Corinthians divulga lista de inscritos no Paulistão sem Giovani Augusto e mais sete atletas

Próximo de estrear no campeonato na quarta-feira, contra a Ponte Preta, o Corinthians divulgou nesta segunda (15), a lista dos 27 jogadores inscritos para o torneio regional.

Em seu Twitter oficial, o clube divulgou a lista dos inscritos e alegou que outros atletas serão inscritos até o prazo de 23 de fevereiro. A outra lista, visto que existem duas, sendo elas classificadas em A, com os atletas da equipe principal e lista B, sem número limite, mas com atletas de 16 a 21 anos.

Na relação, alguns nomes que atuaram esporadicamente na temporada passada não foram inscritos, como: Moisés, Léo Príncipe, Vilson, Giovani Augusto, Felipe Bastos, Warian, Jean e Rodrigo Figueiredo.

Com exceção de Warian, Jean e Rodrigo Figueiredo que são das categorias de base, os outros atuaram pouco e nas vezes que atuaram, não agradaram a torcida. Contudo, o zagueiro Vilson se mostra em processo de recuperação por conta de problemas na cartilagem do joelho esquerdo. Entretanto, as seis vagas no elenco, das quais devem ser preenchidas por Juninho Capixaba, Henrique, Mateus Vital e o recém-contratado, Emerson Sheik.

O Timão estreia no Campeonato Paulista nesta quarta-feira diante da Ponte Preta, no estádio do Pacaembu em virtude da reforma do gramado de sua arena. O alvinegro da capital é o atual campeão e maior vencedor do estadual, com 28 taças.