Apagão? Só de energia! Corinthians goleia São Caetano e fatura primeiro triunfo no Paulista

Na noite deste domingo (21), São Caetano e Corinthians voltaram a se enfrentar depois de quatro anos. O Azulão recebeu o Timão, no Pacaembu, onde o Alvinegro goleou por 4 a 0 . Os gols da partida foram marcados por Jadson, no primeiro tempo, aos 16 minutos. Já no segundo tempo, os gols foram marcados por Jadson novamente, Júnior Dutra e Ángel Romero.

Agora, o São Caetano jogará fora de casa, contra o Linense, nessa quarta-feira (24), às 17h, no Gilbertão. Já o Time do Parque São Jorge se prepara para o seu segundo jogo como mandante contra a Ferroviária que será disputado nessa quarta-feira (24), às 19h30, no Pacaembu.

Após a volta de energia, Corinthians dominou o primeiro tempo no Pacaembu

A primeira etapa começou com ambas equipes tentando criar jogadas no campo ofensivo. Entretanto, nenhuma obteve sucesso. Aos seis minutos do primeiro tempo, a energia acabou no Pacaembu. Por conta disso, a partida teve que ser interrompida. Vale constar que na última sexta-feira (19), ocorreu o mesmo problema em jogo disputado pela Copinha, entre Palmeiras e Portuguesa. Após mais de 30 minutos de paralisação, o confronto recomeçou com cobrança de escanteio para o São Caetano. Nesse lance, a defesa do Corinthians tirou e no contra-ataque, Ángel Romero recebeu pela direita e chutou rasteiro com perigo. Mas, Helton Leite realizou uma boa defesa.

Aos onze minutos, a primeira grande chance do Timão. Rodriguinho recebeu um passe, de Clayson, na entrada da área, chutou em direção ao gol, porém bateu na defesa. No rebote, o mesmo chutou novamente para uma grande defesa do goleiro do São Caetano.

Depois da pressão, enfim o Corinthians inaugurou o placar no Pacaembu. Após dividida de Juninho Capixaba, a bola sobrou para Clayson. O camisa 25 tocou para Kazim que só ajeitou a bola para Jadson finalizar no canto esquerdo do gol adversário e marcar o seu primeiro gol neste ano. Posteriormente ao gol, o Timão teve uma boa chance para marcar o segundo na partida. Em ótima assistência de Clayson para Juninho Capixaba, o lateral-esquerdo driblou o camisa 8 do Azulão e chutou com perigo em cima de Helton Leite que espalmou a bola.

Aos 28 minutos, Gabriel fez falta em Niltinho e foi advertido com cartão amarelo. Cinco minutos depois, Romero protagonizou um lance inusitado. Clayson cruzou para Romero que dominou a bola de costas e tentou converter um gol de bicicleta. Entretanto, o goleiro do São Caetano fez defesa segura.

Apenas aos 39 minutos, o Azulão teve a sua primeira chance real de gol. Chiquinho chutou forte de fora da área e Cássio fez uma boa defesa. Há um minuto de acabar a primeira etapa, Chiquinho chutou novamente de fora da área, mas dessa vez sem perigo para o camisa 12 corinthiano. Durante o primeiro tempo, ficou claro a diferença entre ambos os times. O Corinthians jogou bem nos primeiros 45 minutos. Já o São Caetano demonstrou muita dificuldade para chegar ao ataque e levar perigo à defesa corinthiana.

Foto: Divulgação/Agência Corinthians

Como faz para melhorar o ataque do Timão? Substitua o Kazim pelo Júnior Dutra

Nos minutos iniciais da segunda etapa, o jogo voltou frio e sem grandes chances para ambos times. Inicialmente, o São Caetano voltou melhor e tentou criar jogadas ofensivas. Já o Corinthians ficou pouco tempo com a bola.

Só aos 13 minutos, o Azulão teve a primeira grande chance do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, o volante Régis desviou de cabeça, a bola passou muito perto da trave e quase empatou a partida.

Kazim teve mais uma partida ruim e foi substituído para a entrada de Júnior Dutra (No momento da substituição, a Fiel comemorou a saída do Gringo da Favela). Com apenas um minuto em campo, o atacante marcou o seu primeiro gol pelo Corinthians. Na jogada do segundo tento, Cássio realizou um belo lançamento para Clayson na esquerda. O camisa 25 cruzou para a área, Esley falhou e a bola sobrou para Júnior Dutra converter o gol. Antes do lançamento do goleiro Cássio, o São Caetano fez um gol que foi anulado pelo árbitro, Flavio Rodrigues de Souza. Depois do gol corinthiano, Chiquinho reclamou muito e levou cartão amarelo. Devido a falha, Esley foi substituído para a entrada de Vinícius Kiss.

Aos 24 minutos, Júnior Dutra quase fez um belo gol de letra. Cinco minutos depois, o Corinthians ampliou o placar com mais um gol de Jadson, após falha do goleiro do Azulão que foi enganado pela movimentação de Júnior Dutra. Com a partida definida, o São Caetano tentou ir para cima para fazer um gol de honra. Porém, o melhor que conseguiu foi um chute perigoso de fora da área, do volante Régis, que foi defendido por Cássio.

Ao final da partida, Romero acertou um chute no ângulo, marcou mais um para o Corinthians e transformou o placar em goleada. Além disso, Júnior Dutra desperdiçou uma grande chance na cara do gol nos acréscimos da partida.

Durante o jogo, ainda foram realizadas outras substituições. No São Caetano, saíram Chiquinho e Niltinho para as entradas de Paulinho e Marlon, respectivamente. Já no Timão, Gabriel e Rodriguinho deram lugar para, respectivamente, Maycon e Camacho.

Santo André e Red Bull Brasil seguem sem vitória

Em partida disputada no mesmo horário, porém sem apagão, Santo André e Red Bull Brasil empataram por 1 a 1 no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. No primeiro tempo, o Santo André jogou melhor, teve as melhores chances e abriu o placar com o meia Walterson, aos 42 minutos. Já na segunda etapa, o Red Bull Brasil atuou melhor, teve mais posse de bola e logo aos 13 minutos, o atacante Eder Luis, marcou o gol de empate que garantiu um ponto ao Toro Loko.

Com o empate, o Santo André conquistou o primeiro ponto no Campeonato Paulista e está na segunda colocação do grupo B. Na próxima rodada, o Ramalhão enfrenta o Ituano, na quinta-feira (25), às 19h30, no Estádio Novelli Júnior. Já o Red Bull Brasil enfrentará o Palmeiras, também na quinta-feira (25), às 21h, no Allianz Parque. Com mais um empate, o Toro Loko assumiu a segunda colocação do grupo D.