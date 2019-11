Resultado Fluminense x Botafogo no Campeonato Carioca 2018 (0-0)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante este clássico entre Fluminense 0 x 0 Botafogo. Até a próxima!

+ Fluminense tem gol anulado e clássico com Botafogo fica empatado

Próximo compromisso do Fluminense será contra a Portuguesa-RJ na próxima quarta-feira (24). O Botafogo, por sua vez, recebe o Macaé, na quinta (25).

Com o resultado, o Fluminense conquista seu primeiro ponto no Campeonato Carioca, mas ainda amarga a lanterna do Grupo C. Já o Botafogo, que antes era vice-líder, cai para o quarto lugar, com dois pontos ganhos.

Após primeiro tempo bastante fraco, Fluminense e Botafogo voltam mais ligados na etapa final, mas não conseguem tirar o zero do placar. Tricolor ainda teve gol anulado.

49' FIM DE JOGO!

47' Flu cresceu com as entradas dos atacantes Robinho e Matheus Alessandro, enquanto no Botafogo, suas alterações pouco surtiram efeito.

46' UUH!! Robinho em jogada individual pela esquerda cruza para Matheus Alessandro, mas bola sai forte demais e assusta Jefferson.

46' Flu pressiona nessa reta final e busca o gol.

45' Vamos até 49'

44' Gilberto cruza e bola fica com Jefferson. Flu é melhor nessa reta final.

43' CARTÃO AMARELO PARA JOÃO PAULO! (Botafogo)

42' Leandro Carvalho cai no chão após choque com Douglas.

39' Substituição no Fluminense! Sai: Renato Chaves; Entra: Matheus Alessandro.

38' Substituição no Fluminense! Sai: Marcos Jr; Entra: Robinho

37' CARTÃO AMARELO PARA DOUGLAS! (Fluminense)

37' Gilberto cabeceia fraco pro gol após cruzamento de Sornoza.

34' Renato Chaves fica caído e recebe atendimento.

33' Leandro Carvalho cruza e Gum afasta.

30' Substituição no Botafogo! Sai: Luiz Fernando; Entra: Leandro Carvalho.

27' Substituição no Fluminense! Sai: Marlon; Entra: Aryton.

26' João Paulo chuta de longe, mas sem perigo.

25' Substituição no Botafogo! Sai: Rodrigo Pimpão; Entra: Ezequiel

22' CARTÃO AMARELO PAR RODRIGO LINDOSO! (Botafogo)

21' Bola volta a rolar.

20' Parada técnica.

19' Gilberto tenta tabela com Pedro, que erra passe e estraga a jogada.

18' Luiz Fernando, do Botafogo, recebe atendimento médico.

16' UUH!! Gilberto cruza e Pedro cabeceia por cima do gol.

13' Pimpão chuta de primeira, mas pega mal demais na bola.

12' Fluminense inicia a etapa final mais ligado que o Botafogo. Jogo melhorou.

11' Segundo tempo bastante animado até aqui, bem diferente do que foi o primeiro.

9' Substituição no Botafogo! Sai: Leo Valencia; Entra: Rodrigo Lindoso.

8' CARTÃO AMARELO PARA MATHEUS FERNANDES (Botafogo)

8' CARTÃO AMARELO PARA MARCOS JR! (Fluminense)

8' Marcos Jr e Matheus Fernandes se estranham e há início de confusão.

7' GOL ANULADO!! Árbitro marca falta de Renato Chaves em João Paulo, que originou o gol de Ibañez. Clássico, então, segue 0 a 0.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! IBAÑEZ!! Após cobrança de escanteio, Renato Chaves cabeceia e bola sobra para o jovem zagueiro, que empurrou para o gol!

6' UUUH!! JEFFERSON!! Gilberto cabeceia após cobrança de escanteio e o goleiro alvinegro faz bela defesa!

5' Brenner faz falta em Gum.

2' Começa a chover no Maracanã;

1' Expectativa é de uma etapa final mais emocionante do que foi a primeira.

0' Fluminense e Botafogo são os mesmos da primeira etapa.

0' Começa o segundo tempo!

Times voltam a campo para o segundo tempo.

Em primeiro tempo fraco, Fluminense e Botafogo vão empatando sem gols no Maracanã. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

47' FIM DE JOGO!

46' Marlon põe a mão na bola e juiz marca.

45' Vamos até 47'

45' Leo Valencia arrisca chute, mas demora demais e é travado.

44' UUUH! Após cruzamento, Renato Chaves escora para Pedro, que domina e chuta pra fora. Bom momento do Flu.

42' Pedro é lançado por Marcos Jr, mas é flagrado em impedimento.

40' Após cruzamento da direita, Júlio César fica com a bola.

38' Times erram muito e clássico fica ruim de assistir.

36' Marlon cobra falta na barreira. No rebote, ainda fura.

35' CARTÃO AMARELO PARA IGOR RABELLO! (Botafogo)

34' Rabello faz falta perigosa em Gilberto.

32' Maracanã recebe um público baixo na tarde deste sábado.

30' Clássico continua morno, com raras chances de gol.

28' Douglas faz falta dura em Matheus Fernandes.

27' Foi o melhor momento do Flu na partida. Tricolor tem dificuldades em ficar com a bola e envolver o alvinegro.

26' UUUH!! Após lançamento, Gum desvia, Jefferson espalma e no rebote Pedro tenta o gol de calcanhar. Bola sai em escanteio.

24' Botafogo fica mais com a bola e assusta o Flu.

23' Marlon cobra falta fechada e Jefferson tira de soco.

22' Gilberto sofre falta e recebe atendimento médico.

22' Fluminense roda a bola, mas sem objetividade.

21' Jogo retomado.

20' Parada técnica.

20' Brenner, em impedimento, chuta em cima de Júlio César

18' Marcos Jr é lançado, mas atacante fez falta de ataque em Marcelo.

17' UUUUH!! Após cruzamento da esquerda, João Paulo chega de trás e cabeceia para fora!

16' Jogadores se hidratam enquanto João Paulo recebe atendimento.

15' Técnicos gesticulam bastante na beira do gramado.

13' Sornoza arrisca de longe, mas bola bate em Gilberto e sai em tiro de meta.

11' CARTÃO AMARELO PARA IBANEZ! (Fluminense)

10' Clássico morno e bastante estudado até o momento.

9' Gilson é lançado, mas é flagrado em impedimento.

8' Tudo bem com o goleiro do Fluminense. Jogo retomado.

7' Após lançamento, Júlio César se choca com Renato Chaves e fica caído.

5' Em cobrança curta, Douglas joga na área para Gum cabecear sem perigo.

4' Em jogada pela esquerda, Marcos Jr arruma escanteio.

3' João Paulo cobra falta e Marcelo cabeceia naos maõs de Julio César.

2' Ibanez faz falta dura em João Paulo

0' Começa o jogo!

Tudo pronto para a bola rolar no Maracanã

Jogadores, junto com a equipe de arbitragem, estram em campo.

Em breve, Fluminense x Botafogo em campo. O clássico começa 17h.

FLUMINENSE ESCALADO!

BOTAFOGO ESCALADO!

Em breve, divulgaremos as escalações oficiais de Fluminense x Botafogo.

+ Polêmicas, pênaltis e 'culhão': em 2011, Loco Abreu e Renato Cajá decidiam Botafogo x Fluminense

+ Em busca da primeira vitória, Fluminense e Botafogo fazem clássico na Taça Guanabara

Fluminense x Botafogo não se enfrentam no Maracanã pelo Campeonato Carioca desde 2015, pela semi-final do torneio. Na ocasião, o Tricolor bateu Alvinegro por 2 a 1 com dois gols de Fred.

O Maracanã é o palco do jogo Fluminense x Botafogo ao vivo. O estádio tem capacidade para 70 mil torcedores e promete receber bom público.

Foto: Nelson Perez / FFC)

Sem Gatito e Carli, o Botafogo pode ter duas estreias no clássico contra o Fluminense. Renatinho e Leandro Carvalho foram apresentados recentemente e estão à disposição. Para o time que vai a campo, a base da estreia deve ser mantida, com: Jefferson, Arnaldo, Rabello, Marcelo e Gilson; Matheus Fernandes, João Paulo e Valência; Pimpão, Luiz Fernando e Brenner.

Jogando com o time titular, é provável que Abel volte ao esquema de três zagueiros, sistema utilizado nos dois jogos da Florida Cup. Sem Dourado, Pedro deve herdar a vaga. Sendo assim, o Fluminense deve jogar com: Julio César, Gum, Renato Chaves e Reginaldo (Ibañez); Gilberto, Richard, Douglas, Sornoza e Marlon; Marcos Jr e Pedro.

O Fluminense anunciou a Vale Express, empresa de administração de convênios e serviços, como a nova patrocinadora máster. O contrato é de dois anos e já estreia neste sábado.

(Foto: Mailson Santana / FFC)

No lado do Botafogo, Felipe Conceição prevê dificuldades em seu primeiro clássico à frente da equipe: ''A Taça Guanabara é um tiro curto e no futebol há uma cobrança de resultado jogo a jogo. Temos consciência disso e também entendemos que estamos no início do trabalho e que a equipe ainda pode crescer muito mesmo com a dificuldade do campo. O resultado é sempre importante. A torcida é fundamental e sempre movida por resultado, assim como o futebol. Nós de dentro avaliamos também o desempenho. Estamos passando coisas novas e os atletas estão se esforçando para aprender os novos conceitos. É como dirigir um carro, primeiro você olha o volante, depois a marcha, os pedais e com o tempo está indo no automático. Os atletas estão entendendo o processo'', disse.

O Fluminense encerrou a preparação para o clássico na tarde desta sexta-feira. Sem dar pistas pro time que vai campo, o técnico Abel Braga, porém, terá uma baixa importante. Henrique Dourado não foi relacionado para a partida até ter sua situação definida. Ele interessa ao Corinthians.

O técnico do Botafogo, Felipe Conceição, irá reencontrar um velho conhecido do futebol: Abel Braga. Ele foi treinado pelo atual comandante do Flu em 2001, quandos ambos estavam no alvinegro.

''Um (Autuori) foi o que me revelou em 98, trabalhei duas vezes com ele, em 98 e 2001. O outro (Abel) que me ajudou no meu "reinício", após as duas sérias lesões que tive no início da carreira, foi meu treinador 2001 e 2002. O meu sentimento para os dois e de gratidão. Me formaram como pessoa, atleta e treinador.'', disse Felipe

''Felipe foi meu atleta no Botafogo. É a ordem natural das coisas. Normalmente ex-jogador parte para algum tipo de gestão, uns no campo, outros no escritório. Fico muito feliz, primeiro porque foi um bom jogador e de um excelente caráter'', afirmou Abel Braga

No último confronto entre as equipes, o Fluminense levou a melhor contra o Botafogo. Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor venceu o Alvinegro de virada por 2 a 1. Marcos Jr e Mateus Alessandro marcaram para os visitantes, enquanto Marcos Vinícius fez a favor dos mandantes.

O Botafogo também não teve vida fácil na estreia. Após estar perdendo por 2 a 0 para a Portuguesa, com direito a frango de Jefferson, o Glorioso reagiu e buscou o empate no último minuto. Marcos Vinícius e Brenner marcaram para o time alvinegro.

O Fluminense estreou no Campeonato Carioca com derrota para o Boavista. Sem ter podido contar com seus principais jogadores devido a Florida Cup, o Tricolor teve que mandar a campo a garotada de Xerém. E pagou caro por isso. Derrota por 3 a 1, com direito a dois gols de Erick Flores e um de Leandrão. Caio, pelo Flu, anotou o único gol tricolor na partida e ainda foi expulso.

O Fluminense ainda não pontou no campeonato e, portanto, amarga a lanterna do grupo. O Botafogo, por sua vez, tem apenas um ponto, e é o vice-líder.

Fluminense x Botafogo buscam a primeira vitória no Campeonato Carioca. Eles estão no Grupo C da competição, junto com Boavista, Macaé, Madureira e Portuguesa.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense x Botafogo ao vivo minuto a minuto, partida válida pela 2ª rodada da Taça Guanabara a ser disputado no Maracanã, neste sábado (20) às 17h (de Brasília).