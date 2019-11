Ídolo no Santa Cruz, Grafite anuncia aposentadoria dos gramados

O dia foi tristeza para os torcedores do Santa Cruz. Pouco menos de um mês após ter assinado seu contrato de renovação com o tricolor, o atacante Grafite, um dos maiores ídolos do clube, anunciou sua aposentadoria dos campos, nesta segunda-feira (22).

Em um longo texto postado em seu Instagram e mais tarde publicado no site oficial do Santa Cruz, o jogador contou que entrou em acordo amigável com a diretoria coral e o contrato foi reincidido. Ainda de acordo com o texto, o jogador espera ajudar a equipe nos bastidores, colocando assim uma interrogação no seu futuro.

Grafite soma quatro passagens pelo tricolor do Arruda. A primeira vez, em 2011, o jogador se destacou e foi contratado pelo Grêmio. Sem sucesso em Porto Alegre, voltou a Pernambuco em 2002. Mais maduro e experiente, após uma passagem pelo exterior, Grafite voltou ao clube em 2015, onde viveu sua melhor fase, ajudando a equipe a voltar à elite do Brasileirão, conquistar o Campeonato Pernambucano e também a Copa do Nordeste. Após uma passagem adversa pelo Atlético-PR, em 2017, Grafite voltou ao estado novamente, no final da temporada, mas não conseguiu evitar a queda do Santa à Série C.

A situação do jogador já vinha sendo comentada há um tempo nos bastidores do clube. Após renovar, Grafite se ausentou de alguns treinos para resolver assuntos particulares e quando retornou, voltou a se ausentar de algumas atividades no final da semana. No último domingo (21), o técnico Júnior Rocha admitiu que era possível que o atleta não ficasse no Santa e que as pendências seriam resolvidas com a diretoria.

CONFIRA O COMUNICADO DO JOGADOR: