Resultado Boa Esporte x Atlético-MG online pelo Campeonato Mineiro 2017

49' FIM DE PARTIDA! Com a equipe reserva, o Atlético-MG empata com o Boa Esporte em sua estreia no Campeonato Mineiro.

48' Valdívia cobra a falta e a bola sai com perigo.

47' Falta para o Galo.

45' Quatro minutos de acréscimo.

43' Jogo paralisado para atendimento médico ao jogador do Boa Esporte.

38' Nos minutos finais, Galo aumenta a intensidade de jogo e coloca Fabrício para trabalhar.

35' UUUUUUUUUH! Fabrício sai mal do gol e Marco Túlio resvala a bola no susto, mas ela segue a linha de fundo.

33' Ritmo de jogo cai consideravelmente nesse segundo tempo.

30' SUBSTITUIÇÃO! Sai Hyuri e entra Marco Túlio.

20' Escanteio para os mandantes.

13' Falta para o Boa Esporte.

10' Galo fica com a bola nos pés e controla o jogo, mas os homens de frente desperdiçam várias chances.

1' UUUUUUUUH! Erik rola a bola para Carlos, que não consegue mandar para o gol. Os alvinegros pedem escanteio, mas o juiz dá tiro de meta.

0' Rola a bola para a etapa final!

46' Fim do primeiro tempo.

45' Um minuto de acréscimo.

43' AMARELO! Para Danilo por falta em Lucas Hulk.

38' Lucas Hulk cruza, Alyson consegue alcançar a bola, mas manda para longe.

35' PRA FORAAAAAAAAA! Yago recebe o lançamento e ajeita para Gustavo Blanco, o volante tenta a cobertura, mas manda para fora.

32' Jogo paralisado para atendimento a um jogador do Boa Esporte.

27' Escanteio para os visitantes.

23' Lateral para o Galo.

20' Patric cruza, a bola desvia na zaga do Boa Esporte e Fabrício pega no susto.

17' Foguinho tenta o chute de longa e a bola sai pela linha de fundo.

15' Joazi corre até a linha de fundo para fazer o cruzamento, mas a zaga do Galo corta.

14' Na segunda cobrança de escanteio, Valdívia cobra muito forte e a bola sai pela lateral.

12' Escanteio para os visitantes.

11' FABRÍCIOOOOO! Carlos faz o giro e chuta e o goleirão fica com ela!

9' UUUUUUH! Após boa trama no meio de campo, Blanco é lançado na área e Fabrício corta mais uma vez.

6' Christiano chega ao ataque, mas perde o controle de bola. Na sequência, Galo recupera a bola, que é lançada visando Carlos, mas Fabrício consegue cortar.

2' Escanteio para o Galo.

0' Começa a partida!

O jogo já vai começar! Equipes em campo.

OLHA O GALO! Victor; Danilo, Matheus Mancini, Bremer, Patric; Yago, Blanco, Valdívia; Erik, Carlos, Hyuri

OLHA O BOA! Fabrício; Erivelton, Renato Justo, Caíque, Joazi; Alyson, Amaral, Diego Luis; Christiano, João Guilherme, Lucas Hulk

Boa noite, torcedor que nos acompanha pela VAVEL Brasil! Acompanhe o jogo entre Boa Esporte X Atlético-MG ao vivo a partir de 19h30.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GALO!

Victor; Patric, Matheus Mancini, Bremer e Danilo; Yago e Blanco; Hyuri, Valdivia, Eric e Carlos

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOA ESPORTE!

Fabrício; Gerandro, Caíque, Júlio Santos, Radamés e Elivelton; Reis, Alyson, Lucas Hulk e Thaciano; Rodolfo

ÚLTIMO CONFRONTO ENTRE AS EQUIPES!

Em 2016, Galo e Boa se enfrentaram na Arena Independência, ainda pela primeira fase do Campeonato Mineiro. Na ocasião, o time da casa goleou os adversários por 5 a 1.

Confira! Análise: Atlético-MG mescla experiência com juventude e muda estilo de jogo para 2018

ÚLTIMA PARTIDA DO BOA ESPORTE!

O Boa entrou em campo pela Série B do Brasileirão ainda em 2017. O time de Varginha empatou com o Paraná Clube, por 1 a 1, em confronto fora de casa.



ÚLTIMA PARTIDA DO ATLÉTICO-MG!

Na última partida do Galo, o alvinegro perdeu para o Atlético Nacional por 2 a 0, pela Florida Cup.

FALA, OSWALDO!

"Nós temos que levar em consideração que é o primeiro jogo. Independente da qualidade do jogador, tem a qualidade do trabalho. São condições que acontecem em uma primeira partida. São excelentes jogadores e capazes serem titulares em qualquer time", disse.

FALA, SIDNEY MORAES!

"Os meninos estão treinando forte, dedicando 100% ao clube, realizando todos os treinos com muita raça, já estão começando a se entrosar bem, se continuar assim, tenho certeza que bons resultados estão por vir”, comentou.

A diretoria do Boa Esporte anunciou venda de ingressos antecipadas para a estreia da equipe na temporada.