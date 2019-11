Resultado Corinthians x Avaí na Copa SP de Futebol Júnior 2018 (0-2)

Obrigado por nos acompanhar em mais uma partida, aqui, na VAVEL Brasil! Até mais.

Fim de jogo! O Avaí está classificado para as quartas de final em confronto contra o Flamengo. Já o Corinthians, dá adeus à competição na qual é o maior campeão.

48' UHHHHHH! Kaio é lançado na área por Oya. O atacante cabeceia forte, mas a bola passa perto da trave!

47' Alan tenta mais uma vez para o Avaí, mas chuta para fora, sem direção.

45' Foram adicionados mais quatro minutos de acréscimo.

44' Bilu sai em disparada pela direita, invade a área, mas é desarmado pela defesa.

42' Oya disputa a bola com Léo Lopes e comete falta de ataque, para a revolta da equipe.

40' Substituição no Corinthians: Sai Renan Areias e entra Guilherme Borges.

39' O Avaí, por sua vez, se recua em busca de um contragolpe fulminante que daria um ponto final na partida.

37' Corinthians pressiona com bolas aéreas, mas não obtém sucesso nas finalização que vão sem perigo.

35' Substituição no Avaí: Sai Rael e entra Garagal.

34' UHHHHHHH! Alan bate falta colocada e a bola passa rente à trave, quase o Avaí amplia.

33' O Avaí tenta chegar de novo e Rael é derrubado na entrada da área para falta perigosa à favor do Leão da Ilha.

31' Substituição no Avaí: Sai Alisson, entra Alan.

29' Pegou! Depois de chute colocado de Fabrício Oya, Léo Lopes confere com uma defesa simples.

Depois das substituições, o Corinthians se mostra mais ativo no campo de ataque, mas o tempo e o cansaço são outros adversários a essa altura do jogo.

25' UHHHHHHHH! Oya bate escanteio, Carlos cabeceia com perigo, mas a bola vai para fora!

23' UHHHHHHHHHHHH! Léo Lopes cai rapidamente e faz bela defesa no chute de Fabrício Oya.

22' Falta perigosa para o Corinthians bater, na entrada da área. Oya está na bola

21' Substituição no Avaí: Sai Caio Paulista, entra Vinícius.

17' Substituição no Corinthians: saem Lucas Minele e Ronald, para a entrada de Zé Gabriel e Kaio Cristian.

15' Mesmo atrás do placar, o Corinthians segue insistindo nas mesmas jogadas pelo lado direito. Além disso, nenhuma chance contundente foi criada desde o chute de Rafael Bilu, aos 40 minutos do primeiro tempo.

Na jogada, Alisson escapa da marcação, sai em arrancada no meio de campo, dribla do goleiro Felipe e manda para o fundo das redes para marcar um belo gol.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl DO AVAÍ!!!!!! Golaço!

9' Felipe! O goleiro do Corinthians faz boa defesa na bola alçada na área.

8' Falta perigosa para o Avaí. O atacante Alisson é derrubado no lado direito da área alvinegra.

6' Em falta para o Avaí na linha de fundo, Felipe sai na bola de soco e liga o contra-ataque para o Corinthians. Na velocidade, Rafael Bilu recebe na linha de fundo, cruza rasteiro, mas Léo Lopes estava lá para segurar a bola.

5' Pra fora! Fabrício Oya arrisca de fora da área, mas a bola sobe demais e vai sem perigo para o goleiro Léo.

4' Corinthians começa tocando a bola para pressionar o Avaí que se fecha em seu campo de defesa. As jogadas do alvinegro se baseiam pelo lado direito, com Rafael Bilu e o lateral, Samuel.

0' Bola rolando para o segundo tempo!

Substituição no Corinthians: Sai Vitinho e William para a entrada de Ramonzinho e João Pedro.

Final de primeiro tempo! Por enquanto, 1 a 0 para o Avaí, Rael foi o autor do gol, de pênalti.

Foi adicionado mais um minuto de acréscimo.

45' Jogo paralisado para atendimento médico ao camisa 8, Wesley, do Avaí.

44' O Corinthians tenta acelerar o jogo nesses minutos finais e troca passes mais objetivos procurando Vitinho ou Rafael Bilu, no ataque.

40' UHHHHHHHHHHHHH!! Rafael Bilu passa no meio de dois jogadores, sai de frente para área e bate de chapa, com perigo, mas a bola caprichosamente vai para fora.

37' Fabrício Oya recebe de frente para área, bate de primeira, mas cruza sem direção para uma defesa simples do goleiro Léo Lopes.

35' Corinthians tenta ir para cima do adversário, mas encontra dificuldades na criação de jogadas.

32' O Leão se aproveita do momento após o gol e pressiona a defesa do Corinthians. Rael é o principal jogador acionado no ataque e já conseguiu três finalizações, sendo elas duas no alvo.

29' UHHHHHHHHHHHHHHHH! Rael finaliza de fora da área, e Felipe faz boa defesa. O Avaí vem se soltando na partida.

28' Rael na bola e GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL do Avaí!

26' Pênalti para o Avaí! Caio é derrubado na área e o árbitro assinala a penalidade máxima!

24' Foi a primeira chance clara da partida, na primeira vez que o Corinthians pressionou a defesa do Avaí.

23' UHHHHHHHHHHHHHH! Oya cruza para Samuel dentro da área, o lateral cabeceia e Léo Lopes faz bela defesa.

19' Samuel chega à linha de fundo com perigo, cruza, mas não encontra ninguém e vê a defesa do Avaí afastar no chutão.

17' Em um erro do Corinthians, o Avaí trocou passes rápidos, mas o chute de Rael desfia na defesa. Em escanteio, a defesa corinthiana afasta para o meio.

14' A equipe alvinegra valoriza a posse de bola, com passes curtos à procura de uma brecha na defesa do Avaí, que se mostra bem postado em seu campo de defesa.

10' O Corinthians tenta avançar pelas laterais, com Samuel subindo ao ataque, mas os passes não fluem como naturalidade o que não gera dificuldades para a defesa do Leão da Ilha, que afastas investidas.

6' Depois do Avaí incomodar a defesa corinthiana, Fabrício Oya bate falta perigosa na área. A bola sobra, mas Rafael Bilu manda pra fora.

2' Caio recebe na ponta direita, cruza para dentro da área e é escanteio para o Avaí.

0' Apita o árbitro, está dado o pontapé inicial!

As equipes já estão perfiladas ao som do hino nacional brasileiro.

Novidade: O goleiro Felipe, que estava com a equipe do Corinthians na Flórida voltou e será titular na partida de agora!

O vencedor do confronto de hoje enfrentará o Flamengo, que venceu o Audax mais cedo, por 1 a 0.

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Em instantes iniciaremos a nossa cobertura, minuto a minuto, do jogo entre Corinthians e Avaí. O confronto é válido pelas oitavas de final da Copa SP de futebol Júnior.

No alvinegro, o camisa 10, Fabrício Oya é quem deve incomodar e ser observado na partida. Principal jogador que faz a liação meio de campo/ataque, é quem terá a responsabilidade de criar chances claras, por ter a velocidade e a visão de jogo como seus pontos mais fortes.

Já o Corinthians, também deve repetir a equipe do jogo contra a Ferroviária em um 4-1-2-3, com: Diego; Samuel, João, Ronald e Carlos; Lucas Minele, Renan Areias, Fabricio Oya e Rafael Bilu; Nathan e Vitinho.

Destaque para o goleiro Léo Lopes, que vem passando segurança na parte defensiva, executando boas defesas e sendo decisivo nos momentos de maior dificuldade do Leão.

O Leão da Ilha, vem para o jogo em um 4-3-3 com: Léo Lopes; Didi; Michel; João Victor; Ramon; Marcinho; Wesley; Magno; Santarem; Caio e Alisson.

Enquanto isso, o Avaí vem se mostrando uma equipe que pode incomodar o Corinthians. A equipe de Floripa tem uma defesa bastante sólida o que pode dificultar para o Timão, já que carece de criatividade nas jogadas ofensivas.

Por sua vez, o Corinthians, que é o atual campeão da copa, também enfrentou dificuldades nas primeiras fases, inclusive contra o Sport Recife, no qual acabou vencendo somente nos pênaltis, depois de um jogo difícil e irregular, assim como toda a campanha do Corinthians até aqui. Apesar de suas vitórias, a equipe não se mostra tão segura quanto em anos anteriores.

Em sua conta oficial no Twitter, o Avaí postou a comemoração dos jogadores para uma das fases mais decisivas da competição.

A equipe do Avaí, original de Florianópolis, é a única catarinense que restou no torneio. Com um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar, a vaga nas oitavas foi decidida nos pênaltis, contando com a defesa do goleiro Léo Lopes, decisivo, que deu a vaga para o Leão.

Depois de bater a Ferroviária no último domingo (14), o Corinthians, maior campeão do torneio juvenil com dez títulos, já conhecia o seu adversário, visto que o Avaí tinha vencido o Red Bull nas penalidades e só aguardava para saber quem seria o oponente nas oitavas.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Em instantes, você vai conferir lance a lance, ao vivo, o jogo entre Corinthians e Avaí. O confronto é válido pela fase de oitavas de final, da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. O duelo está programado para começar às 19h15 (de Brasília) desta terça-feira (16), em Araraquara, na Arena Fonte Luminosa.