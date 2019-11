Resultado de Internacional x São Paulo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018 (5) 1-1 (6)

PÊNALTIS

Nas cobranças de pênalti, o destaque foi que grande parte dos jogadores bateram muito bem, convertendo as cobranças mesmo com os goleiros acertando os cantos. As exceções foram Bruno Fuchs e Córdova para o Internacional e Liziero para o São Paulo. Ao final, Toró converteu e classificou o São Paulo para a grande final.

SEGUNDO TEMPO (SEGUNDA PARTE)

Sem condições de retomar o jogo no mesmo dia, o árbitro decidiu retomar a partida só no dia seguinte. Quando rolou a bola, os times pareciam mais preocupados em não levar o gol. Com o tempo passando e poucas chances criadas, o destino inevitável foram as cobranças de pênalti.

SEGUNDO TEMPO (PRIMEIRA PARTE)

Antes mesmo dos times voltarem para o segundo tempo, a chuva apertou em Barueri. Mesmo assim, o árbitro da partida decidiu por dar início ao jogo, apesar do futebol ser impraticável. Mas em uma jogada individual, Luiz Felipe foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Antes da batida, alguns refletores se apagaram. Logo que a energia foi restabelecida, Richard bateu e empatou o jogo. Seis minutos depois, um raio atingiu as proximidades da Arena Barueri e o juiz paralisou a partida aos 17 minutos de jogo.

PRIMEIRO TEMPO

Desde o início do jogo, o São Paulo se impôs. Prova disso foi ter marcado o gol no primeiro minuto de jogo em um chutaço de Luan de fora da área. O gol não fez com que o time paulista relaxasse. Pelo contrário, os paulistas foram para cima e por muito pouco não deixaram o placar mais elástico, após Liziero perder pênalti. Ao Internacional, ficou o alívio por sair da primeira etapa com apenas um gol de desvantagem.

Com a vitória nos pênaltis, o São Paulo fará a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018, na próxima quinta-feira (25), às 10h, no Pacaembu.

GOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Toró converte última cobrança e vai para final.

ISOLOOOOU! Córdova bate para fora e desperdiça sétima cobrança.

GOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Walce converte sexta cobrança.

GOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! Brenner converte sexta cobrança.

DEFEEEEENDEU CARLOS MIGUEL! Goleiro defende com os pés e Internacional continua vivo na disputa.

GOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! Victor converte quinta cobrança.

GOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Tuta converte quarta cobrança.

GOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! Luiz Felipe converte quarta cobrança.

GOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Oliveira converte a terceira cobrança.

DEFEEEEENDEU JÚNIOR! Goleiro pega cobrança de Bruno Fuchs no canto esquerdo.

GOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Igor converte a segunda cobrança.

GOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! Weverton converte a segunda cobrança.

GOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Rodrigo converte a primeira cobrança.

GOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! Richard converte a primeira cobrança.

48' FIM DE JOGO NA ARENA BARUERI. VAGA NA FINAL SERÁ DECIDIDA NOS PÊNALTIS.

46' SUBSTITUIÇÃO DUPLA NO SÃO PAULO

Saem: Bruno Dip e Diego

Entram: Cássio e Oliveira

46' TEREMOS TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMO.

45' Partida se aproxima do fim e times parecem se contentar com os pênaltis.

42' Vinícius cobra falta muito mal e ela sai pela linha de fundo.

41' Substituições no Internacional deixam o time mais ofensivo. Chegadas no ataque são mais frequentes.

39' QUASE A VIRADA DO INTER. Brenner ganha jogada na linha de fundo e cruza para Richard, mas o atacante bate mal e perde a chance do gol.

36' UUUUUH. Igor Gomes cobra falta, bola desvia na barreira e quase entra.

32' SUBSTITUIÇÃO DUPLA NO INTERNACIONAL

Saem: Netto e Juliano

Entram: Weverton e Bruno José

30' UUUUUUH. Liziero faz cruzamento perigoso e Miguel espalma para o meio da área. No rebote, Igor bate em cima da defesa gaúcha.

29' Igor cobra falta e defesa do Inter coloca para escanteio.

28' Walce cruza e a bola bate no braço de Luiz Felipe. Falta para o São Paulo.

26' Richard é lançado em profundidade, mas bate fraco nas mãos de Júnior.

25' Defesa colorada consegue cortar o cruzamento.

24' Luan é derrubado próximo da área. Falta perigosa para o São Paulo.

22' Netto recupera bola na lateral, mas árbitro marca falta em Bruno Dip.

20' Internacional marca atrás da linha da bola, mantendo a postura defensiva comum em toda a partida.

19' Fabinho tenta lançamento para Toró, mas a bola vai muito forte e acaba saindo.

17' Jogo recomeça em um lateral do São Paulo.

17' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO

Sai: Gabriel Sara

Entra: Fabinho

17' Equipes já estão em campo se preparando para o reinício da partida.

14:47 Boa tarde amigos da VAVEL Brasil! Semifinal entre Internacional e São Paulo, interrompida na noite desta segunda-feira (22), será retomada às 15h desta quarta (23). Fiquem ligados!

DUELO ADIADO. DELEGADO DO JOGO INFORMA QUE A PARTIDA SÓ CONTINUARÁ NESTA TERÇA-FEIRA (23), ÀS 15H.

17' Arbitragem vai esperar três minutos para ver se os raios em volta da Arena Barueri param de cair.

17' Árbitro e times voltam para o gramado. Jogo vai ser reiniciado.

17' Mulher é socorrida nas arquibancadas, mas ainda não se sabe o que ocorreu com ela.

17' Partida parada por falta de condições de jogo. Times foram para o vestiário.

15' Victor faz falta no meio e jogadores do São Paulo pedem o segundo amarelo, mas juiz não atende.

13' GOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! Richard bate forte no meio do gol e empata a partida.

12' Depois de nove minutos parado, jogo será reiniciado.

20:21 No momento, arbitragem espera resolução do problema para continuar a partida.

11' JOGO PARADO. Alguns refletores ficaram sem luz.

10' PÊNAAAALTI! Luiz Felipe dá belo drible e é derrubado por Diego.

9' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO

Sai: Helinho

Entra: Gabriel Sara

7' Vinícius bate falta, mas bola fica curta, sem perigo para Júnior.

6' Jogo fica feio, com as duas equipes dando chutões.

4' ASSIM NÃO TORÓ! Toró recebe lançamento, bola para na poça e atrapalha Miguel. Já sem goleiro, o atacante do São Paulo bate em cima do zagueiro Bruno Fuchs.

2' Igor cobra falta, defesa afasta e na sobra Brenner manda por cima do gol.

1' Futebol está impraticável. Jogadores tentam tocar a bola, mas ela sempre para nas poças de água.

0' COMEÇA O SEGUNDO DE TEMPO PARA INTERNACIONAL 0 X 1 SÃO PAULO.

INTERVALO: Chuva só faz aumentar em Barueri. Campo está totalmente encharcado.

45' APITA O ÁRBITRO. TERMINA O PRIMEIRO TEMPO. INTERNACIONAL 0 x 1 SÃO PAULO.

45' Começa a chover forte na Arena Barueri.

44' Toró bate cruzado e Carlos Miguel coloca para longe da área.

42' Fábio Matias tenta mudar o panorama do jogo com substituições.

40' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL

Sai: Eduardo

Entra: Luiz Felipe

39' Helinho faz boa jogada pela direita, cruza. Toró não consegue dominar e na volta, Helinho é pego em posição de impedimento.

36' Colorado não consegue sair jogando e abusa dos chutões.

34' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL

Sai: Elias

Entra: Alan Carlos

33' UUUUUUH. Helinho deixa Igor na cara do gol, mas ele bate por cima.

31' Toró recebe na área, mas bate para fora.

28' PEEEEEEEEGA CARLOS MIGUEL! Goleiro do Internacional espera até o último momento e pega cobrança de Liziero.

27' PÊNAAAALTI! Helinho dá belo passe de letra para Tuta na área. Elias chega de carrinho e derruba o jogador do São Paulo.

25' Tricolor Paulista troca passes em busca de espaço na defesa colorada.

23' CARLOS MIGUEEEEL! Goleiro do Internacional faz grande defesa no chute de Liziero de fora da área.

21' Vinícius lança para Richard, que gira e tenta a enfiada para Brenner, mas defesa corta.

20' São Paulo aposta na posse de bola neste momento.

17' RESPOSTA DO TRICOLOR. Liziero acha Toró em boas condições. O atacante toca por cobertura e por pouco não amplia o placar.

16' QUASE RICHARD! Leandro fez bela triangulação e cruzou rasteiro. Richard, na segunda trave, chega de carrinho, mas a bola sai.

15' Internacional tem dificuldade para pressionar o São Paulo por conta da forte marcação.

11' Richard faz o cruzamento, mas defesa tricolor afasta.

9' Juliano cobra mal e a bola vai para tiro de meta.

8' Elias avança bem, mas é derrubado. Falta para o Colorado.

7' CARTÃO AMARELO. Victor para contra-ataque do São Paulo e é punido com cartão amarelo. Está suspenso caso o Internacional chegue à final.

6' Liziero faz lançamento longo para Toró. Atacante dribla dois defensores, mas acaba desarmado.

4' Jogo começa aberto com as duas equipes buscando o ataque.

2' IMPEDIMENTO. Córdova cobra falta na área, Bruno Fuchs cabeceia perigosamente, mas bandeira assinala impedimento.

1' GOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Com menos de um minuto de jogo, Helinho ajeita de peito e Luan marca um verdadeiro golaço, abrindo o placar.

0' APITA O ÁRBITRO. COMEÇA INTERNACIONAL X SÃO PAULO

19:57 Times finalizam aquecimento, jajá a bola rola!

19:56 Hino Nacional Brasileiro sendo executado na Arena Barueri.

BANCO DO COLORADO: Alan Carlos, Luiz Felipe, Kevin, Vitinho, Pedro, Weverton e Bruno José.

INTERNACIONAL DEFINIDO: Miguel; Leandro Cordova, Bruno Fuchs, Victor e Eduardo; Elias, Vinicius, Richard e Juliano; Brenner e Netto.

BANCO DO TRICOLOR: Thiago, Cássio, Oliveira, Fabinho, Antony, Gabriel Sara e Gabriel Novaes.

SÃO PAULO DEFINIDO: Júnior; Tuta, Walce, Rodrigo e Bruno Dip; Diego, Luan e Liziero; Igor Gomes, Helinho e Toró.

ARBITRAGEM: Thiago Luis Scarascati (SP).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO: Júnior; Tuta, Walce, Rodrigo e Liziero, Cássio, Luan e Igor Gomes; Antony, Toró e Gabriel Novaes.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL: Carlos Miguel, Leandro Córdova, Bruno, Roberto e Eduardo; Vinícius, Juliano, Elias e Richard; Netto e Brenner.

Outro atacante destaque da Copa São Paulo 2018 está no São Paulo e é um dos que dividem a artilharia. Se trata de Toró, que fez os dois gols do Tricolor Paulista no jogo contra o Vitória, sendo um deles, um golaço de cobertura.

Um dos artilheiros da competição com 6 gols, o principal destaque do Internacional é o atacante Brenner. O jogador, que uma das esperanças do torcedor colorado para o futuro, marcou um dos gols da vitória sobre o Santos.

Confira na VAVEL BRASIL o que rolou entre São Paulo x Vitória

Já o São Paulo teve bem mais trabalho para chegar nessa fase da Copinha. Os últimos dois jogos da equipe foram vencidos no sufoco. O primeiro, contra o Cruzeiro pelo placar mínimo e nas quartas, classificação nos pênaltis contra o Vitória, depois de ter ficado atrás no placar em duas oportunidades.

Confira na VAVEL BRASIL o que rolou entre Internacional x Santos

Com uma bela campanha na competição, o Colorado chega a semifinal depois de ter vencido um dos favoritos ao título de forma avassaladora. Contra o Santos, o time gaúcho fez 4 a 0 e não deu a menor chance para o Peixe.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe o tempo real de Internacional e São Paulo, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. O jogo acontece na Arena Barueri, em Barueri-SP, nesta segunda-feira (22), às 20h. Siga ao vivo tudo o que acontece na partida na VAVEL Brasil!