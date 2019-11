Em comum acordo, meia Anderson acerta desligamento do Internacional

O Internacional anunciou na tarde desta quinta-feira (18) a rescisão de contrato com o meia Anderson. O atleta de 29 anos estava treinando com o time B do Colorado, em Alvorada. Anderson voltou ao Inter no início desta temporada após empréstimo ao Coritiba.

Confira a nota oficial do Internacional

“O Sport Club Internacional e o volante Anderson chegaram a um acordo para finalizar o contrato de trabalho. O Clube deseja sucesso ao atleta na sequência de sua carreira".

Anderson foi contratado pelo Internacional em 2015, ainda na gestão de Vitório Piffero para ser alternativa ao meia D’Alessandro na Copa Libertadores da América, mas nunca conseguiu se firmar no clube. O jogador também era contestado pela torcida por conta do alto salário. Os vencimentos de Anderson no Inter giravam em torno dos R$ 500 mil.

Pelo Internacional, Anderson atuou em 88 partidas e marcou apenas seis gols. O jogador também ficou marcado por conta do inédito rebaixamento do Internacional para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Internacional tentou encerrar o vínculo com o atleta logo no início do ano, mas o meia não tinha o desejo de rescindir seu contrato e dizia que gostaria de continuar no clube.

O acordo entre Anderson e Internacional foi concretizado após partes acertarem os valores. A rescisão gira em torno dos R$ 8 milhões. O clube pagou parte à vista e vai parcelar o restante. Pelas redes sociais, o jogador agradeceu o Inter pela oportunidade e diz que vai seguir buscando novos desafios.