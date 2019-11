Resultado Flamengo de Arcoverde x Sport pelo Campeonato Pernambucano 2018 (0-0)

Sport cria pouco e empata sem gols com Flamengo de Arcoverde na estreia do Pernambucano

00:27 Os times voltam a campo, na 2ª rodada do Estadual, já nesse fim de semana. Os leoninos recebem o Afogados, que empatou com o Central na Ilha do Retiro, às 19h30 (de Brasília), do sábado (20). Já os sertanejos, por outro lado, visitam o Belo Jardim no Joaquim de Brito - o SESC Mendonção está em obras - no domingo (21), às 17h (de Brasília), em Pesqueira

00:25 Com o resultado, as equipes somam o primeiro ponto no certame e se igualam à pontuação de Central, Afogados, Pesqueira e Belo Jardim, que se enfrentaram mais cedo e também ficaram no empate

93' Final de jogo no Áureo Bradley para Flamengo de Arcoverde 0x0 Sport! Times até tentaram, mas ficaram no empate sem gols

91' Equipes parecem se acomodar com o empate sem gols e não saem ao ataque

90' Três minutos de acréscimo

89' Minutos finais de confronto e o placar segue zerado no Áureo Bradley

87' Times parecem perdidos em campo e não criam lances de perigo

85' Duelo entra na reta final e bastante faltoso, com pouca bola rolando

83' Apesar de demonstrar mais ofensividade, o Leão não consegue obter êxito nas jogadas

81' Flamenguistas parecem cansados e sem criatividade, fazendo com que os leoninos cheguem mais ao ataque

79' Partida vai se aproximando do fim e com muito equilíbrio

77' Substituição no Flamengo de Arcoverde! SAI Bibi, ENTRA Marcelo

76' Substituição no Sport! SAI Marlone, ENTRA Thomás

75' Marlon chuta de fora da área e Magrão defende firme

73' Substituição no Sport! SAI Fabrício, ENTRA Felipe Rodrigues

72' Lá vem Felipe no Sport. Nelsinho prepara a segunda mudança

70' Partida cai de ritmo e fica sem muita movimentação ofensiva

68' No Áureo Bradley, público total de 3.000, com renda de R$ 173.500,00

66' Leoninos estão mais incisivos e procuram mais espaços na defesa dos sertanejos

64' Modificações no Flamengo de Arcoverde! SAEM Anderson Felipe e Vágner Rosa, ENTRAM Nem e Aruá

62' Torcida faz menos barulho em relação à primeira etapa, o que deixa o Leão mais à vontade

60' Índio bate falta de longe... para longe. Meia do Flamengo isola batida

58' Times seguem com pouco poder criativo na etapa final, fazendo que o confronto fique bastante truncado

56' ?Jogo, apesar de movimentado, tem poucas jogadas ofensivas até agora

54' Cartão amarelo para Edu! Zagueiro do Flamengo de Arcoverde é punido por falta em Marlone

54' UHHHHHHHHHH! André cruza na pequena área e Reinaldo Lenis não alcança

53' Bem postado defensivamente, o Sport segura os ímpetos do Flamengo e usa o contra-ataque para sair em vantagem

51' Times agridem pouco nesse recomeço de partida, procurando espaços nas defesas adversárias

49' Jogo volta com o mesmo ritmo do primeiro tempo, sem muitos lances ofensivos para ambos

47' André inverte na medida para Rogério, que bate fraco e Alex defende seguro

45' Bola rolando para a etapa final de Flamengo de Arcoverde 0x0 Sport!

23:34 Tigre retorna sem mudanças para o segundo tempo

23:33 Leão de volta para a etapa final com uma mexida. SAI Índio, ENTRA Reinaldo Lenis

45+1' Fim do primeiro tempo para Flamengo de Arcoverde 0x0 Sport! Jogo foi bastante equilibrado e com boas possibilidades aos dois lados

45' Um minuto de acréscimo

44' Leão mostra postura sólida na defesa e segura os ímpetos do time da casa

42' Tigre busca chegar ao ataque e sair em vantagem antes do intervalo, no entanto não é efetivo

40' Confronto vai se aproximando dos minutos finais sem muita emoção

38' Mesmo com pouca criatividade, as equipes se mostram bem postadas em campo

36' Cartão amarelo para Sander! Lateral-esquerdo do Sport é punido por falta em Índio

34' Cartão amarelo para André! Atacante do Sport é punido por falta em Mardley

33' UHHHHHHHHH! Marlone bate novo escanteio fechado e Alex evita o gol olímpico

32' Rogério demora a armar contra-ataque em velocidade e o Sport perde boa chance

30' Meia hora de bola rolando e o duelo fica bem truncado

28' Marlone levanta na área e o rebote sobra para Ronaldo Alves, que não aproveita

26' Torcedores seguem fazendo muito barulho, o que dá motivação para os sertanejos

24' Confronto fica pegado e com poucas oportunidades criadas

22' Pedro Castro pega a sobra da intermediária, mas finaliza muito mal

20' UHHHHHHH! Índio cobra escanteio e Charles cabeceia perto da trave direita

19' UHHHHHHHHH! Índio bate falta com força, raspa na barreira e passa próxima ao travessão

17' UHHHHHHHHH! Rogério arremata de longa distância e a bola sai por cima do gol

15' Com defesa mais consistente, os leoninos usam o contra-ataque como arma

13' UHHHHHHHH! Anselmo cabeceia após escanteio no meio da pequena área e a bola vai na marcação

12' UHHHHHHH! Marlone bate escanteio fechado, a bola pega no goleiro e quase entra, mas sai pela linha de fundo. Novo tiro esquinado

11' Leão agora mostra mais controle da partida e tenta aproveitar lances no ataque

9' Apostando na ligação direta, os donos da casa buscam surpreender os visitantes no erro

7' Sem criatividade, as equipes deixam a partida sem muitas emoções até o momento

5' Torcida faz muito barulho no Áureo Bradley e tenta incentivar o Tigre a sair em vantagem

3' UHHHHHH! Sander tabela com Marlone e Charles afasta para escanteio quase marcando contra

2' Jogo começa deveras equilibrado e com o Flamengo sendo mais incisivo até agora

0' Bola rolando no Áureo Bradley para Flamengo de Arcoverde x Sport! Saída de bola é do Leão

22:28 Jogadores batem bola antes da bola rolar. Vai começar a partida

22:27 Equipes perfiladas para execução do hino de Pernambuco

22:26 TIMES NO GRAMADO! Flamengo de rubro-negro e Sport de cinza

22:24 Falta pouco para o pontapé inicial do Pernambucano em Arcoverde! Sigam todos os detalhes conosco

22:22 Mesmo sem estar relacionado, por não ter o nome divulgado no BID a tempo, o novo meio-campista do Leão está motivado para a temporada

Meia Gabriel celebra acerto com Sport: "Vim com intuito de ajudar e fazer um grande ano"

22:16 Gramado do Áureo Bradley não está com as melhores condições e é criticado por Magrão e Agenor, goleiros do Sport

22:13 Lateral-esquerdo, apesar de ter um novo concorrente pela vaga, vai ser titular. Capa não ficou regularizado e sequer foi relacionado

Por atuações regulares, Sport renova com lateral-esquerdo Sander até junho de 2020

22:07 Clima muito bom agora em Arcoverde, fazendo 23ºC e sem previsão de chuva

22:04 Foram colocados somente 3000 ingressos à disposição do público e todos vendidos

22:01 Faltando cerca de meia hora para a bola rolar, as equipes sobem ao campo de jogo para realizar o último aquecimento

21:58 Torcida do Leão demonstra boa presença nas arquibancadas para o jogo. Foto: Williams Aguiar/Sport

21:55 Banco dos sertanejos: Henrique, Alaf, Marcelo, Aruá, Hugo e Nem

21:53 FLAMENGO DE ARCOVERDE CONFIRMADO! O Tigre vai a campo no compromisso de logo mais: Alex; Walber, Edu, Charles e Alê; Vágner Rosa e Mardley; Índio e Anderson Felipe; Bibi e Marlon

21:50 Delegação leonina já se faz presente ao palco do jogo de instantes

21:47 Reservas dos rubro-negros: Agenor, Felipe, Evandro, Henríquez, Léo Ortiz, Thallyson, Neto Moura, Thomás e Reinaldo Lenis

21:45 SPORT DEFINIDO! Leão está escalado para duelo de instantes com: Magrão; Fabrício, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Anselmo e Pedro Castro; Índio e Marlone; Rogério e André

21:42 Movimentação boa nas áreas interna e externa do palco da partida, que deve ter lotação máxima. Expectativa de casa cheia no Sertão

21:39 Incentivo continuou também na saída do hotel, ainda em Pesqueira, na ida para a partida de logo mais. Foto: Williams Aguiar/Sport

21:36 Já o Sport, por outro lado, espera contar com o apoio da torcida em Arcoverde para estrear no Estadual com o pé direito. Em treinamento no Áureo Bradley, tiveram mais de 2000 torcedores presentes. Foto: Williams Aguiar/Sport

21:33 O Tigre, que vai disputar a Série D nesta temporada, terminou 2017 na 7ª posição e espera chegar ainda mais longe após tanto tempo distante da elite

21:30 Para ter campanha mais positiva em 2018, o Flamengo aposta em elenco mais enxuto, ficando com apenas 25 jogadores e visando alcançar as semifinais

Boa noite para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje temos a abertura do Campeonato Pernambucano 2018, a ser disputada entre Flamengo de Arcoverde x Sport ao vivo, no Áureo Bradley, em Arcoverde, na noite desta quarta-feira (17). Fique conosco e acompanhe lance a lance dessa partida

Apesar do pouco tempo de preparação, pois o elenco leonino reiniciou as atividades no dia 3 de janeiro, o treinador notou que o grupo assimilou bem a proposta de momento: "Nós praticamos e mostramos as imagens do que fizemos e tínhamos de fazer. É assim, com boa organização, que conseguimos ganhar o jogo"

Em quatro partidas na história ante os sertanejos, foram três na condição de visitante e uma de mandante, com retrospecto positivo ao Leão, que defende o tabu. Total de dois empates - ambos em 1997 - e duas vitórias, em 1998 e 1999 cada

Meia-atacante Índio, que ganhou espaço para Thomás na última semana, é favorito para permanecer entre os 11, mesmo que o companheiro de posição tenha marcado gol no jogo de abertura da temporada. Com isso, o treinador rubro-negro deve manter a mesma equipe do domingo (14)

Para o duelo, Nelsinho tem apenas uma baixa por lesão. É o lateral-direito Raul Prata, que sequer atuou diante dos argentinos com uma entorse no pé direito e foi vetado pelo departamento médico, com o volante Fabrício e Felipe disputando a vaga

Como motivação extra, os leoninos têm o bicampeonato como objetivo e o tetracampeonato da Taça Ariano Suassuna, conquistado após superar o Atlético Tucumán. Sport mantém escrita ao vencer Atlético Tucumán e garante tetra da Taça Ariano Suassuna

Já o Sport, por sua vez, anunciou seis contratações até o momento. Foram eles o lateral-direito Felipe, o zagueiro Léo Ortiz, o lateral-esquerdo Capa, os meio-campistas Marlone e Pedro Castro, e o meia-atacante Gabriel. Só Gabriel e Capa, no entanto, que não estão regularizados para o confronto

O comandante garante ter dúvidas na equipe, já que os preparativos para a estreia foram intensos, mas espera que o time vá a campo focado: "Não podemos entrar dentro de campo derrotados, mas vamos entrar sabendo que é possível, como vamos em todas as partidas. Será jogada a jogada e bem disputado. No final é que vamos saber o resultado", disse Daniel

Equipe sertaneja treinou em seu estádio logo depois do Sport e encerrou preparação para a estreia. Caso não tenha novidades, o time que venceu o Íbis na Taça Evandro Carvalho vai ser mantido: Alex; Walber, Edu, Alaf e David; Vágner Rosa, Marlon, Marcelo e Índio; Bibi e Diogo França

Alguns dos contratados foram destaque na última Série A-2 do Estadual: lateral-esquerdo Jorge e meias Aruá e Naldinho. O lateral estava no Porto, enquanto os meio-campistas defenderam o Decisão, vice-campeão para o Pesqueira

Tigre espera fazer boa campanha e já anunciou total de 14 reforços para o Estadual até o momento. Confira a lista

- Goleiros: Geaze e Alex;

- Laterais: Walber (D) e Jorge (E);

- Zagueiros: Edu e Alaf;

- Volante: Vágner Rosa

- Meias: Mardley, Aruá e Naldinho;

- Atacantes: Diogo França, Marlon, Anderson Felipe e Charlinho

Comandado por Daniel Neri, com passagens pela base do Sport, o Tigre tem também o meio-campista Naldinho, que defendeu o Leão de 2011 a 2015. Além dele, o meia-atacante Anderson Felipe, formado na categoria de base do clube leonino, ainda integra o elenco