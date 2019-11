Taça Guanabara: tudo o que você precisa saber sobre Boavista x Fluminense

Vice-campeão do Campeonato Carioca em 2017, o Fluminense estreia na competição deste ano nesta quarta-feira (17), às 16h30 (de Brasília), contra o Boavista, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema. Após realizar a pré-temporada nos Estados Unidos e participar da Florida Cup, o Tricolor deve poupar alguns titulares para o jogo.

Fluminense com reservas e desfalques

O Fluminense foi retornando aos poucos da pré-temporada nos Estados Unidos. Na segunda-feira (15), dez jogadores desembarcaram no Rio de Janeiro e treinaram normalmente na terça, já auxiliados por Abel Braga, que retornou de Orlando na segunda à noite após a derrota para o Barcelona-EQU.

O goleiro Júlio César, os zagueiros Reginaldo e Frazan, o lateral Ayrton, os meias Luiz Fernando e Marlon Freitas, e os atacantes Robinho, Pedro, Romarinho e Matheus Alessandro chegaram primeiro no Rio de Janeiro. O último, porém, está vetado da partida por conta de lesão.

Se todos estes chegaram, quem não chegou ao tempo para jogar contra o Boavista foi a terceira parte da delegação, que teve o voo de Miami atrasado. Com isso, o goleiro Marcos Felipe, o zagueiro Ibañez, o lateral Diogo, os meias Jadson e Mateus Norton, e o atacante Pablo Dyego são desfalques confirmados.

Além dos desfalques já confirmados, Gilberto, Gum, Renato Chaves, Marlon, Douglas, Sornoza, Henrique Dourado e Marcos Júnior devem ser poupados. Entretanto, por conta do atraso no voo de parte da delegação, existe a possibilidade de alguns desses titulares entrarem em campo contra o Boavista. O grupo será completado por seis atletas que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o atacante Lucas Fernandes que não viajou para os Estados Unidos.

Abel retornou de Orlando na segunda-feira à noite e comandou o treino na terça pela manhã (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Boavista aposta em ex-jogadores do Flu e outros grandes

O Boavista possui atualmente seis jogadores que já tiveram passagem pelo Fluminense, sendo que cinco deles foram campeões com o clube. O goleiro Rafael, os laterais Júlio César e Thiaguinho, e o atacante Tartá fizeram parte do time campeão brasileiro em 2010. Já o zagueiro Elivelton, que ganhou a primeira oportunidade com Abel Braga, fez parte do time campeão carioca e brasileiro em 2012.

Além destes jogadores ex-Flu, o Boavista também possui outros velhos conhecidos do futebol carioca, como Erick Flores, Fellype Gabriel e Leandrão, que tiveram passagens por Flamengo, Botafogo e Vasco, respectivamente. Dos 34 jogadores do elenco, 17 deles já jogaram nos quatro grandes times do Rio de Janeiro.

Domínio do Flu no histórico do confronto

Na história do confronto, o Fluminense leva ampla vantagem sobre o Boavista. Entretanto, o histórico demorou para ficar favorável. Isto porque entre 2007 e 2012, o Boavista foi um adversário indigesto para o Flu. Neste período, foram sete jogos, duas vitórias para cada e três empates. O Tricolor chegou a ficar três jogos consecutivos sem vencer o rival e ainda acabou eliminado nos pênaltis uma vez.

Porém, desde 2013 que o Fluminense leva ampla vantagem no duelo. Foram cinco jogos, cinco vitórias, 14 gols pró e apenas um contra, virando completamente a chave e dominando o adversário que um dia foi indigesto. No geral, são 12 jogos, sete vitórias do Tricolor, duas do Boavista e três empates, além de 27 gols do Flu e apenas 13 do time de Bacaxá.

Richarlison marcou um dos gols da vitória do Flu contra o Boavista em 2017 (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Vitória do Fluminense em Bacaxá em 2017

Em 2017, pela Taça Rio, o Fluminense encarou o Boavista em Bacaxá e venceu por 2 a 0, com gols de Richarlison e Renato. Na ocasião, o Flu jogou com time de reservas. Reginaldo, Calazans, Marcos Júnior, Lucas Fernandes e Pedro são os jogadores que entraram em campo na ocasião e continuaram no elenco para 2018.

Ficha do jogo

Boavista x Fluminense

Local: Eucyr Resende de Mendonça, em Bacaxá, Saquarema (RJ)

Data: 17 de janeiro de 2018, quarta-feira

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Wagner de Almeida Santos e Jackson Lourenço Massara dos Santos

Provável escalação do Boavista: Rafael; Thiaguinho, Kadu Fernandes, Victor e Júlio Cesar; Willian Maranhão, Vitor Faíska, Léo Pimenta e Fellype Gabriel; Felipe Augusto e Leandrão. Técnico: Eduardo Allax.

Provável escalação do Fluminense: Júlio César; Reginaldo, Frazan e Luiz Fernando; Gilberto, Marlon Freitas, Richard, Sornoza e Ayrton; Robinho e Pedro. Técnico: Abel Braga.