Maikon Leite marca em seu primeiro jogo e garante vitória do Figueirense sobre Criciúma

O Figueirense recebeu o Criciúma na noite desta quarta-feira (17) no estádio Orlando Scarpelli. Em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Catarinense, o Furacão bateu o Tigre pelo placar de 1 a 0, com gol de Maikon Leite.

O ex-jogador Romário marcou presença no estádio, para assistir seu filho defender o Figueirense. Romarinho entrou na segunda etapa e logo fez boa jogada.

Primeiro tempo pouco ofensivo

As equipes começaram a partida se estudando e procurando espaços em campo. O primeiro time a chegar próximo do ataque foi o Figueirense, com Maikon Leite, que recebeu na na área, mas o defensor do Criciúma chegou primeiro na bola.

O time visitante valorizava a posse de bola em busca de espaço para abrir o placar. Sua primeira boa chance foi aos 11 minutos. Wallacer mandou forte de fora área e a bola passou perto do gol de Denis.

O Figueirense por sua vez tinha marcação adiantada, esperando uma oportunidade para ir ao ataque. Aos 15, Felipe Amorim se livrou da marcação e bateu firme para a defesa do goleiro Luiz. Apesar do adversário ter maior posse de bola, a equipe da casa assustou novamente logo em seguida, quando Betinho cruzou para André Luís, mas outra vez Luiz salvou seu time.

Passada a metade do primeiro tempo, a partida continuou sem muitas emoções. O Criciúma tinha maior posse de bola, mas sem ser muito ofensivo, enquanto o Figueirense procurava se defender.

Aos 30, Douglas, do Tigre, mandou uma bomba de fora da área, fazendo Denis espalmar para salvar o time da casa de levar o primeiro gol. O Furacão respondeu na sequência, com Maikon Leite. O meia soltou o chute com endereço certo e o goleiro Luiz se esforçou para tirar o perigo.

Na reta final, o Criciúma continuava com maior posse, mas quem teve a última boa chance da primeira etapa foi o Figueirense. Após cobrança de falta de João Paulo, Zé Antonio cabeceou, para Luíz novamente salvar seu time de tomar o gol.

Furacão marca e Tigre não consegue alcançar o empate

Na segunda etapa o Figueirense voltou com postura ofensiva, partindo em busca de abrir o placar, o que aconteceu logo aos 5 minutos. Felipe Amorim lançou Maikon Leite em velocidade, que avançou e tocou por cima do goleiro para mandar para a rede, marcando o primeiro gol do confronto.

Em busca do gol de empate o Criciuma passou a atacar o Furacão. Wallacer sofreu falta pela direita e Alex Maranhão cobrou, para a defesa mandar a escanteio. Na cobrança, os zagueiros da casa levaram a melhor, porém, logo em seguida, Andrew foi derrubado próximo a área, ganhando nova falta para o Tigre. Alex Maranhão novamente foi para a bola, mas desta vez mandou em cima da barreira.

A situação do Tigre, que já estavam desvantagem no placar, complicou ainda mais. Barreto, que já havia levado cartão amarelo na primeira etapa, fez falta forte em Betinho, recebendo o segundo amarelo no jogo, deixando os visitantes com um jogador a menos em campo.

Apesar da desvantagem, o visitante era o time que mais aparecia no campo de ataque. Aos 20, Douglas Moreira driblou os adversários e acabou sofrendo falta. Alex Maranhão fez a cobrança, mas a zaga do Furacão afastou, deixando o rebote pra Douglas Moreira finalizar para fora.

O goleiro Luiz passou a ser o nome do jogo para o Criciúma, salvando a equipe de levar mais gols. Aos 25, João Paulo recebeu de André Luís e finalizou de primeira, fazendo o defensor do Tigre impedir o que seria o segundo gol do Furacão.

Atrás no placar, o Tigre buscava espaços para alcançar o empate, porém não tinha sucesso em seus ataques. O Figueirense por sua vez continuava a levar perigo para a defesa visitante. Ferrareis recebeu livre na área e chutou para Luiz defender. No rebote o jogador finalizou novamente e o goleiro do Tigre fez outra boa defesa.

Na reta final, em sua primeira participação na partida, Romarinho chutou de fora da área, fazendo a bola passar perto do gol. Já o Criciúma teve a oportunidade de igualar o placar, Carlos Eduardo fez uma bela cobrança de falta e mandou na trave, mas não evitou a vitória alvinegra diante de seu torcedor.