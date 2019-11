Resultado Novo Hamburgo x Internacional pelo Campeonato Gaúcho 2018 (0-3)

Obrigado a você que acompanhou a vitória do Internacional em cima do Novo Hamburgo pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2018. Em breve estará disponível o pós-jogo e a repercussão desta partida aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima torcedor (a)!

Além de ajudar na defesa, zagueiros do Inter foram fundamentais na vitória do Inter. Thales e Danil Silva mostraram segurança nos 90 minutos.

Equipe de Odair Hellmann usa da bola aérea para vencer o atual Campeão Gaúcho. Foram três gols de cabeça.

90+5' FIM DE JOGO NO ESTÁDIO DO VALE!

Com gols de Thales, Danilo Silva e Nico López, Inter vece o Novo Hamburgo e segue 100% no Campeonato Gaúcho.

90+3' Juan cobra escanteio e Thales finaliza para fora. É tiro de meta para Max.

90+2' Nico López fica com a bola, abre espaço e chuta para o gol. É escanteio para o Inter.

90' ACRÉSCIMOS!

Mais cinco minutos na segunda etapa!

86' PERDEU!

Jean Silva recebe bom passe, ajeita o corpo e bate cruzado para o gol. A bola não entra e Henrique não alcança para completar.

85' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL

SAI: ROGER

ENTRA: JUAN

82' Torcida do Inter presente no Estádio do Vale passa a gritar olé a cada passe do time.

78' GOOOOOOOL DO INTERNACIONAL, NICO LÓPEZ!

William Pottker enganou a marcação e levantou para Nico López ampliar de cabeça o marcador.

73' GOOOOOOOL DO INTERNACIONAL, DANILO SILVA!

Mais uma vez na jogada aérea. Desta vez Edenílson cobrou o escanteio e Danilo Silva subiu mais que Assis para ampliar o marcador para o Colorado. 2 a 0.

72'SUBSTITUIÇÃO NO NOVO HAMBURGO

SAI: EDSON REIS

ENTRA: FLAVIO TORRES

72' Charles perde a bola para Edson Reis, mas o atacante do Nóia não consegue dar sequência.

71' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL

SAI: MARCINHO

ENTRA: WILLIAM POTTKER

70' SUBSTITUIÇÃO NO NOVO HAMBURGO

SAI: BRANQUINHO

ENTRA: HENRIQUE

68' Nico López faz bonita jogada no meio de campo e tenta acionar Marcinho, mas a bola para na defesa do Novo Hamburgo.

64' SUBSTITUIÇÃO NO NOVO HAMBURGO

SAI: CONRADO

ENTRA: JEAN SILVA

61' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL

SAI: PATRICK

ENTRA: EDENÍLSON

61' A bola é rolada para Assis, mas o lateral manda na barreira.

60' FALTA PARA O NOVO HAMBURGO!

Lance é frontal e vai levar muito perigo.

58' CARTÃO AMARELO!

Assis é punido após falta em Marcinho.

58' Assis levanta a bola na área, mas Danilo Silva manda para escanteio.

55' Sequência de escanteios para o Novo Hamburgo. Pressão do time da casa!

51' A chuva não para um minuto em Novo Hamburgo. Gramado está pesado, mas não apresenta poças.

51' Patrick tenta fazer a jogada de atauqe para o Inter, mas para na defesa do time da casa.

48' Após cobrança de falta, a bola sobra com Gabriel Dias, que tenta o chute, mas acerta Talis.

47' Falta para o Internacional pelo lado esquerdo. Nico López na bola!

47' Juninho recebe de Edson Reis e arrisca o chute. Bola vai para fora!

45' Começa o segundo tempo!

EQUIPES DE VOLTA AO GRAMADO SEM ALTERAÇÕES. JÁ JÁ O SEGUNDO TEMPO!

45+3' FIM DE JOGO NO PRIMEIRO TEMPO!

Internacional vai vencedo o Novo Hamburgo por 1 a 0. Thales marcou o gol.

45+3' MAIS UM CARTÃO AMARELO!

Iago faz falta em Branquinho e também é advertido.

45+2' CARTÃO AMARELO!

Branquinho faz falta forte em Nico López e é advertido pelo árbitro.

45' ACRÉSCIMOS!

Mais três minutos no primeiro tempo.

43' NICO LÓPEZ! Atacante do Inter aparece livre e chuta com força. Max manda para escanteio.

42' AFASTA A DEFESA DO INTER!

Juninho faz boa jogada, deixa dois jogadores do Inter no chão e faz passe para Assis. O lateral cruza na área, mas a defesa do Inter afasta o perigo. Árbitro marca falta de ataque na sequência.

39' PRA FORA!

Branquinho faz jogada e passa para Conrado. O meia bate da entrada da área, mas manda pra fora. Boa chance do Nóia.

37' Assis cobra lateral direto na grande área. Danilo Silva faz o corte para a lateral.

35' Sem um meia armador, Internacional opta por ligação direta. É muito chutão para frente.

31' Assis enxerga espaço e arrisca o chute. Danilo Fernandes faz a defesa. Bom lance do Novo Hamburgo.

30' Nico López cobra escanteio e a bola sobra com Marcinho. Árbitro vê falta de ataque antes da finalização.

29' Nico López tem dificuldades em armar as jogadas para o Internacional. Jogador está bem marcado.

27' Roger chuta em gol após passe da Gabriel Dias, mas a bola sai pela linha de fundo.

26' Roger inicia o contra-ataque e passa para Patrick. O volante encontra Marcinho, que bate cruzado para o gol, mas a bola vai para fora.

25' Assis cobra a falta, defesa do Inter tira e sai no contra-ataque!

25' CARTÃO AMARELO!

Charles recebe o cartão amarelo após falta em Conrado. Vem bola na área do Inter.

22' Após cobrança de falta, zaga do Inter manda para escanteio.

21' FALTA PARA O NOVO HAMBURGO!

Ruan e Edson Reis se esbarram e árbitro marca a falta após puxão de Danilo Silva.

17' GOOOOOOOL DO INTERNACIONAL, THALES!

Após cobrança de escanteio de Nico López, Thales sobe e manda para o fundo das redes. Inter 1 a 0.

16' QUASE GOL CONTRA! Após cobrança de escanteio, Júlio Santos devia contra o próprio gol e Lito salta. Novo escanteio.

16' Nico López cruza na área, mas Assis salta antes de Marcinho completar para o gol. É escanteio.

13' CARTÃO AMARELO!

Lito recebe o primeiro cartão amarelo do jogo após falta em Patrick, no meio de campo.

11' DANILO FERNANDES! Assis cobra falta na cabeça de Júlio Santos e o zaguero cabeceia para boa defesa do goleiro do Inter.

11' Novo Hamburgo tem falta para cobrar pelo lado esquerdo. Vem bola na área do Internacional.

10' Agora para o outro lado. Árbitro pega falta de ataque do Internacional.

9' Roger tenta finalizar, mas a bola desvia e sai pela linha de fundo, novo escanteio.

9' Após jogada no lado direito, Internacional tem escanteio.

7' Chuva muito forte no estádio deixa o gramado pesado nesse início de jogo.

5' Árbitro pega falta de ataque após levantemento para a área.

5' Novo Hamburgo tem escanteio!

1' Charles já tenra acionar Nico López no ataque, mas Júlio dos Santos faz o corte.

0' ROLA A BOLA NO ESTÁDIO DO VALE!

É muita chuva que cai em Novo Hamburgo nesse momento.

Equipes ja no gramado do Estádio do Vale, já já começa o jogo!

16:45 | A arbitragem do jogo fica por conta de Anderson Farias, auxiliado por Fabrício Baseggio e Gustavo Schier.

A expectativa é de um público baixo para a partida. Foram disponibilizados cerca de 6 mil ingressos, mas a chuva acabou atrapalhando os planos de muitos torcedores.

Internacional também no aquecimeto.

Sob muita chuva, Inter faz o aquecimento no Estádio do Vale para enfrentar o Novo Hamburgo a partir das 17h. #DiaDeInter #FeitosDePaixão pic.twitter.com/Y8SOzFSrgL — S. C. Internacional (@SCInternacional) 21 de janeiro de 2018

O meia Preto, ídolo do Novo Hamburgo não conseguiu estar 100% para o jogo. Antes da partida, os torcedores do Nóia estavam pela expectativa de contra com o Capitão. O jogador disse que em jogo grande é melhor entrar com força máxima.

16:32 | Novo Hamburgo entra em campo para o aquecimento

Boa tarde torcedor e torcedora que navega pela VAVEL Brasil. A partir de agora, você acompanha tudo o que acontece na partida entre Novo Hamburgo e Internacional, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2018. A bola vai rolas às 17h, no Estádio do Vale. Fique conosco!

Partiu, Noia! Inter deixou a concentração rumo ao Estádio do Vale para enfrentar o Novo Hamburgo a partir das 17h. #FeitosdePaixão! #VamoInter pic.twitter.com/oujNppvuMu — S. C. Internacional (@SCInternacional) 21 de janeiro de 2018

O volante Patrick e o centroavante Roger (foto) devem fazer sua estreia com a camisa Colorada. Assim a provável escalação do Inter tem: DANILO FERNANDES; CLAUDIO WINCK, THALES (DANILO SILVA), CUESTA E IAGO; RODRIGO DOURADO E EDENÍLSON; WILLIAM POTTKER, NICO LOPEZ E PATRICK; ROGER.

(Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NOVO HAMBURGO: MAX; BINDÉ, TALIS, JÚLIO SANTOS E ASSIS; RENAN, DIOGO OLIVEIRA, PRETO (RAPHAEL TOLEDO), JUNINHO E BRANQUINHO; EDSON REIS.

“Nós não podemos jogar seis partidas de três em três dias com a mesma equipe”, Odair Hellmann.

"Os dois times vem com intuito de buscar o resultado positivo, por isso acredito em uma partida muito intensa e de qualidade”, Beto Campos.

+Com reservas, Inter encara Novo Hamburgo em busca da segunda vitória no Campeonato Gaúcho

Portões fechados também no Beira Rio, mas com uma certeza: Odair Hellmann mandará a campo uma equipe alternativa. Apenas quatro titulares foram relacionados para a partida de logo mais.

Beto Campos, treinador do Novo Hamburgo, fechou o último treinamento da equipe. A expectativa no Estádio do Vale é pelo retorno do meia Preto, que ficou de fora da primeira rodada.

PARTIDA ENTRE NOVO HAMBURGO E INTERNACIONAL AO VIVO PELA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO GAÚCHO 2018 na VAVEL Brasil!

O Internacional quer a segunda vitória na competição. Na primeira rodada a equipe de Odair Hellmann teve algumas dificuldades para vencer o Veranópolis. William Pottker garantiu os três pontos do time no Beira Rio.

O Novo Hamburgo espera se recuperar da estreia com derrota. Na primeira rodada o time do Vale dos Sinos foi até Caxias do Sul e saiu derrotado por 3 a 0.

+Caxias não se intimida e vence Novo Hamburgo por 3 a 0 na estreia do Campeonato Gaúcho

Novo Hamburgo e Internacional se enfrentam no Estádio do Vale na tarde deste domingo (21), às 17h, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2018.

O Novo Hamburgo foi uma pedra no sapato do Internacional em 2017. Pela fase de grupos do Gauchão, o Nóia venceu o Colorado por 2 a 1 em pleno Beira Rio. As duas equipes voltaram a se enfrentar na final da competição. O primeiro jogo foi na casa do time vermelho e a equipe do Vale dos Sinos segurou o empate em 2 a 2. Na partida de volta, em Caxias do Sul, as equipes voltaram a empatar. O 1 a 1 na serra levou a partida para os pênaltis. Nas cobranças o Nóia venceu e saiu Campeão,.