Resultado Corinthians x Ponte Preta pelo Campeonato Paulista 2018 (0-1)

Encerramos por aqui a transmissão AO VIVO do Campeonato Paulista. Agradecemos aos que acompanharam! Boa noite!

Fim de jogo no Pacaembu! O Corinthians é derrotado para a Ponte Preta por 1 a 0. Gol de Felipe Saraiva no segundo tempo.

Ultimo minuto de jogo!

Público no Pacaembu: 19.622 Renda: R$ 677.537,50

45' IVAAAAAAAAAAAN! Marquinhos Gabriel bateu de longe com força e de mão trocada o goleiro da Ponte defende.

43' Lucca cruza da esquerda, a bola cruza toda a pequena área, mas ninguém conseguiu empurrar pro gol

40' Guilherme Romão está expulso! Recebe o segundo amarelo, após falta em Saraiva.

37' IVAAAAAN!! Lucca bateu fechado e o goleiro fez uma bela defesa

36' Lucca faz uma jogada de efeito pela esquerda e sofre a falta

34' Gabriel arrisca de longe, mas sem perigo. Segue 1 a 0 para a Macaca

32' Substituição no Timão: Sai: Jadson. Entra: Junior Dutra.

31' Última substituição na Ponte Preta. Sai: Silvinho. Entra: Vitinho.

30' QUASE!! Rodriguinho recebe de Fagner, vira e bate, a bola desvia e passa perto da trave de Ivan.

DEFENDEU IVANNNNNNNNNNN!!! Bateu mal o meio campista do Corinthians

PENALTI PARA O CORINTHIANS!!!! Penalti marcado em cima de Jadson!

25' Cartão amarelo para Silvinho

24' Substituição na Ponte Preta: Sai: Marquinhos. Entra: Mendoza

GOOOOOOOOOL DA PONTE PRETA! Felipe Saraiva! Lindo gol da Macaca. O atacante cortou pra dentro e bateu forte. A bola estufa a rede de Cássio!

22' Jadson chuta sem força e a bola sai pela linha de fundo

21' Lucca finaliza a bola explode na defesa da Macaca e sai em escanteio

19' Substituição na Ponte Preta: Saí: Léo Artur. Entra: Reynaldo

16' Substituição dupla no Pacaembu: Saem: Clayson e Romero. Entram: Lucca e Marquinhos Gabriel

15' Impedimento de Romero. Clayson lançou pra área, o paraguaio dominou e bateu forte, mas o auxiliar já tinha paralisado a jogada.

14' Falta próxima da entrada da área para o Corinthians. Gabriel aplicou uma meia lua, mas foi derrubado. Jadson na bola.

11' IVANNNNN! Clayson finaliza de fora da área e o goleiro espalma

10' Jadson tentou uma tabela com Gabriel, mas o volante errou na devolução

7' Cartão amarelo para Jadson. O meia corintiano perdeu a bola para Felipe Saraiva e puxou a camisa do atacante da macaca.

5' Romero tenta cruzamento, mas a bola desvia e fica fácil pra Ivan

4' Novamente Claus anota mão de Kazim

3' Kazim puxava um contra-ataque e sofreu a falta

2' Guilherme Romão recebe amarelo, após falta em Tiago Real

1' Jadson faz um cruzamento de escanteio, Balbuena cabeceia, mas manda pra longe do gol

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Números da primeira etapa: Corinthians x Ponte Preta



Posse de bola: 60% x 40%

Chances reais de gol: 4 x 0

Finalizações: 5 x 4

Passes certos: 134 x 83

Passes errados: 21 x 15

Bolas levantadas: 7 x 5

Desarmes: 6 x 14

Faltas cometidas: 7 x 10

Eduardo Baptista teve um jogador expulso e pode mudar pro segundo tempo, entre os reservas tem: 12-Guilherme, 13-Reynaldo, 14-Wesley Matos, 15-Mendoza, 16-Vitinho, 17-Yuri e 18-Thiaguinho.

No banco de reservas o Corinthians conta com: 1-Caíque, 8-Maycon, 14-Léo Santos, 16-Mantuan, 19- Junior Dutra, 29-Camacho, 30-Lucca, 31-Marquinhos Gabriel, 35-Carlinhos e 38-Pedrinho. Com um a mais, Fábio Carille pode mudar ainda no vestiário.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

Mais três minutos de acréscimos!

ESTÁ EXPULSO DE CAMPO, FELLIPE CARDOSO! Centro-avante da Ponte recebe o segundo amarelo e deixa o gramado faltando 2 minutos pro fim do tempo normal.

41' Falta feia do centro-avante da Ponte Preta no goleiro Cássio. Em disputa pelo alto, Fellipe Cardoso deixou o pé no rosto do goleiro, que ficou caído.

37' O Corinthians ia anotando o primeiro gol, mas o juiz marcou o famoso perigo de gol. Kazim subiu de cabeça, Ivan chegou atrasado trombou no alto com o atacante e Claus deu falta.

33' UUUUUUHHH!!! Fagner entrou na área, tocou pra trás, Jadson bateu de primeira, a bola explodiu no travessão, caiu na entrada da área para Gabriel que também de primeira mandou uma traulitada que tirou tinta da trave. 0 a 0 no Pacaembu!

31' Houve um Chalie 04 (desinteligência) entre Felipe Cardoso e Gabriel. O centro-avante da Macaca levou um cartão amarelo.

29' Que pintura! Clayson aplica uma linda caneta, sai de dois jogadores, toca pra Kazim que erra o domínio.

28' Bastante truncada a partida até esse momento. Ambas as equipes se respeitam muito e prezam pela marcação.

25' Tiago Real finaliza de fora da área, com força, mas a bola sai pela direita.

22' AMARELADO! Luan Peres erra um carrinho e acaba acertando Kazim.

20' Rodriguinho sai do meio campo, dribla dois jogadores da Ponte, carrega pro fundo, mas é bloqueado.

18' Fagner cruza, mas Ivan tira o perigo da grande área da Ponte Preta

17' UUUUUUUUUUUUUUUH! Jadson recebe de Clayson, bate colocado, Ivan defende e a bola sobra para Kazim, que finaliza mal. Segue 0 a 0

14' Felipe Saraiva consegue passar por Guilherme Romão, entra na área, mas cruza muito forte. A bola sai pela lateral direita.

13' UUUUHHH! Cruzamento no segundo pau e Tiago Real corta de maneira providencial

12' Jeferson chega mais forte em Fagner e Raphael Claus marca falta. Jadson vai erguer na área.

10' Jadson ganha no corpo e puxa contra ataque para o Corinthians, mas Romero encerra a jogada com um passe errado

O time de Campinas dificulta a saída de bola do Timão com o avanço da marcação.

7' Ponte Preta chega com Felipe Saraiva, o atacante cruza, Balbuena corta, mas a bola explode em Gabriel e sai em escanteio para a Macaca.

6' Clayson trabalho com Guilherme Romão, que invade a área, mas deixa sair

5' Romão lança lateral para grande área, Kazim domina com braço e juiz marca falta

3' Clayson faz falta em Saraíva no campo de ataque

Pra fora! No cruzamento de Jeferson, a bola encontra Emerson, que cabeceia por cima do gol de Cássio.

1' Romero faz falta em Silvinho na ponta esquerda. Chance pra Macaca colocar a bola na área do Timão

0' COMEÇA A PARTIDA!!!!

O Corinthians ficará do lado direito da sua tela. E a Ponte Preta dará inicio a partida!

Jogadores estão perfilados aguardando a execução do Hino Nacional Brasileiro.

5 minutos para o inicio da peleja

Uma baita queima de fogos antecede a entrada dos atletas em campo. Bonita festa no Pacaembu!

A taça do Campeonato Paulista é exposta no gramado do Pacaembu!

Neste momento é transmitido no centro do gramado um vídeo de abertura do Campeonato Paulista de 2018.

A Ponte Preta, treinada por Eduardo Batista, vem com: Ivan, Emerson, Lucas Peres, Renan Fonseca, Jeferson; Tiago Real, Marquinhos, Léo Artur; Felipe Saraiva, Silvinho e Fellipe Cardoso.

O time de Fábio Carille vem a campo com: Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Gabriel; Romero, Rodriguinho, Jadson e Clayson; Kazim.

Faltando apenas 20 minutos para o inicio da partida, vamos para as escalações.

Boa noite amigos ligados no AO VIVO da VAVEL BR! Na transmissão de hoje: Corinthians x Ponte Preta no Estádio do Pacaembu.

Melhores momentos de Corinthians x Ponte Preta ao vivo na Final do Campeonato Paulista 2017. O empate por 1 a 1 garantiu o 28 titulo do Timão.

Na terça-feira (16), Mateus Vital, meia de 19 anos revelado nas categorias de base do Vasco, assinou contrato e detalhes separam a inscrição do atleta na competição Estadual.

Fábio Carille, técnico do Corinthians, divulgou a lista de jogadores que farão parte da equipe no Campeonato Paulista.

O Corinthians é o maior campeão do Estadual com 28 títulos. Já a Macaca, apenas três vice-campeonatos.

As equipes integram o Grupo A do Campeonato Paulista, ao lado de: Bragantino e Ituano.

Corinthians e Ponte Preta reeditam a final do Paulistão 2017, onde o Timão saiu vencedor.

Boa noite, torcedor que nos acompanha! Fique conosco para acompanhar todos os lances do confronto entre Corinthians x Ponte Preta ao vivo, além de informações sobre as equipes. O jogo começará às 21h45min de quarta-feira (17) e a VAVEL BRASIL irá transmitir hoje!