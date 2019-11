Resultado Internacional x Veranópolis pelo Campeonato Gaúcho 2018 (1-0)

Obrigado a você que acompanhou a vitória do Internacional diante do Veranópolis pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Em breve estará disponível o pós jogo e a repercussão desta partida. Siga nossas redes sociais para ficar bem informado. FACEBOOK | TWITTER. Boa noite e atá a próxima!

90+4' FIIIIIIIIM DE JOGO NO ESTÁDIO BEIRA RIO!

Com gol de William Pottker, Inter inicia Campeonato Gaúcho com vitória.

Internacional 1 x 0 Veranópolis.

PÚBLICO E RENDA:

PAGANTES: 12.649

TOTAL: 15.149

RENDA: R$ 538.540,00

90' QUATRO MINUTOS DE ACRÉSCIMOS NA ETAPA FINAL!

87' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

ENTRA: NICO LÓPEZ.

SAI: D'ALESSANDRO

84' CARTÃO AMARELO PARA JADSON! Jogador é advertido após falta em William Pottker.

81' DEFENDEU DANILO!

Gabriel Silva fica cara a cara com o goleiro e finaliza para empatar, mas Danilo Fernandes fez grande defesa.

78' Fabrício fica de frente para o gol, percebe o espaço e finaliza para o gol. A bola passa perto da trave.

77' PERDEU! Matheus passa para Wesley, perto da pequena área, manda por cima do gol.

75' SUBSTITUIÇÃO NO VERANÓPOLIS

ENTRA: MATHEUS.

SAI: JUBA.

74' Gabriel Dias faz bom passe e deixa Damião na cara do gol. Reynaldo sai bem e afasta o perigo.

73' Após cobrança de escanteio, Eduardinho fica livre e tenta cruzar novamente, mas manda nas mãos de Danilo Fernandes.

71' Após contra-ataque, Edenilson chamou Iago para tabelar, mas acabou errando na devolução da bola.

71' Cobrança sem perigo, vem contra-ataque do Inter!

70' Cláudio Winck falha e Gabriel Silva arrisca para o gol. É escanteio para o VEC.

69' POR CIMA! Iago cruza na medida para D'Alessandro e o meia pega de primeira com o pé direito, mas manda por cima da meta.

68' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL

ENTRA: GABRIEL DIAS.

SAI: CAMILO.

66' QUE ISSO WINCK? Lateral tenta cruzar na área, mas pega muito mal na bola.

62' LEANDRO DAMIÃO! Jogador faz boa jogada pelo meio, passa pelo marcador e arrica o chute, mas a bola sobe muito.

61' SUBSTITUIÇÃO NO VERANÓPOLIS

ENTRA: FABRICIO LUSA.

SAI: BERTOTTO.

58' Internacional melhorou após o gol e não deixa Veranópolis jogar.

58' Pottker cruza na área buscando Camilo, mas Felipe Mattioni chega primeiro e afasta o perigo de cabeça.

57' Camilo faz lançamento para D'Alessandro, o meia encontra Edenilson que cruza para a área, mas ninguém toca para o gol.

55' SUBSTITUIÇÃO NO VERANÓPOLIS

ENTRA: GABRIEL SILVA.

SAI: ROGERINHO.

52' PRA FORA! Léo D'Agostini cabeceia após cruzamento de Mattioni e a bola passa muito perto da trave de Danilo Fernandes.

48' GOOOOOOL DO INTERNACIONAL, WILLIAM POTTKER!

Após recuperação de bola no meio de campo, Dourado encontrou Camilo e o meia lançou Pottker. O atacante sai em velocidade e tira do alcance de Reynaldo para abrir o placar. 1 a 0 para o Inter.

46' Bertotto recebe sem marcação e arrisca de fora da área, mas manda a bola para fora.

45' BOLA ROLANDO PARA A ETAPA COMPLEMENTAR!

INTERVALO | Inter e VEC já estão de volta ao gramado. Equipes voltam sem alterações.

45+2' FIM DE JOGO NO PRIMEIRO TEMPO!

Internacional e Veranópolis vão empatando em 0 a 0.

45+2' PRESSÃO DO INTER! Após cobrança de escanteio, Eduardinho afastou parcialmente, Camilo conseguiu cruzar novamente, mas a defesa do VEC conseguiu conter o ataque.

45+1' ESCANTEIO PARA O INTERNACIONAL!

45' D'Alessandro cruza para Leandro Damião, mas centroavante não chega a tempo.

45' DOIS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS NO PRIMEIRO TEMPO!

44' PRA FORA! Felipe Mattioni manda para a área e Bertotto sobe para finalizar, mas tocou sem direção.

42' CARTÃO AMARELO PARA VICTOR CUESTA! D'Alessandro erra saída de bola e zagueiro dá carrinho frontal em Jair para travar ataque do VEC.

38' CAMILO! Após cruzamento de Cláudio Winck, a bola chega em Camilo, que de cabeça, manda para fora.

37' Victor Cuesta faz falta de ataque após cobrança de falta.

37' FALTA PARA O INTERNACIONAL! Rodrigo Dourado é derrubado por Juba. Lance é de longe, mas pode levar perigo.

35' Após cobrança de Jadson, Rafal Bonfim manda de cabeça para fora.

35' DE NOVO? Juba é derrubado, agora mais perto da grande área. Falta boa para o VEC.

33' CARTÃO AMARELO PARA RODRIGO DOURADO!

Juba tenta receber passe da Rafael Bonfim, mas é derrubado por Robrigo Dourado. Princípio de bate boca em campo.

32' Após cobrança de falta, árbitro marca irregularidade no ataque do Inter. Bola é do Veranópolis agora.

31' Camilo tenta lançar D'Alessandro, mas o argentino é derrubado pelo marcador. Falta para o Internacional.

27' D'Alessandro vê passagem de Winck e tenta lançar o lateral, mas o passe saiu muito forte. Apenas tiro de meta para o VEC.

25' Problema de Uendel é no joelho esquerdo. Jogador saiu de campo carregado pelo carrinho maca.

24' FALTA PERIGOSA PARA O VERANÓPOLIS!

24' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL

ENTRA: IAGO

SAI: UENDEL

23' Uendel volta à campo, mas sem condições de permanacer. Vai ser substituído.

21' VICTOR CUESTA! Após lançamento de Berttotto, a bola chegou em Juba, mas o zagueiro do Inter afastou o perigo de carrinho.

20' Uendel cai no gramado e aguarda atendimento médico.

18' DANILO FERNANDES! VEC sai em contra-ataque. Juba lança Wesley, Danilo Fernandes abandona a meta e afasta o perigo jogando de peito.

18' Escanteio para o Inter!

17' SEM PERIGO! Em dois tempos, defesa do Inter afastou o perigo.

17' Escanteio para o VEC! Vem bola na área.

16' Internacional tem posse de bola, mas não consegue criar na partida.

15' Klaus foi apertado por Eduardinho e mandou a bola pela linha lateral.

12' Na linha de fundo, Cláudio Winck jogada e arrisca cruzamento, que vai direto nas mãos de Reynaldo.

10' LONGE! D'Alessandro cobra falta para Camilo, que tenta o chute direto, mas acaba mandando a bola pra fora.

5' Após levantamento na área, a bola sobrou com Damião. O centroavante tentou de cabeça, mas tocou fraco nas mãos de Reynaldo.

4' Internacional tenta chegar, mas defesa do Veranópolis está bem postada em campo.

0' COMEÇA O JOGO, SAÍDA DE BOLA PARA O TIME DA CASA!

Tudo pronto no Beira Rio, já já rola a bola para Inter e Veranópolis no Gauchão!

Vec vai a campo com: Reynaldo, Felipe Mattioni, Rafael Bonfim, Léo Dagostini, Bertotto, Jadson Silva, Eduardinho, Jair, Wesley, Rogerinho e Juba.

Boa tarde torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Acompanhe a partir de agora tudo que rola na partida entre Internacional x Veranópolis ao vivo pela primeira rodada do Campeonago Gaúcho 2018. Fique conosco!

A expectativa no Internacional é pela dupla Camilo e D'Alessandro. O treinador Odair Hellmann vai apostar nos meias jogando lado a lado no estadual.



'Camilo falando com a imprensa (Foto: Divulgação / S. C. Internacional)

Entre as contratações do Veranópolis para o Gaúchão estão cinco jogadores que já vestiram a camisa da dupla Gre-Nal: o lateral-direito Felipe Mattioni e o atacante Wesley que eram jogadores do Grêmio e os volantes Jair e Bertotto, além do meia Talles Cunha que já defenderam o Internacional.

+Promessa do Internacional, volante Bertotto fica sem contrato e disputará o Gauchão pelo Veranópolis

MINUTO A MINUTO DA PARTIDA ENTRE INTERNACIONAL E VERANÓPOLIS PELA PRIMEIRA RODADA DO GAUCHÃO 2018

Em 2017 as equipes também se enfrentaram na primeira rodada, mas em Veranópolis. O empate em 1 a 1 ficou marcado por confusões na torcida do Inter, ainda no primeiro tempo. Pedras foram arremessadas do lado de fora para dentro do estádio e a torcida do Colorada revidou.

+Inter empata com Veranópolis fora de casa na estreia do Campeonato Gaúcho

O Veranópolis costuma dificultar a vida do Internacional dentro do Campeonato Gaúcho. Em 2016 o VEC venceu o Inter por 2 a 1 no estádio Beira Rio. O Colorado até saiu na frente, mas acabou sofrendo a virada no segundo tempo.

Já o Internacional teve a sua sequência de seis títulos interrompida pelo Novo Hamburgo, que bateu o time da capital na grande final e ficou com a taça.

Em 2017 o Veranópolis terminou a competição na 6ª colocação geral. A equipe Pentacolor acabou eliminada pelo Grêmio nas quartas de final.

A bola vai rolar para Internacional e Veranópolis pelo Campeonato Gaúcho de 2018. As equipes duelam nesta quinta-feira (18), às 21h, no estádio Beira Rio.