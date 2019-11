Com desfalques, Fluminense joga mal e perde para Boavista na estreia no Carioca

COMO FOI O SEGUNDO TEMPO? Na segunda etapa, a falta de experiência prejudicou o Fluminense. O Boavista criou as melhores oportunidades e contou com atuação inspirada de Erick Flores, que marcou dois gols e fechou o placar.

COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO? A primeira etapa foi equilibrada. O Fluminense, com um time mais jovem, deu trabalho nas jogadas de velocidade, mas não criou tantas chances. O Boavista, nas poucas vezes que chegou, foi inteligente e levou perigo. O time da casa saiu na frente com Leandrão, aproveitando um erro de marcação, mas o Flu buscou o empate com Caio.

XERÉM EM PESO! Dos 21 jogadores relacionados por Abel Braga para o jogo contra o Boavista, apenas quatro deles não foram revelados pelo Fluminense. Dez jogadores ainda fazem parte do atual time sub-20 e quatro deles estrearam no time profissional.

Com time reserva e muitos jogadores da categoria de base, o Fluminense teve dificuldades contra o Boavista e acabou derrotado. O destaque tricolor foi Caio, que apesar da expulsão, teve boa atuação e marcou o gol do Flu.





PRÓXIMA RODADA: ?Após vencer o Fluminense e assumir a liderança do grupo, o Boavista tem pela frente o Macaé, no próximo sábado (20), às 16h (de Brasília), em Bacaxá pela segunda rodada da Taça Guanabara. Já o Flu tem clássico contra o Botafogo, sábado, às 17h, no Maracanã.

FIM DO TABU! Após quatro anos, o Boavista volta a ganhar um dos times grandes do Rio de Janeiro. Com dois gols de Erick Flores e um de Leandrão, o time de Bacaxá venceu o Fluminense na primeira rodada da Taça Guanabara, e encerrou também uma sequência de cinco anos sem vencer o Tricolor.

48' FIM DE JOGO!

47' Lucas Fernandes tenta avançar em velocidade, mas é derrubado.

46' Na cobrança de falta, a bola bate na barreira e a defesa do Fluminense afasta o perigo na sequência.

45' Mais três minutos de acréscimos em Bacaxá.

45' CARTÃO VERMELHO PARA CAIO!

44' Cláudio Maradona é lançado em velocidade nas costas da defesa do Fluminense, Caio tenta alcançá-lo e para a jogada com carrinho por trás. Marcelo de Lima Henrique apita a falta frontal.

41' SUBSTITUIÇÃO NO BOAVISTA: sai Douglas Pedroso, entra Elivelton.

39' Fluminense tenta avançar em velocidade com Ramon, mas o atacante estava impedido.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOAVISTA! ERICK FLORES! O atacante bateu como manda o manual: bola para um lado e goleiro para o outro. Boavista aumenta a vantagem.

37' CARTÃO AMARELO PARA EVANILSON!

37' PÊNALTI PARA O BOAVISTA! Cláudio Maradona recebe lançamento de Erick Flores e é derrubado por Evanilson dentro da área.

34' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: sai Robinho, entra Patrick.

31' Claudio Maradona aposta corrida com a defesa do Flu, mas Reginaldo leva a melhor e fica com a bola.

29' Ramon cobra escanteio na primeira trave e Pedro, bem marcado, conseguiu desviar, mas mandou por cima do gol.

28' Fluminense cobra falta direta para a área, mas a defesa do Boavista corta. Na sequência, Flu continua no ataque e arruma escanteio.

27' Boavista tentou atacar através do escanteio, mas a defesa do Fluminense afastou. No contra-ataque, Ramon avançou ao ataque e foi derrubado pela ponta esquerda.

26' CARTÃO AMARELO PARA ERICK FLORES!

26' SUBSTITUIÇÃO NO BOAVISTA: sai Leandrão, entra Cláudio Maradona.

25' Frazan derrubou Erick Flores perto da grande área. Na cobrança de falta de Leandrão, a bola desviou e saiu por cima.

25' CARTÃO AMARELO PARA FRAZAN!

24' Boavista avança, Lucas recebe pelo meio e tenta o chute de longe, mas manda para fora.

23' Após cobrança de escanteio, a defesa do Boavista afasta o perigo e o time avança para o ataque.

22' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: sai Dudu, entra Evanilson.

22' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: sai Luiz Fernando, entra Ramon.

21' Ayrton cobra escanteio curto com Robinho que cruza para a área na segunda trave. Caio perde o controle da bola e carrega pela linha de fundo. Sem opções, aplicou pelo drible no Maranhão, invadiu a área e o cruzamento foi desviado pelo fundo.

21' Partida recomeça. Ayrton cobra lateral para a área, Caio desvia e a bola bate por último na defesa do Boavista e sai pela linha de fundo.

20' Torcida do Fluminense protesta contra o presidente Pedro Abad e o grupo político Flusócio, além de cobrar por reforços.

20' PARADA TÉCNICA!

19' Ayrton é lançado, ganha de Thiaguinho na corrida e cruza, mas a defesa do Boavista afasta pela lateral.

17' Fluminense tenta atacar em bola aérea e Caio desvia de cabeça, mas manda para fora.

14' Fluminense tenta avançar com tabelas, mas a defesa do Boavista consegue evitar o avanço tricolor.

12' Boavista faz três substituições após desempatar a partida. Entraram em campo mais dois jogadores que já tiveram passagem pelo Flu: Tartá e Thiaguinho. Júlio César, Rafael e Kadu Fernandes são os outros atletas que já jogaram no Flu e estavam em campo desde o apito inicial.

11' SUBSTITUIÇÃO NO BOAVISTA: sai Marquinho, entra Lucas Perdomo.

11' SUBSTITUIÇÃO NO BOAVISTA: sai Thiago Silva, entra Thiaguinho.

11' SUBSTITUIÇÃO NO BOAVISTA: sai Caio Cézar, entra Tartá.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOAVISTA! ERICK FLORES! Leandrão recebe pela direita e cruza para Erick Flores, que se livrou da marcação de Dudu e bateu no canto esquerdo do goleiro Júlio César.

8' Erick Flores é derrubado por Reginaldo próximo a entrada da grande área. Na cobrança, Leandrão bateu forte, a bola desviou na barreira e saiu por cima do gol.

5' Fluminense tenta investida pela direita com Dudu, mas o lançamento foi muito forte e saiu pela linha de fundo.

3' PÊNALTI? Ayrton recebe passe longo pela esquerda, entra na área e é derrubado por Thiago Silva em dividida. Jogadores do Flu reclamam, mas Marcelo de Lima Henrique mandou o jogo seguir.

1' Robinho cobra falta para a área do Boavista, a defesa desvia e a bola continua viva na área, mas o goleiro Rafael ficou com a bola.

0' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: sai Romarinho, entra Lucas Fernandes.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Boavista retorna para o segundo tempo com a mesma equipe. Já o Fluminense fez uma mudança no ataque.

NOVIDADE: Em 2018 será permitido 5 substituições por equipe nos jogos do Campeonato Carioca, mas com apenas três paradas. Substituições no intervalo não faz perder uma das paradas.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Um minuto de acréscimo.

44' Boavista ganha nova oportunidade em bola parada. Júlio César levanta na área do Flu, mas a defesa afasta outra vez.

42' Maranhão tenta o chute forte de longe, mas a defesa do Fluminense consegue desviar pela linha de fundo.

41' Júlio César cobra falta na área do Fluminense, mas a bola vai direto nas mãos do goleiro tricolor.

39' Romarinho faz boa jogada pela ponta esquerda, entra na área e tenta o passe para Pedro, mas a defesa do Boavista afasta. No rebote, Marlon Freitas toca para Pedro e o centroavante deixa com Robinho que tentou a finalização, mas a bola desviou e ficou com o goleiro Rafael.

37' QUE PERIGO! Ayrton comete falta próximo a entrada da área. Na cobrança, Gustavo bate bem, mas a bola desvia em Caio e sai pelo canto. Passou muito perto do gol e tinha endereço!

34' Robinho tenta o cruzamento, mas a bola é desviada e sai pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio, o goleiro Rafael afastou de soco.

32' Fluminense cobra lateral direto para a área, mas a defesa do Boavista afasta o perigo.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! CAIO! Dudu foi a linha de fundo e cruzou para a área. Pedro finalizou de voleio e o goleiro Rafael espalmou para o meio. No rebote, Caio empurrou para o fundo das redes e empata a partida em Bacaxá.

28' Romarinho cobra falta pelo alto, mas o goleiro Rafael afasta de soco.

26' Romarinho recebe na área e cai. Jogadores reclamaram de pênalti, mas o árbitro Marcelo de Lima Henrique mandou o jogo seguir.

25' Romarinho cobra escanteio, a bola passa por todo mundo e sobra com Caio. O jogador do Flu bateu contra o jogador do Boavista e a bola saiu pela lateral.

23' Júlio César tenta o cruzamento pela esquerda, mas a defesa do Fluminense afasta.

20' PARADA TÉCNICA! O regulamento do Campeonato Carioca prevê dois minutos de parada técnica para os jogadores se hidratarem em todos os jogos.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOAVISTA! LEANDRÃO! Erick Flores se livra da marcação de dois defensores e toca para Júlio César que entrou em liberdade na área. O experiente lateral tocou para Leandrão no meio da pequena área para apenas empurrar para o fundo do gol. Boavista sai na frente.

16' Erick Flores briga com a zaga do Fluminense, recupera a bola e avança, mas Reginaldo alivia a defesa tricolor e afasta o perigo.

15' QUASE O PRIMEIRO DO FLU! Romarinho recebe ótimo lançamento de Marlon Freitas e tentou o toque na saída do goleiro Rafael, mas a bola saiu raspando a trave direita.

14' Robinho tenta o passe longo para Pedro, mas Júlio César faz ótima cobertura e afasta o perigo para aliviar o Boavista.

13' Marlon Freitas tenta o lançamento para Dudu pela direita, mas a bola foi muito forte e saiu pela linha de fundo.

10' Fluminense ganha ótima oportunidade em bola parada pela ponta esquerda. Robinho levantou na área, mas a bola passou por todo mundo e não achou ninguém.

8' Boavista recupera a bola pelo meio após falha da defesa tricolor. Erick Flores avança em velocidade e abre com Caio Cézar. O atacante chutou, mas Dudu interceptou e facilitou a defesa de Júlio César.

6' Romarinho faz investida pela ponta esquerda e cruza, mas Kadu afasta de cabeça e alivia a defesa do Boavista.

5' Robinho faz ótimo cruzamento de trivela, Romarinho consegue o desvio, mas o goleiro Rafael defendeu.

3' Fluminense tenta responder com o seu primeiro ataque no jogo. Robinho tenta o lançamento pelo alto, mas a defesa do Boavista corta.

2' Boavista tenta jogada pela direita, mas a defesa do Fluminense corta pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio, o goleiro Júlio César afastou de soco.

1' Boavista tenta o primeiro ataque do jogo, mas a defesa do Fluminense fica com a bola e sai jogando.

0' COMEÇA O JOGO!

Arbitragem faz os últimos ajustes antes de começar a partida.

Boavista e Fluminense entram em campo. A equipe de Saquarema veste uniforme todo verde e o Tricolor veste uniforme todo branco.

BANCO DO BOAVISTA: Gabriel Reichardt, Thiaguinho, Elivelton, Jean, Lucas Perdomo, Fellype Gabriel, Tartá e Cláudio Maradona.

BOAVISTA ESCALADO: Rafael; Thiago Silva, Gustavo, Kadu Fernandes e Júlio César; Douglas Pedroso, Willian Maranhão, Erick Flores e Marquinho; Caio Cézar e Leandrão.

FIQUE DE OLHO: Com tantos jogadores da categoria de base entre os relacionados, o torcedor fica curioso sobre quem pode fazer parte do time principal no futuro. É bom ficar de olho no Ramon, Pedrinho e Caio, que se destacaram recentemente na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Resende é o jogador mais jovem entre os relacionados. Com apenas 17 anos, o atleta participou pela primeira vez da Copa São Paulo de Futebol Júnior e é o único nascido em 2000.

O atacante Lucas Fernandes é o único do time principal que está no banco de reservas. Dudu e Caio, atletas das categorias de base, estreiam no profissional.

BANCO DO FLUMINENSE: Heitor, Guilherme, Alex, João Vitor, Resende, Pedrinho, Patrick, Lucas Fernandes, Ramon e Evanilson.

FLUMINENSE ESCALADO: Júlio César; Dudu, Reginaldo, Frazan e Ayrton; Marlon Freitas, Luiz Fernando e Caio; Romarinho, Robinho e Pedro.

RECORDAR É VIVER! Confira os gols da vitória do Fluminense sobre o Boavista pela Taça Rio do Campeonato Carioca 2017.





EM 2017... O Fluminense encarou o Boavista em Bacaxá pela Taça Rio e, mesmo com os reservas, venceu por 2 a 0. Na ocasião, Richarlison e Renato marcaram os gols da vitória. Reginaldo, Calazans, Marcos Júnior, Lucas Fernandes e Pedro são os jogadores que estiveram em campo nesta partida e continuaram no clube.





RETROSPECTO EM BACAXÁ: Em três jogos realizados no estádio Elcyr Resende, em Saquarema, o Fluminense soma três vitórias, seis gols gols feitos e nenhum sofrido.

HISTÓRIA DO CONFRONTO: O Boavista deu trabalho ao Fluminense entre 2007 e 2012. Foram sete jogos neste período, com duas vitórias para cada e três empates. Entretanto, o Tricolor passou a dominar a partir de 2013. Desde então, foram cinco jogos, cinco vitórias, 14 gols pró e apenas um sofrido. No geral, são 12 jogos, sete vitórias do Flu, duas do Boavista e três empates, além de 27 gols do Flu e 13 do Boavista.

LEMBRA DELES? O Boavista conta com cinco jogadores que já tiveram passagem pelo Fluminense. O goleiro Rafael, os laterais Thiaguinho e Júlio César, e o meia-atacante Tartá, que foram campeões brasileiro em 2010, atualmente defendem a equipe de Saquarema. Além deles, o zagueiro Elivelton, campeão carioca e brasileiro em 2012, completa a lista de campeões pelo Flu que atualmente estão no Boavista.





Com a maioria dos titulares sendo preservados para o clássico na segunda rodada, e sem seis jogadores por conta de um atraso no voo de volta, o técnico Abel Braga contará com nove dos dez jogadores que retornaram mais cedo dos Estados Unidos (Matheus Alessandro, com lesão na panturrilha, está vetado), o atacante Lucas Fernandes (que não viajou com a delegação) e atletas do sub-20, que estavam disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior (Flu foi eliminado na primeira fase).

O técnico Abel Braga deixou Orlando, nos Estados Unidos, na segunda-feira à noite, após o jogo contra o Barcelona-EQU. Gilberto, Gum, Renato Chaves, Marlon, Douglas, Sornoza, Henrique Dourado e Marcos Júnior devem ser poupados para o clássico contra o Botafogo, no próximo sábado (20).

Seis jogadores da delegação do Fluminense tiveram o voo atrasado em Miami, nos Estados Unidos, e não vão conseguir chegar a tempo no Rio de Janeiro para enfrentar o Boavista, entre eles o goleiro Marcos Felipe, o zagueiro Roger Ibañez, o lateral Diogo, os meias Jadson e Mateus Norton, e o atacante Pablo Dyego.

O Fluminense chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (17). É bem possível que o técnico Abel Braga poupe a maioria dos titulares. Dez jogadores retornaram antes do término da Florida Cup, entre eles o goleiro Júlio César, os zagueiros Reginaldo e Frazan, o lateral Ayrton, os meias Marlon Freitas e Luiz Fernando, e os atacantes Pedro, Robinho, Romarinho e Matheus Alessandro.

Após realizar pré-temporada nos Estados Unidos e participar da Florida Cup pela terceira vez na história, o Fluminense retorna de viagem e estreia no Campeonato Carioca contra o Boavista. O Tricolor não venceu no torneio internacional e agora inicia de fato o ano.





Boa tarde, torcedor! Acompanhe a partir de agora o tempo real da partida entre Boavista x Fluminense pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2018. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no estádio Elcyr Resende, em Saquarema. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!