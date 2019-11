Resultado de São Paulo x Vitória pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018 (4) 2-2 (3)

PRÓXIMA FASE

Classificado para a semifinal, o Tricolor Paulista aguarda o vencedor do confronto entre Internacional e Santos.

PÊNALTIS

A disputa por pênaltis teve uma particularidade. Carlos, preparador de goleiros do São Paulo, indicava os cantos que o goleiro Júnior deveria pular. Deu certo, o goleiro só não acertou o lado em apenas uma cobrança do Vitória. Ao final, 4x3 para o São Paulo.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o Vitória, mesmo com a vantagem, é quem tinha as melhores oportunidades, desperdiçando vários contra-ataques perigosos. O castigo veio quando Toró, principal destaque do São Paulo, marcou seu segundo gol de jogo, encobrindo Lucas num verdadeiro golaço. Após o gol, o Vitória pareceu ter cansado e só conseguia ficar no campo de defesa, sem agredir a equipe paulista. Lucas fez a diferença realizando grandes defesas, levando o time para os pênaltis.

PRIMEIRO TEMPO

O começo da partida em Ribeirão Preto foi muito movimentado, com as duas equipes buscando o gol. Um pouco melhor na partida, o São Paulo viu o adversário abrir o placar em grande jogada de Flávio, que driblou dois defensores são-paulinos e fez um verdadeiro golaço. Daí em diante, o time baiano tomou conta do jogo, mas não conseguia ampliar. Pelo contrário, quem chegou ao gol foi o São Paulo, com Toró aproveitando rebote de Lucas. No final do primeiro tempo, Lucas Ribeiro cabeceou para colocar o time baiano novamente na frente.

GOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Oliveira converte quinta cobrança e classifica o São Paulo para a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018.

GOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! Eron converte quinta cobrança.

GOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Igor Gomes converte quarta cobrança.

DEFENDEU JUUUNIOR! Cedric bate no canto e goleiro do São Paulo faz grande defesa.

PEGA LUCAAAAS! Walce bate no meio do gol e deixa Vitória vivo na disputa.

GOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! Ruan converte terceira cobrança.

GOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Liziero converte segunda cobrança.

PERDE O VITÓRIA! Hebert bate no travessão e perde segunda cobrança.

GOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Rodrigo converte primeira cobrança.

GOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! Flávio converte primeira cobrança.

VAMOS PARA AS PENALIDADES MÁXIMAS.

49' FIM DE JOGO. VAGA SERÁ DECIDIDA NAS COBRANÇAS DE PÊNALTI.

47' JUUUUUUUUNIOR. Cedric cobra a falta, Hebert toca na segunda trave e goleiro do São Paulo faz boa defesa.

46' Falta perigosa para o Vitória. Pode ser a última chance do jogo.

45' Vitória sente cansaço físico e sofre para manter posse de bola.

43' ÁRBITRO DÁ 3 MINUTOS DE ACRÉSCIMO.

42' LUCAS MAIS UMA VEZ. Liziero cruza para Tuta. O lateral corta o goleiro do Vitória, que consegue se recuperar no lance, para salvar o Leão.

40' SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA.

Sai: Luan.

Entra: David.

40' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO.

Sai: Toró.

Entra: Oliveira.

38' SALVA LUCAS. Liziero bate de fora da área, a bola desvia em Hebert e encobre Lucas, que volta a tempo de fazer grande defesa. No rebote, Toró é travado.

36' Times ficam mais precavidos e jogo perde em emoção.

32' GOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! QUE GOLAÇO! Toró recebe na área, fura na primeira, mas na segunda encobre o goleiro do São Paulo, empatando o jogo.

30' Helinho bate escanteio e Tuta cabeceia por cima.

26' Igor recebe na entrada da área, tem oportunidade de avançar, mas bate para longe do gol.

26' JOGO É REINICIADO.

26' SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA.

Sai: Marco Antônio.

Entra: Ruan.

25' PARADA TÉCNICA. JOGO PARALISADO EM RIBEIRÃO PRETO.

25' UUUUUUUUUH. Toró cruza para Fabinho, que quase marca de cabeça no seu primeiro toque na bola.

24' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO.

Sai: Gabriel Novaes.

Entra: Fabinho.

21' QUASE CONTRA! Hebert cruza na área, Walce desvia de cabeça no contra-pé de Júnior, que mais uma vez salva o São Paulo.

19' ASSIM NÃO WELISSON. Farinha coloca lateral na cara do gol, mas ele se atrapalha e a bola fica nas mãos de Júnior.

17' Eron rouba a bola e arma o contra-ataque, tocando para Flávio. Na hora de devolver, o autor do primeiro gol erra o passe, perdendo grande chance.

15' Helinho faz boa jogada e toca para Igor, que bate para o gol. A bola desvia e vai para escanteio. Na cobrança, Helinho bate nas mãos de Lucas.

14' Eron passa livre, mas Carlos erra último passe.

14' Vitória adianta marcação para impedir saída de bola do São Paulo.

10' CORTE PROVIDENCIAL. Bruno Dip dribla Cedric e cruza rasteiro com perigo. Lucas Ribeiro consegue desviar e colocar para escanteio.

9' Igor Gomes recebe de Helinho, gira e cruza na área, mas Gabriel Novaes não consegue alcançar.

7' Helinho bate no canto, mas Lucas faz fácil defesa.

6' FALTA PERIGOSA PARA O SÃO PAULO. Cedric tenta o carrinho, mas acaba colocando a mão na bola.

4' Farinha arrisca mais um chute de fora da área, mas a bola sai.

2' Cedric corta da lateral para o meio, mas bate fraco.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO. SÃO PAULO 1 x 2 VITÓRIA.

0' SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA.

Sai: Maykon Douglas.

Entra: Carlos.

0' SUBSTITUIÇÃO DUPLA NO SÃO PAULO.

Saem: Cássio e Antony.

Entram: Bruno Dip e Helinho.

Fala Toró: A paralisação foi boa para a gente, empatamos, mas acabamos tomando o gol no finalzinho.

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO. Vitória vai vencendo o São Paulo por 2 a 1.

45' GOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! Luan ribeiro cobra escanteio na cabeça de Lucas Ribeiro. O zagueiro manda no ângulo, colocando o Vitória na frente do placar mais uma vez.

44' ÁRBITRO DÁ 3 MINUTOS DE ACRÉSCIMO.

40' VITÓRIA PERDE O GOL. Lucas faz lançamento longo para Cedric, que recebe e cruza na medida para Eron, que não consegue fazer o cabeceio para o gol.

39' Jogador do São Paulo se recuperou e já está de volta à campo.

38' Gabriel Novaes cai e jogo é novamente paralisado. Médicos realizam atendimento no jogador.

35' Vitória parece ter sentido o gol sofrido.

33' QUASE A VIRADA. Esperto no lance, Igor rouba a bola próximo da área e bate cruzado. A bola passa tirando tinta da trave direita.

32' Foi o quinto gol de Toró na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. O atacante é artilheiro do São Paulo na competição.

32' GOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Na cobrança de falta de Liziero, Lucas rebate para dentro da área. Toró, atento, pegou o rebote de primeira e colocou na rede.

31' COM A MÃO NÃO VALE. Lucas Ribeiro põe a mão na bola. Falta perigosa para o São Paulo.

29' Nova chegada forte do Vitória, mas dessa vez o juiz só marca a falta.

28' CARTÃO AMARELO. Maykon Douglas comete primeira falta mais dura do jogo, derrubando Liziero no meio.

27' Ambulância chega ao estádio e jogo é reiniciado após 17 minutos de espera.

26' Falta de ambulância impede reinício de jogo. Viatura foi socorrer um torcedor. Previsão de chegada de outra ambulância é de 10 minutos.

26' Devido ao forte calor, árbitro paralisa o jogo para reidratação.

24' Mais uma vez a linha de impedimento do Leão funciona e Gabriel Novaes é pego em posição irregular.

23' Luan faz cruzamento perigoso, mas defesa do São Paulo coloca para escanteio. Na cobrança, o próprio Luan fez novo lançamento que foi retirado da área com facilidade.

18' BLITZ DO TRICOLOR. Antony arrisca de fora da área e Lucas faz boa defesa.

17' NA TRAVEEEE. Gabriel Novaes dribla a zaga inteira do Vitória e manda a bomba no canto do goleiro Lucas, mas ela caprichosamente bate na trave.

15' GOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! Um verdadeiro golaço em Ribeirão Preto! Cedric avançou pela direita e passou para Flávio, que driblou dois defensores e bateu com categoria, sem chances para o goleiro Júnior.

14' Agora é a equipe paulista que não sai da defesa.

10' Vitória passa a ter mais tranquilidade para trocar passes.

7' ASSIM NÃO FLÁVIO! Hebert rouba no meio e rapidamente passa para Flávio armar o contra-ataque. Antes de chegar na área, o jogador bate fraco, desperdiçando boa oportunidade de abrir o placar.

5' Toró dribla três jogadores e cai próximo da grande área. Juiz manda o jogo seguir.

4' NÃO VALEU! Toró recebeu belo lançamento e entrou na área, mas a jogada já estava anulada por impedimento.

3' Pressionado na saída de bola, o Vitória não consegue chegar ao campo de ataque.

1' São Paulo começa tentando impor sua posse de bola.

0' APITA O ÁRBITRO. COMEÇA O JOGO EM RIBEIRÃO PRETO.

Os dois times finalizam o aquecimento dentro do gramado. Jajá rola a bola!

Equipes já estão perfiladas para o Hino Nacional Brasileiro.

BANCO DO LEÃO: Kaik, Carlos, Elivelton, Eduardo Araújo, Ruan, David e Matheus João.

VITÓRIA DEFINIDO: Lucas, Cedric, Lucas Ribeiro, Marco Antônio e Welisson; Hebert, Farinha e Maykon Douglas; Luan, Eron e Flávio.

BANCO DO TRICOLOR: Thiago, Diego, Oliveira, Geovane, Helinho, Fabinho e Bruno Dip.

SÃO PAULO DEFINIDO: Júnior; Tuta, Walce, Rodrigo e Liziero, Cássio, Luan e Igor Gomes; Antony, Toró e Gabriel Novaes.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VITÓRIA: Lucas, Cedric, Lucas Ribeiro, Carlos e Welisson; Farinha, Maikon Douglas e Eduardo; Luan, Eron e Flávio.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO: Júnior; Tuta, Walce, Rodrigo e Liziero, Cássio, Luan e Igor Gomes; Antony, Toró e Gabriel Novaes.

Luan marcou um dos gols da classificação contra o Londrina (Divulgação / Vitória)

Pelo lado do Leão, Luan é quem vem chamando a atenção. Segundo especulações, inclusive do Barcelona. Um triunfo da equipe baiana passa muito por um bom futebol dele.

Atacante é principal promessa do Tricolor Paulista (Foto: Célio Messias / saopaulofc.net)

Principal destaque do São Paulo na competição é o atacante Toró, que vem desempenhando um belo futebol, marcando inclusive um belo gol na partida contra o Botafogo-SP, ainda na primeira fase da competição.

“Fico extremamente feliz com o que vem apresentando minha equipe. Eles se entregaram em campo, criaram chances, propuseram o jogo, sem se esconder em nenhum momento. Nos momentos que passamos dificuldades, por mérito do adversário, nossos jogadores também souberam se defender e o Júnior fazer grande defesa. Saiu do estádio com a ótima sensação de evolução e crescimento da minha equipe”, disse o técnico.

A vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro foi bastante valorizada por André Jardine, técnico do Tricolor Paulista, já que o time mineiro é o atual campeão brasileiro da categoria. Ele destacou que apesar da dificuldade do jogo, o time conseguiu se defender bem.

Confira na VAVEL BRASIL o que rolou entre Vitória x Londrina

Já o Vitória se destacou por ter sido uma verdadeira máquina de gols na competição. Foram 17 gols marcados em apenas seis jogos. O bom ataque do time fez com que a equipe só perdesse uma partida, ainda na primeira fase, quando enfrenou o Primavera. Contra o Londrina nas oitavas, o time venceu por 2 a 1, com gols de Luan e Eron.

Confira na VAVEL BRASIL o que rolou entre São Paulo x Cruzeiro

Consistente em toda a competição, o São Paulo chega até as quartas de final com a esperança de conseguir o título da Copa São Paulo. Na última fase, o time teve mais uma vitória consistente, dessa vez contra o Cruzeiro-MG, ganhando o jogo por 1 a 0.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe o tempo real de São Paulo x Vitória, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. O jogo acontece em Ribeirão Preto-SP, nesta quinta-feira (18), às 16h. Siga ao vivo tudo o que acontece na partida na VAVEL Brasil!