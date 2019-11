Resultado Volta Redonda x Flamengo no Campeonato Carioca 2018 (0-2)

FIM DE PAPO EM VOLTA REDONDA!

Com dois gols em contra-ataques, feitos por Lucas Silva e Pepê, o Flamengo bate o Voltaço, fora de casa, e estreia com vitória na temporada 2018.

45'/2º - Três minutos de acréscimos

43/2º - QUASE!

André Duarte fica cara a cara com Gabriel, tenta o drible e finaliza pra fora

RENDA E PÚBLICO:

Pagantes: 4.340 pessoas

Presentes: 5.540 pessoas

Renda: R$ 105.000,00

42'/2º - SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO:

Entra: Jajá

Sai: Jean Lucas

38'/2º - SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO

Entra: Matheus Dantas

Sai: Klebinho

37'/2º - NA TRAVE!!

Dija Baiano cruza, a bola desvia em Ramon e explode na trave!

35'/2º - CHEGOU O VOLTAÇO!

Cruzamento de André Duarte pela esquerda e Dija Baiano finaliza por cima do gol

31'/2º - UUUUUUUUHHHHH!!!!

Mais um rápido contra-ataque do Flamengo, Jean Lucas dispara pelo meio do campo, abre para Lucas Silva que dribla, e cruza para Jean Lucas completar pro gol, mas é travado pela defesa.

29'/2º - SUBSTITUIÇÕES NO FLAMENGO!

Entram: Hugo Moura e Vitor Gabriel

Saem: Pepê e Wendel

25'/2º - Volta Redonda tenta chegar ao ataque mas sofre com dificuldades de infiltrar na sólida zaga rubro-negra

23'/2º - SUBSTITUIÇÃO NO VOLTA REDONDA:

Entra: André Duarte

Sai: Anselmo

11'/2º - UUUUUHH!!

Wendel sai frente à frente com o goleiro Douglas, que divide nos pés do atacante rubro-negro e fica com a bola.

8'/2º - SUBSTITUIÇÃO NO VOLTA REDONDA!

Entra: Vinícius Pacheco

Sai: Rafael Granja

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO FLAMENGO!

De novo no contra-ataque, Pepê recebe, se enrola com a bola, mas acerta um belíssimo chute de fora da área, no ângulo do goleiro Douglas! Que golaço do camisa 10!

2'/2º - NO TRAVESSÃO!!!! QUASE O EMPATE DO VOLTAÇO!

Marcelo cobra falta com categoria e a bola explode no travessão.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Fala, Lucas Silva!

"Ser jogador não é fácil. Eu lembro de toda a minha trajetória. Ainda nã ganhei nada, não conquistei nada. Foi apenas o primeiro gol, de muitos, da minha carreira"

FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

Com gol de Lucas Silva, o Flamengo vai vencendo o Volta Redonda no Raulino de Oliveira por 1 a 0.

45'/1º - 1 minuto de acréscimo

44'/1º - GABRIEEEEEEEEEEEEEL!!! QUE DEFESA!!

Dija Baiano sai cara a cara com o goleiro do Fla, que cresce e fecha o gol. Que linda defesa!

GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL DO FLAMENGO!!

Em rápido contra-ataque, Lucas Silva fica mano a mano com o zagueiro, pedala e solta um chute indefensável para abrir o placar no Raulino de Oliveira

30'/1º - EITA!

Zaga do Volta Redonda se complica e quase entrega a bola dentro da grande área

27'/1º - CARTÃO AMARELO!

Michel Benhami (VOL) entra de carrinho frontal em Jonas e é advertido pelo árbitro

18'/1º - LUCAS SILVA!

O garoto ajeita e bate forte de fora da área, mas Douglas defende com tranquilidade

16'/1º - FLAMENGO PRESSIONA!

Ronaldo descola lindo lançamento para Lucas Silva, que não consegue finalizar

9'/1º

Escanteio para o Volta Redonda, mas sem perigo para a defesa rubro-negra

5'/1º - UUUUUUUUUUHHH!!!

Klebinho finaliza de fora da área e bola passa raspando a trave de Douglas

4'/1º - BOA CHEGADA DO FLAMENGO!

Lucas avança pela ponta-esquerda, invade a área mas cruza rasteiro nas mãos do goleiro

BOLA ROLANDO! Está valendo o primeiro tempo no Raulino de Oliveira!

As equipes já estão no gramado do Estádio da Cidadania. O Volta Redonda com seu uniforme tradicional, amarelo e preto, e o Flamengo também com seu primeiro uniforme, o rubro-negro.

O Flamengo está escalado com: Gabriel Batista, Klebinho, Thuler, Patrick e Ramon; Jonas, Ronaldo, Jean Lucas e Pepê; Lucas Silva e Wendel.

O Voltaço vai à campo com: Douglas Borges, Luís Gustavo, Daniel Felipe, Bruno Costa, Michel Benhami; Bruno Barra, Marcelo, Dija Baiano, Rafael Granja, Fabinho e Anselmo.

Boa noite, torcedor! Em instantes a bola vai rolar no Raulino de Oliveira e você acompanha tudo aqui na VAVEL Brasil!

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Volta Redonda x Flamengo ao vivo, válido pela primeira rodada do Grupo B da Taça Guanabara. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45 desta quarta-feira (17). Fique conosco!

ÚLTIMO ENCONTRO: Em 2017, as equipes se encontraram no dia 29 de Março, pela 5ª rodada da Taça Rio. A partida realizada no Raulino de Oliveira, mesmo palco do confronto deste ano, terminou empatada em 1 a 1. Já classificado para as semifinais, o Flamengo entrou em campo com o time reserva. Os gols da partida foram marcados por Felipe Vizeu e Luan.

Logo no seu primeiro jogo do ano, Carpegiani vai levar à campo um time completamente alternativo. O técnico achou melhor poupar seus titulares para as fases finais do campeonato e para a estreia na Libertadores, contra o River Plate, dia 28 de Fevereiro. Com isso, a equipe que irá iniciar a partida no Raulino de Oliveira será basicamente de jogadores formados na base.

O Rubro-Negro começa o Campeonato Carioca cheio de novidades, a começar pelo comando do time. Após aceitar a proposta da Federação Chilena para ser o treinador da seleção do Chile, Reinaldo Rueda deixou o cargo e Paulo Cesar Carpegiani assumiu a função de técnico da equipe.

FLAMENGO

Além de Anselmo, a grande atração para estreia do clube no Carioca é o Raulino de Oliveira. O Volta Redonda recusou uma proposta de R$200 mil do Flamengo para a venda do mando de campo para a Arena Pantanal, e garantiu que a estreia do clube fosse ao lado da torcida.

O Voltaço vem para a Taça Guanabara com o atacante Anselmo como principal jogador do clube. Único representante do Rio de Janeiro na Série C do Brasileirão, o time da cidade do aço tem no Campeonato Carioca a chance de mostrar que tem time para subir para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro

VOLTA REDONDA

HISTÓRICO DO CONFRONTO: Volta Redonda e Flamengo já se enfrentaram por 62 vezes, com 47 vitórias rubro-negras, 5 do Voltaço e 10 empates.

Volta Redonda e Flamengo estão no Grupo B junto com Bangu, Cabofriense, Nova Iguaçu e Vasco da Gama.

O Cariocão 2018 traz muitas novidades em relação à ultima edição. As principais mudanças são o teste do árbitro de vídeo (apenas nas fases finais do campeonato) e a oportunidade dos treinadores de utilizarem até cinco substituições.

A partida será realizada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, que é a casa do Voltaço e tem capacidade para até 20.255 pessoas.