninho na bola.

18:09 GOL DO NÁUTICO!

18:09 Camutanga na bola.

18:08 DEFENDEU JEFFERSON!!!!

18:08 Leo Lima na bola.

18:07 DEFENDEU ANDRADE!

18:07 Gabriel Araújo na bola.

18:07 GOL DO ITABAIANA!

18:06 Eduardo na bola.

18:06 GOL DO NÁUTICO!

18:06 Daniel Bueno na bola.

18:05 GOL DO ITABAIANA!

18:05 Salatiel na bola.

18:04 Itabaiana dará início às cobranças de pênaltis.

18:03 A torcida alvirrubra puxa gritos de incentivo ao Náutico.

18:00 As equipes seguem no gramado para as instruções de seus respectivos técnicos.

90+4' FIM DE JOGO! NÁUTICO 0X0 ITABAIANA.

A PARTIDA SERÁ DEFINIDA NOS PÊNALTIS!

90+1' Público na Arena de Pernambuco: 4.805

Renda: R$ 51.045,00

90' AMARELO PARA O ITABAIANA! Fora do lance, Eduardo comete falta e é advertido.

89' Juiz sinaliza quatro minutos de acréscimo.

87' Goleiro Andrade trabalhando bastante nesse final de jogo.

84' SUBSTITUIÇÃO NO NÁUTICO! Sai Wallace Pernambucano e entra Jobson.

81' SUBSTITUIÇÃO NO NÁUTICO! Clebinho entra no lugar de Fernandinho.

80' QUAAAAAASE!!! Wallace quase abre o placar para o Náutico, em cobrança de falta.

76' SUBSTITUIÇÃO NO ITABAIANA! Sai Moisés para entrada de Salatiel.

75' Após sofrer falta, Moisés sente a coxa direita e sai de campo para o atendimento médico.

70' JEFFERSON!!! Em cobrança de falta, Itabaiana quase faz o primeiro gol do jogo, mas o arqueiro do Timba estava ligado.

68' SUBSTITUIÇÃO NO ITABAIANA! Sai Paulinho Macaíba para a entrada de Moisés

67' Em dois contra dois, Wagner toma a pior decisão e chuta fraco para a defesa do goleiro Andrade.

65' SUBSTITUIÇÃO NO NÁUTICO! Sai Thiago Ennes e entra Wagner.

64' Em cobrança de escanteio, Ramon comete falta no goleiro Jefferson.

57' Mais uma falta para o Náutico.

54' Gabriel Araújo cobra falta em direção a área sergipana, Hygor cabeceia e manda para fora.

52' Náutico aposta na velocidade nesse segundo tempo.

49' CAMUTANGA!!! Em cobrança de falta da equipe sergipana, o zagueiro alvirrubro se joga na bola e afasta o perigo da área.

47' Wallace Pernambucano lança a bola na área e Hygor chega como elemento surpresa, mas não alcança a bola. Tiro de meta para o Itabaiana.

46' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO, NA ARENA DE PERNAMBUCO!

17:05 Equipes em campo para o segundo tempo.

45+2' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Náutico 0x0 Itabaiana.

45+2' ANDRADE!!!!! Após belíssima cobrança de falta de Gabriel Araújo, o goleiro do tricolor vai no cantinho direito e executa uma brilhante defesa.

45+1' Jefferson segue sentindo e cai novamente no gramado.

45' Juiz sinaliza dois minutos de acréscimo.

44' Goleiro alvirrubro se choca com Leo Lima. Equipe médica do Náutico em campo para atender o jogador.

42' CARTÃO AMARELO! Thiago Ennes saiu de campo para atendimento médico e cobrou lateral sem autorização do árbitro.

41' Gabriel cobra falta e a defesa sergipana corta de cabeça.

39' CARTÃO AMARELO! Juninho comete falta em Thiago Ennes! Náutico tem mais uma boa falta perto da área.

38' Em cobrança de falta, Gabriel levanta a bola na área, mas com muita força e vai para fora.

33' Em bola alçada na área, o goleiro Andrade se antecipa e bate o joelho na cabeça de Fernandinho. Juiz para o jogo e equipe médica do Timbu entra em campo para o atendimento ao jogador.

32' Euzébio cobra escanteio e Diego Bispo chuta a bola para fora.

28' Negretti acompanha contra-ataque do Itabaiana e intercepta passe que levaria perigo para o goleiro do Timbu.

22' Leo Lima tenta finalização após lateral cobrado por Douglas, mas se atrapalha com a bola e Jefferson defende com tranquilidade.

17' Em jogada ensaiada, Rafael Ribeiro finaliza de cabeça e manda para fora. Tiro de meta para o Itabaiana.

16' Falta perigosa para o Náutico.

13' Substituição no Itabaiana! Carlos Henrique deixa o gramado para a entrada de Euzébio.

12' Náutico chega com Fernandinho após bobeada da defesa do Itabaiana, mas o goleiro Andrade estava ligado.

10' JEFFERSON!!!!! O goleiro alvirrubro opera um milagre!

8' Falta para o Itabaiana, após Medina colocar o braço na bola.

3' JOGO COMEÇA QUENTE! Em escanteio cobrado por Gabriel Araújo, o cruzamento não resultou em finalização, Itabaiana tomou a posse de bola e num contra-ataque, chutou a bola no defensor alvirrubro.

2' A primeira falta da partida é para o Náutico. Cobrada rapidamente pela equipe alvirrubra que segue para o ataque.

0' Rola a bola na Arena de Pernambuco! A saída é do Náutico.

15:58 ITABAIANA ESCALADO! A equipe sergipana vai à campo com: Andrade; Carlos Henrique, Diego Bispo, Ramon e Juninho; Mica, Eduardo, Léo Lima e Bida; Paulinho Macaíba e Douglas. Técnico: Gilberto Pereira.

15:54 Equipes perfiladas para a execução do hino nacional brasileiro.

15:49 Cerca de 20 torcedores do Itabaiana estão ocupando a área destinada à torcida visitante.

15:40 O elenco do Tricolor da Serra segue fazendo seu aquecimento no gramado.

15:38 Faltando quase 20 minutos para o início da partida, a torcida alvirrubra começa chegar na Arena de forma mais expressiva.

14:56 NÁUTICO ESCALADO! O Timbu vai à campo com: Jefferson; Thiago Ennes, Rafael Ribeiro, Claydson e Gabriel Araújo; Negretti, Hygor e Wallace Pernambucano; Medina, Fernandinho e Daniel Bueno. Técnico: Roberto Fernandes.



Atletas alvirrubros convocados para o jogo

14:22 Foram vendidos 5.100 ingressos de forma antecipada. São esperados 8.000 torcedores na Arena.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Náutico x Itabaiana ao vivo na Arena de Pernambuco, valendo vaga para o Nordestão 2018. A transmissão começará na hora da partida, às 16h (horário de Recife), aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Com ingressos promocionais sendo vendidos por R$10 (setor leste) e R$15 (setor oeste), já foram adquiridos mais de três mil antecipadamente. A promoção será mantida até as 12h do sábado (13) do jogo, após isso, os valores voltam ao normal custando R$20 (setor leste) e R$30 (setor oeste).

O jogo de ida em Itabaiana:

Sem grandes problemas e acreditando na melhora durante os treinamentos, o Técnico Gilberto Pereira deve escalar o mesmo time da segunda-feira (8), com a possibilidade de Salastiel entrar de primeira, já que o jogador foi a principal peça ofensiva quando entrou no lugar de Léo Mineiro ainda no primeiro tempo.

Quem também tem a possibilidade de vestir a camisa do Náutico pela primeira vez é o meia Medina. O jogador de 27 anos com passagens pelo Avaí, Chapecoense e Mirassol, veio contratado do Potros UAEM do México, onde fez 18 jogos e três gols.

No Náutico, novidade no setor pode vir com a estreia do atacante Wagner Lauretti como titular no lugar de Clebinho, já que o técnico Roberto Fernandes veio testando essa composição durante os treinamentos.

Náutico precisará vencer o próximo jogo. Já o Itabaiana jogará por um empate com gols. Em caso de um novo 0 a 0, a vaga será decido nos pênaltis.

Timbu e Tremendão da Serra duelam para decidir quem se classificará para a fase de grupos da Copa do Nordeste.

Ambos treinadores seguem confiantes em suas equipes. O Náutico precisa vencer a partida, o placar mínimo de 1 a 0 garante a classificação para a equipe alvirrubra. Já o Itabaiana, empatando com gols, leva a vaga. Repetindo o resultado da última segunda-feira (8) de 0 a 0, o jogo vai para os pênaltis.