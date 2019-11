Resultado Botafogo-SP x Palmeiras  pelo Campeonato Paulista 2018 (0-1)

Obrigado a todos que acompanharam mais uma transmissão, fique ligado que logo mais tem o pós-jogo. Até a próxima!

Com o resultado o Verdão assume a ponta do grupo C com 6 pontos. Na próxima rodada o Palmeiras enfrenta o Red Bull Brasil no Allianz Parque

48' FINAL DE JOGO!!!! VITÓRIA DO PALMEIRAS!!!

46' UUUUUH Em contra-golpe Dudu lançou Keno pela direita, o atacante cruzou no facão para Willian que chegou tocar na bola mas acabou errando

45' Três minutos de acréscimo

43' DE NOVO NÃO DUDU!! Dudu entrou na área livre, driblou goleiro mais uma vez, mas na hora de finalizar perdeu o equilibrio

40' Substituição no Palmeiras: Sai: Lucas Lima. Entra: Bruno Henrique

39' NO TRAVESSÃO!!!! Lucas Lima cobrou linda falta, a bola explodiu no travessão

34' Peri cobrou falta nas mãos de Jailson

29' Substituição no Palmeiras: Sai: Felipe Melo. Entra: Thiago Santos

27' Substituição no Palmeiras: Sai: Borja. Entra: Keno

25' NÃAAAAAAAAO DUDU!!! Em contra-golpe Willian lançou para Dudu que driblou goleiro e tocou de calcanhar para Borja em vez de finalizar para o gol , o zagueiro do Pantera chegou antes e afastou

15' UUUUUUH Borja rolou para Willian na direita que finalizou para a boa defesa do goleiro

Em seu 45º jogo pelo Palmeiras, Borja acaba de marcar seu 11º gol. Vale lembrar que, em diversas oportunidades, o colombiano entrou em campo já nos minutos finais em 2017. #VerdãoVAVEL — Pedro Henrique Quiste (@ph_quiste) 21 de janeiro de 2018

8' TÁ LÁ!!!! MIGUEL BORJA! Willian roubou a bola no campo de ataque, tabelou com Borja que só completou para o gol. Aberto o placar

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!!!!! BORJAAAAA

6' UUUUUH Após boa troca de passes, Victor Luís achou Dudu dentro da área, na hora do atacante finalizar foi travado

3' Willian cobrou falta na barreira

2' Dudu fez jogada individual passou por três marcadores e sofreu falta na meia lua. Falta perigosa!!

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!!

Equipes de volta, e sem alterações para o segundo tempo

FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!!

49' Diego fez cruzamento pela direita, a bola passou por Jailson e Marcos Rocha afastou

45' Quatro minutos de acréscimo

44' ESPAAAAAAAAAAAALMA TIAGO!!! Willian recebeu na entrada da área e chutou colocado, o goleiro do Botafogo fez linda defesa

41' UUUUUH Dudu em jogada individual pela esquerda, cortou para o meio e finalizou para a defesa do goleiro

40' Antônio Carlos lançou Borja o goleiro Tiago Cardoso saiu da área e afastou

35' A bola voltou a rolar !

Parada técnica para hidratação

28' UUUUUUUUUUUH Lelê arrancou nas costas de Marcos Rocha e rolou para Bruno Moraes o qual finalizou muito perto do gol

25' JAIIIIIIIILSON!!!! Dodô cobrou falta a bola passou por todo mundo e ia entrando, mas o goleiro fez linda defesa

20' OLHA O BOTAFOGO!! Em outro contra-golpe Lelê rolou para Dodô que mandou um foguete, a bola passou raspando a trave

18' UUUUUUUUH Diego Tavares arriscou de longe, a bola passou perto do gol defendido por Jailson

16' Em contra-ataque Bruno arrancou pela direita tentou cruzamento, mas Victor Luís chegou na hora para cortar

11' Felipe Melo tentou um passe em profundidade para Dudu, a bola ficou fácil para o goleiro

10' Lucas Lima cobrou escanteio a zaga afastou, o meia do Verdão pegou o rebote e jogou mais uma vez a bola na área, mas agora muito forte

8' Lucas Lima cobra falta na área muito forte, e sai pela linha de fundo

5' Felipe Melo rouba bola de Dodô e sofre falta no campo de defesa

4' Dudu tentou um toque de calcanhar para Lucas Lima nas a defesa interceptou

0' COMEEEEÇA O JOGO

Hino nacional brasileiro em execução

Times em campo!!

As duas equipes estão no gramado para o aquecimento

Pré Jogo: Com desfalques, Botafogo-SP e Palmeiras se enfrentam pelo Paulistão

Curiosidade: o estádio Santa Cruz completa hoje 50 anos de existência e receberá a partida entre Botafogo-SP x Palmeiras

Se Dudu fizer um gol hoje, se tornará o segundo jogador com mais tentos pelo Palmeiras no século XXI. Atualmente, ele marcou 41 vezes, assim como Valdívia, enquanto Vágner Love marcou 54. #VerdãoVAVEL — Pedro Henrique Quiste (@ph_quiste) 21 de janeiro de 2018

Botafogo escalado: Tiago Cardoso; Diego, Plinio, Naylhor, Peri; Diones, Willian, Serginho, Dodô; Lelê, Bruno Moraes.

Palmeiras escalado: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins, Victor Luis; Felipe Melo, Tchê Tchê, Lucas Lima; Williian, Borja, Dudu.

O Estádio Santa Cruz será o palco da partida entre Botafogo-SP x Palmeiras ao vivo.

Botafogo conta com algumas novidades, no total quatro jogadores podem fazer suas estreias. São eles o centroavante Bruno Moraes, o lateral-esquerdo Mascarenhas e o meia Danielzinho.

O técnico Roger Machado falou sobre desgaste físico durante sua coletiva pós o jogo de quinta-feira: “Temos que avaliar todo mundo, vê aqueles que, de fato, estão em melhores condições. É um tempo pequeno de recuperação. Neste começo, a parte física pode ser determinante para fazer as escolhas”.

O Palmeiras também não poderá contar com um atacante, Deyverson sofreu uma fissura em um osso do pé direito após entorse de tornozelo a previsão de volta é de dois meses

O técnico do Botafogo, Léo Condé não poderá contar com o atacante Wesley, que na última rodada sentiu dores na coxa direita após um chute durante a partida e acabou sendo substituído.

Já o Verdão estreou com vitória em casa, contra o Santo André, Willian, Lucas Lima e Keno fizeram os gols do Palmeiras na vitória por 3 a 1.

Na última rodada, o Botafogo-SP perdeu fora de casa para o Bragantino por 2 a 0.

Já o Verdão é o atual segundo colocado do grupo C com 3 pontos e um jogo a menos do até então líder São Bento, com 4 pontos. Novorizontino também soma 3 pontos e a Ferroviária fecha o grupo com apenas um ponto.

O dono da casa Botafogo-SP é o 4º colocado do grupo D, ainda não somou pontos. Em seu grupo o Santos é líder com 3 pontos seguido do Red Bull Brasil e Mirassol com um ponto.

Boa tarde torcedor que acompanha a VAVEL Brasil, hoje teremos mais um grande jogo do Campeonato Paulista, Botafogo-SP recebe o Palmeiras no estádio Santa Cruz. Fique conosco!