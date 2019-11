Jogo São Caetano x Corinthians  ENCERRADO hoje no Campeonato Paulista 2018 (0-4)

Obrigado por nos acompanhar em mais uma transmissão na VAVEL Brasil! Não deixe de ler a nossa crônica de pós-jogo para ficar por dentro de todos os detalhes da partida. Até mais!

Fim de jogo! O Corinthians vence o São Caetano por 4 a 0, com dois gols de Jadson, Júnior Dutra e Romero completaram o placar.

45+3' Pra fora! O Corinthians vai pra cima, Romero acha Dutra na meia luda da grande área. O atacante limpa a marcação, sai cara a cara com o goleiro, mas manda para fora, por cima do gol.

45' Foram adicionados mais três minutos de acréscimo.

44' Na ponta direita, Pedro Costa chuta cruzado e Cássio defende com perigo.

Em jogada individual, Clayson atrai a marcação para a linha de fundo, cruza para Júnior Dutra que toca para Romero livre na direita. O paraguaio pega um chute firme e balança as redes para decretar o 4 a 0.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL do Corinthians!

39' Defendeu! Régis chuta de fora da área e Cássio faz defesa espalmando para o lado.

36' Com o placar praticamente decretado, a partida esfria e o São Caetano toca a bola em seu campo de defesa.

Substituição dupla no São Caetano: Entra Paulo Vinicius no lugar de Chiquinho e entra Magrão e sai Niltinho.

Substituição no Corinthians: Entra Maycon e sai Gabriel.

No lance, Jadson tentou o passe em diagonal para Júnior Dutra dentro da área, o atacante falhou no chute e a bola passou de mansinho pelo goleiro Helton, que a viu entrar no gol. Cena lamentável.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Jadson de novo em uma falha grotesca do goleiro Helton.

Público total: 7.346 mil pagantes

27' Romero arranca pela lateral direita, toca na entrada da área para Jadson que erra o passe de devolução para Clayson.

26' Substituição no Corinthians: Sai Rodriguinho e entra Camacho

24' Defendeeeeeeeu! Romero cruza rasteiro na linha de fundo para Júnior Dutra, que chuta de letra, no cantinho, para uma bela defesa de Helton Leite.

22' Substituição no São Caetano: Sai Esley e entra Vinicius Kiss.

21' Pra fora! Clayson faz jogada individual na ponta, limpa o zagueiro e chuta colocado, pra fora

No lance que originou o segundo gol do Corinthians, o São Caetano havia feito um gol impedido e enquanto a equipe do ABC reclamava com o árbitro, Cássio bateu a falta, lançou Clayson que serviu Jr. Dutra para empurrar para o fundo das redes.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Júnior Dutra é o nome dele!

16' Substituição no Corithians: Sai Kazim e entra Júnior Dutra.

12' UHHHHHHHHHHH! No escanteio, Régis sobe mais alto que todo mundo e cabeceia com perigo, rente à trave pelo lado esquerdo.

12' Esley também arrisca de longe, a bola desvia e é escanteio para o São Caetano bater.

11' Bruno Recife tenta o chute de longe, mas a bola vai pra fora!

10' O São Caetano fica mais com a bola neste início de jogo. Contudo, as chances contundentes não estão sendo criadas por conta da marcação da defesa alvinegra.

5' Marino arranca até a área do Corinthians, toca para Pedro Costa que invade a área pela direita e chuta prensado.

4' Régis recebe de Chiquinho de frente para a área e finaliza. A bola sai fraca e Cássio faz a defesa facilmente.

2' Bruno Recife corre pela ponta esquerda e sai com bola e tudo. Lateral para o Corinthians.

1' Jogo paralisado. Jadson sente dores no braço após dividida com Carlão.

0' Bola rolando para o segundo tempo!

45+3' Final de primeiro tempo! Por enquanto, 1 a 0 para o Corinthians.

45+3' Chiquinho chuta de fora da área mais uma vez e Cássio defende sem maiores dificuldades.

45' O árbitro concedeu mais três minutos de acréscimo.

45' Quase! Jadson serve Clayson em um passe entre os zagueiros. O atacante cruza na linha de fundo e Sandoval afasta de qualquer maneira.

43' Em jogada de Juninho Capixaba, a bola sobra para Romero na entrada da grande área que finaliza prensado pela marcação. A bola volta com o Corinthians.

42' Carlão invade a área, tenta o chute, mas Balbuena afasta no momento certo.

40' UHHHH! Em cruzamento pela esquerda, a zaga do Corinthians afasta mal e a bola sobra para Chiquinho, que acerta um chute forte para a defesa de Cássio.

38' Rodriguinho se livra da marcação, toca na intermediária para Gabriel que finaliza de fora da área, mas o chute vai sem direção para fora.

37' O Timão diminui o ritmo e vê o adversário com dificuldades em tentar agredi-lo. O jogo fica morno neste momento.

33' Quase! Clayson e mais uma jogada pela ponta esquerda, toca para Romero que tenta uma bicicleta. O movimento sai muito fraco e Helton fica com a bola.

32' Pedro Costa avança pela lateral, chega na linha de fundo e cruza. A zaga do Corinthians afasta de qualquer jeito.

31' Falta para o Corinthians bater. Jadson lança na área e Balbuena cabeceia sem direção, para fora.

30' São Caetano sobe a marcação e pressiona a saída de bola do Corinthians, com Marino aparecendo pela direita para receber a bola e fazer o passe para Carlão ou Niltinho. Entretanto, o Azulão demora e é desarmado pela defesa corinthiana.

28' Cartão amarelo para Gabriel. O volante cometeu falta dura em Niltinho, no meio de campo.

26' O São Caetano tenta trabalhar a bola buscando Carlão no ataque. Além disso, o volante Esley se mostra presente na criação e nas subidas para o ataque como elemento surpresa.

22' Quase! Corinthians pressiona a saída de bola do São Caetano e induz o adversário ao erro. Romero Rouba a bola, toca para Kazim, que devolve, o paraguaio lança na área e Clayson chega batendo de primeira, mas a bola explode na defesa que afasta no chutão.

18' UHHHH! Clayson faz boa jogada, encontra Juninho Capixaba que dá um corte no zagueiro e finaliza para a boa defesa de Helton, muito ativo neste primeiro tempo.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL do Corinthians! Kazim faz pivô, toca para Jadson que finaliza colocado, sem chances para o goleiro. 1 a 0 para o Corinthians.

15' Quase! Corinthians cobra lateral, Romero cruza para Kazim que desvia para Clayson. O baixinho chuta, mas a bola vai fraca para as mãos de Helton.

11' DEFENDEEEEEEEEEEEU HELTON! Clayson invade a área, toca para trás e Rodriguinho chuta em cima do zagueiro, pega o rebote e acerta um chute forte para uma boa defesa de Helton Leite.

10' O Corinthians trabalha a bola na defesa, quando tenta acelerar para criar jogadas ofensivas, o São Caetano está lá para roubar a bola dos jogadores.

7' A zaga afasta e o Corinthians corre para o contragolpe. Romero recebe na direita e fuzila para a defesa do goleiro Helton Leite!

7' O jogo será retomado em escanteio para o São Caetano.

Agora sim, tudo nos conformes para a partida ser devidamente retomada!

Luzes voltando aos poucos. De acordo com o árbitro, a energia foi retomada, mas é preciso aguardar para que os refletores estejam em sua capacidade máxima de energia para que consigam uma iluminação melhor.

Caso o atraso seja de 30 minutos, o delegado da Federação Paulista pode ir conversar com o árbitro para optar no adiamento da partida ou em aguardar até que a força seja restabelecida.

Informação sobre o apagão no Pacaembu: Antes do início do partida, o estádio e o bairro estavam sem luz. Entretanto, a comissão de arbitragem, juntamente com os funcionários do estádio optaram em ligar os geradores de emergência, que pararam de funcionar durante a partida.

No jogo da Copa SP de Futebol Júnior, entre Portuguesa e Palmeiras que aconteceu também no Pacaembu, também ocorreu a falta de luz. Na ocasião, a partida ficou paralisada por 20 minutos!

7' Jogo paralisado. Acabou a luz no Pacaembu!

6' O Azulão pressiona o Corinthians que se defende afastando a bola de qualquer maneira.

5' Em escanteio curto, o Corinthians rouba a bola mas o São Caetano recupera na lateral.

4' Primeira chegada do São Caetano e Niltinho consegue escanteio para o Azulão.

1' UHHHHHHH! Jadson invade a área, bate de chapa para tirar do goleiro, mas a bola é desviada no último instante para escanteio.

0' Começo! Bola rolando no Pacaembu.

Equipes perfiladas no meio de campo para o hino nacional brasileiro!

O Azulão também tem os seus XI iniciais confirmados em um 4-3-3: Helton Leite, Pedro Costa, Domingues, Sandoval, Esley, Bruno Recife, Régis, Marino Carlão, Chiquinho e Niltinho

Escalação do Corinthians oficialmente confirmada em um 4-1-4-1, com: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel; Romero, Jadson, Rodriguinho e Clayson; Kazim.

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Daqui a pouco, São Caetano e Corinthians se enfrentam pela segunda rodada do Paulistão.

Já a equipe do São Caetano deve vir em um 4-3-3 com: Helton Leite, Pedro Costa, Domingues, Sandoval, Esley, Bruno Recife, Régis, Vinícius Kiss, Rafael Costa e Niltinho.

Portanto a equipe que deve ir à campo neste domingo será: Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique, Juninho Capixaba, Gabriel, Camacho, Jadson, Romero, Clayson e Kazim.

Camacho também deve ser a novidade no lugar de Rodriguinho, visto que Carille pensa em mudar o esquema tático para 4-2-3-1 ao invés de 4-1-4-1.

Com exceção de Guilherme Romão, que fora expulso no jogo contra a Ponte Preta, o técnico Fábio Carille deve manter a mesma equipe contando com a estreia de Juninho Capixaba, que teve a sua documentação regularizada e deve estrear em uma partida oficial deste domingo.

Já no segundo turno, Niltinho havia se transferido para o Atlético Goianiense, clube que venceu o alvinegro e Itaquera.

Além do favoritismo que a equipe do São Caetano carrega no histórico no Pacaembu, agora no Azulão, o atacante Niltinho, que antes compunha o elenco da Chapecoense carrega a superstição de não ter perdido para o Corinthians, visto que no Brasileirão do ano passado, o Timão empatou em 1 a 1 contra o time de Chapecó.

Enquanto Emerson fez treino na academia, Vital já foi integrado ao elenco e treinou normalmente nesta semana.

+ Apresentado, Mateus Vital vibra em chegada e enaltece Fiel Torcida

Enquanto o Corinthians, além de treinamento, viveu uma semana de apresentações dos novos reforços. Emerson Sheik e Mateus Vital foram integrados ao elenco e devem marcar presença no banco de reservas para a partida deste domingo.

Nesta semana, a equipe da grande São Paulo realizou treinamentos em seu centro de treinamento, visando o confronto desta noite dominical.

Em 13 jogos que ocorreram no estádio municipal, o São Caetano venceu seis jogos, empatou três vezes e o Timão venceu os outros quatro encontros.

Agora, ambas as equipes buscam uma virada, já que começaram o campeonato com o pé errado, o Azulão conta com retrospecto positivo no Pacaembu.

Na partida de estreia, as duas equipes saíram derrotadas. Enquanto o São Caetano perdeu por 3 a 1 para o Ituano, o Corinthians perdeu no clássico contra a Ponte Preta por 1 a 0.