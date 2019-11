Resultado Atlético-MG x Democrata online pelo Campeonato Mineiro (3-0)

Fim de partida.

45' Dois minutos de acréscimo.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Otero e entra Erik.

40' Jogo diminui a intensidade nos minutos finais.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Elias e entra Blanco

Sai Arouca e entra Yago

29' Otero corta três jogadores e manda rasteira para a área visando Ricardo Oliveira, mas o zagueiro afasta a bola.

26' Falta para os visitantes.

20' Atlético diminui a intensidade de jogo e Democrata tem mais chance de aparecer, mas ainda não consegue encaixar boas jogadas.

15' Lateral para o Democrata.

11' Escanteio para o Galo.

10' Falta de Gabriel em Fernando.

8' Cazares tenta a inversão, mas lança forte demais e a bola sai para fora.

6' Lateral para o time da casa.

4' Escanteio para o Galo.

3' UUUUUUUUUUUH! Cazares toca a bola na frente para Ricardo Oliveira e o goleiro faz a defesa.

1' Lateral para o Galo.

0' Rola a bola para o segundo tempo.

49' Fim de primeiro tempo.

45' NA TRAAAAAAAAAAAAVE! Fernando acerta a trave depois de chute em frente a grande área.

Jogo parado para atendimento médico ao Henrique, do Democrata.

44' Roger Guedes tenta o giro e recebe a falta no campo de defesa.

42' Lateral para o Galo.

40' Escanteio para o Atlético.

38' Falta em Samuel Xavier na linha lateral defensiva do Galo.

37' Samuel Xavier tenta o lançamento, mas a zaga tira.

34' Lateral para o Democrata.

33' Jogo retorna com bola para o Galo.

Parada técnica devido ao calor.

30' Romário está impedido. Bola do Galo.

28' Bola resvala em Carlão e é outro escanteio para o Galo.

26' Escanteio para o Galo.

25' AMARELO! Para Elias por falta no camisa 7 do Democrata.

23' Otero manda a bomba e o goleirão manda para escanteio.

21' AMARELO! Para Carlão em falta no Ricardo Oliveira.

20' Falta para o Democrata.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! ELIAS!

17' UUUUUUUH! Roger Guedes desce na velocidade e toca para Samuel Xavier já dentro da grande área, que tenta o toque rasteiro para Ricardo Oliveira, mas a bola pega no contrapé do camisa 9.

16' Impedimento marcado contra os visitantes.

14' Lateral para o Democrata.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! ROGER GUEDES!

12' Lateral para o Galo.

11' Falta perigosa para o Democrata.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! ELIAS!

9' Falta em Roger Guedes. Oero e Fábio Santos na bola.

8' Escanteio para o Galo.

6' Lateral para o Democrata.

5' Elias tenta o lançamento para Samuel Xavier, mas o impedimento é assinalado.

3' Otero dá caneta no adversário e recebe a falta.

2' Falta para o Democrata. Vem bola na área.

1' Lateral para o Democrata.

0' Rola a bola no Independência!

Um minuto de silêncio em homenagem a um dos patrocinadores do Democrata e ao ex-conselheiro do Atlético-MG.

Pequeno atraso para início do jogo.

OLHA O DEMOCRATA! Ramon; Alan Silva, Jefão, Carlão e Maurício Ribeiro; Kaio, Marcelo Rosa e Fernando; Wallisson, Romarinho e Guilherme.

OLHA O GALO! Victor, Samuel Xavier, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos, Arouca, Elias, Róger Guedes, Cazares, Otero e Ricardo Oliveira.

Atlético-MG x Democrata

ÚLTIMO JOGO!

Na última partida entre as equipes, o Galo venceu por 3 a 2. Com gols de Rafael Moura e Fred (2 vezes).

ÚLTIMO JOGO DO GALO!

Na estreia do Campeonato Mineiro, o Atlético empatou com o Boa Esporte por 0 a 0, em confronto fora de casa.

ÚLTIMO JOGO DO DEMOCRATA!

Na estreia da competição, o Democrata jogou em seus domínios e perdeu para a Caldense por 2 a 1.

FALA, OSWALDO!

“Muito cedo para falar sobre reserva ou titular. Indubitável que o Victor é titular, que o Ricardo Oliveira em forma é titular. Minha ideia é dar chances para quem estar melhor jogar desde o início. Vamos em duas direções, buscando o encontro no domingo. Não há tempo para encarar quatro ou cinco jogos sem recuperação. Queremos completar um ciclo semanal de preparação para os quatro primeiros jogos. Com a aproximação do jogo da Copa do Brasil, com os jogadores mais condicionados, aí vamos ver o que vamos fazer”, disse.

