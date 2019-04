Atlético-MG tem atuação apagada e se despede da Flórida Cup com derrota para o Nacional

O Atlético-MG fez sua última partida na Flórida Cup neste domingo (14), contra o Atlético Nacional, no Estádio da Universidade da Flórida Central, em Orlando. Ao contrário do primeiro jogo, no qual o Galo criou várias oportunidades a gol, o time de Caio Zanardi teve atuação apagada e foi derrotado pelo 'xará colombiano' por 2 a 0, com gols de Rentería e Lucumí.



Desta forma, a equipe alvinegra se despede da competição na lanterna, sem somar pontos, já que perdeu o primeiro jogo para o Rangers, por 1 a 0. Já o Atlético Nacional está na vice-liderança com três pontos, e encara o Legia Varsóvia no próximo sábado, às 21h, em São Petersburgo, pela última rodada da Flórida Cup.

Vale lembrar que a Flórida Cup neste ano é em pontos corridos e cada time joga duas vezes. Assim, o Atlético Nacional torce por um tropeço do Barcelona de Guayaquil, que enfrenta o Fluminense nesta segunda (15), às 19h, em Orlando, para ficar mais próximo do Rangers, líder da competição com seis pontos.

Atlético tem atuação apagada, e colombianos abrem placar

O duelo começou com o Atlético Nacional trocando passes e buscando espaço na defesa do Galo. Os erros de passes tomavam conta do jogo no dez primeiros minutos, nos quais os goleiros foram meros espectadores. A primeira oportunidade partiu dos colombianos, quando Aguilar foi soberano pelo alto e cabeceou para o chão, fazendo com que a bola passasse próximo ao gol defendido por Cleiton.

O Atlético Nacional tinha mais posse de bola, trocava mais passes, mas não conseguia ter objetividade nas jogadas. Aos 23 minutos, o Galo quase inaugurou o marcador com Thalis, que cobrou falta e assustou o goleiro Vargas. O atacante teve outra oportunidade de abrir o placar após receber belo passe de Adson, mas o arqueiro da equipe da Colômbia acabou espalmando o chute, contando com a zaga, que afastou o perigo logo em seguida.

A equipe mineira adiantou sua marcação, mas a estratégia não deu certo. Aos 35, Macnelly Torres deixou Gustavo Torres cara a cara com Cleiton, mas o atacante acabou mandando a bola por cima do gol. Mas não demorou muito para o Atlético Nacional abrir o placar. Dois minutos depois, Rentería ganhou da defesa alvinegra e escorou para o gol, fazendo 1 a 0 para a equipe colombiana.

Galo melhora, mas contra-ataque garante vitória do Nacional

O técnico Jorge Almirón trocou boa parte do Atlético Nacional no início da segunda etapa, enquanto Caio Zanardi optou fazer apenas uma troca: Adílson por Cícero. O Galo não mudou a postura e, assim como no primeiro tempo, seguiu esperando os colombianos em seu campo de defesa.

As alterações feitas por Zanardi, sobretudo com a entrada de Mateus da Silva, um jogador mais ofensivo, no lugar de Ralph, surtiram efeito. O Atlético melhorou na partida, apesar do susto sofrido aos 20 minutos, quando Rentería deixou Ramírez na cara do gol, sem goleiro. O volante do Atlético Nacional, no entanto, acabou pegando mal na bola e errando o alvo.

Mas, uma saída de bola errada do Atlético custou o segundo gol do Nacional. Em um contra-ataque mortal, Lucumí recebeu pela direita e, fora da área, mandou uma bomba que foi parar no canto destro do gol defendido por Cleiton: 2 a 0. Desta forma, restou aos colombianos administrar o jogo. O Galo se despediu da Flórida Cup sem marcar um gol sequer.