Média de idade, rodízio e Libertadores: Mano Menezes projeta temporada do Cruzeiro

Após duas semanas de preparação, o Cruzeiro vai entrar em campo pela primeira vez em 2018. A partida contra o Tupi, na quarta-feira (17), às 21h45, no Mineirão, pela estreia no Campeonato Mineiro, marcará o início de um calendário apertado para a Raposa neste primeiro semestre.

Esta, inclusive, é uma das preocupações do técnico Mano Menezes. Entre a data da reapresentação do Cruzeiro e a estreia no Estadual, o treinador comandou apenas quatro treinos táticos, contando ainda com dois jogos-treino, contra Guarani-MG e Ipatinga, respectivamente. Pelo curto tempo, a tendência é que o treinador utilize a base que terminou jogando no ano passado como titular na quarta, mas garantiu que fará rodízio entre os 11 iniciais durante a temporada.

“Só temos titulares agora. Nem se definiu ainda quem será mais ou menos titular. O que se pode fazer com duas semanas não é muito. Vamos aproveitar a base do ano passado. Teremos outra partida no sábado sendo que trabalhamos apenas 14 dias. O desgaste obriga o treinador a rodar a equipe. Para isso que montamos um elenco mais qualificado, pela intensidade do primeiro semestre”, disse Mano durante a festa de abertura do Campeonato Mineiro.

No treino desta segunda-feira (15), Mano Menezes esboçou a equipe titular que fará a estreia na temporada. Apenas o lateral-esquerdo Egídio foi utilizado dentre os sete reforços que o Cruzeiro contratou para 2018. O time que treinou teve Fábio; Lucas Romero, Leo, Murilo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral e Robinho; Rafinha, Arrascaeta e Rafael Sobis.

Libertadores

Nem Palmeiras, nem Boca Juniors. A preocupação de Mano Menezes na Libertadores é com as equipes consideradas 'pequenas'. O treinador citou a decisão de 2016 como exemplo, entre Atlético Nacional-COL e Independiente Del Valle-EQU. O time equatoriano, por exemplo, chegou à final pela primeira vez na história. No entanto, os colombianos levaram a melhor após empate em 1 a 1 na partida de ida e 1 a 0, em Medellín, na volta.

“A Libertadores é o torneio mais difícil do mundo. Se tiver, ou não, o Palmeiras. Recentemente tivemos Atlético Nacional e Independiente Del Valle. No Brasil, nunca ouvimos falar no Del Valle. Chegaram jogando para disputar a final da Libertadores. Na América Latina surgem equipes qualificadas, que trabalham uma formação há três, quatro anos, sem a gente saber. Por isso às vezes superam os grandes, por fazerem um trabalho mais longevo”, analisou.

Média de idade não preocupa Mano Menezes

Dos sete reforços que o Cruzeiro trouxe para 2018, cinco deles já passaram dos 27 anos: o lateral-direito Edilson (31 anos); o lateral-esquerdo Egídio (31 anos); o volante Bruno Silva (31 anos); o meia Mancuello (28 anos) e o atacante Fred (34 anos).

A média de idade alta, no entanto, não preocupa Mano Menezes, que aposta em uma preparação física de qualidade para que os atletas tenham a melhor performance possível em campo. Além disso, o treinador reforçou o que havia dito: o rodízio será adotado com frequência em 2018.

“As pessoas precipitam um pouco as análises. Sou do tempo em que jogador que passava dos 30 anos, não conseguia fechar bons contratos. Hoje vemos jogador de 40 anos em atividade. Isso também mudou. A condição dos atletas profissionais está melhor. O cuidado dos atletas possibilita que eles tenham menos desgastes, ou que isso seja minimizado. Hoje, quando o jogador atinge uma série de cinco partidas consecutivas, você pode fazer um rodízio”, observou.

Além dos cinco reforços, o Cruzeiro contratou o lateral-esquerdo Marcelo Hermes e o atacante David, ambos com 22 anos.