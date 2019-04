Chuva aperta no segundo tempo e jogo entre Internacional x São Paulo é adiado

Internacional e São Paulo começaram a decidir na noite desta segunda-feira (22) quem enfrentaria o Flamengo na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time paulista abriu o placar aos 33 segundos do primeiro tempo com Luan. Abaixo de chuva, o Internacional empatou a partida na segunda etapa. O temporal foi tão grande em Barueri que a partida foi interrompida por duas vezes. A situação não melhorou e os minutos restantes foram adiados. A bola vai voltar a rolar na tarde desta terça-feira (23).

São Paulo marca gol logo no início e sufoca Internacional

O relógio do árbitro ainda não havia completado uma volta quando o São Paulo abriu o placar da semifinal. Em uma saída de bola rápida, a bola chegou até Toró, que ajeitou de peito para Luan. O volante não pensou duas vezes e enfiou o pé na bola para abrir o placar para o Tricolor aos 33 segundos. Carlos Miguel não conseguiu chegar a tempo.

O Internacional tentou não se incomodar com o gol sofrido. Aos dois minutos Leandro Córdova cobrou falta na grande área e Bruno Fuchs conseguiu finalizar de cabeça. A bola passou raspando na trave de Júnior, mas a jogada já estava parada por conta de um impedimento do zagueiro do Inter.

Com o placar favorável, o São Paulo controlou a partida, conseguindo ataques pontuais. O Inter tentava chegar, mas a defesa do time paulista estava bem postada em campo. Leandro Córdova conseguiu fazer mais um cruzamento para a área, desta vez com a bola rolando. O passe do lateral Colorado chegou até Richard, mas o meia do time gaúcho chegou um pouquinho atrasado e desviou a bola no susto. De qualquer forma a bola raspou na trave. A resposta do São Paulo foi um minuto depois, com Toró. O atacante recebeu um bom passe nas costas da defesa e tentou encobrir o goleiro do Internacional, mas a bola foi para fora.

Aos 23 minutos foi a vez de Liziero testar Carlos Miguel. O jogador recebeu o passe, ficou de frente para o gol e arriscou de fora da área para mais uma defesa do goleiro do Internacional. Carlos Miguel ainda salvou o Inter aos 28 minutos após um pênalti. Tuta foi derrubado na área por Elias. Liziero foi o responsável pela cobrança, mas acabou parando no goleiro de 2,02 metros do Internacional, que fez uma boa defesa.

O São Paulo dominou as ações da primeira etapa. Helinho fez uma linda jogada aos 34 minutos, mas acabou isolando na hora da finalização. Fábio Matias, treinador do Inter, percebeu que sua equipe não estava bem em campo e promoveu duas alterações ainda no primeiro tempo. A chuva apertou muito depois dos 40 minutos. O gramado da Arena Baruei virou uma piscina.

Chuva, empate, raios, trovões e partida adiada

Antes de iniciar a segunda etapa, o árbitro da partida consultou os dois times para ver a situação do gramado. Com o aval dos capitães, a bola rolou, na verdade, a partida iniciou. A chuva voltou a cair muito forte após o início do segundo tempo.

A primeira grande chance do segundo tempo foi do São Paulo. Toró recebia um bom lançamento dentro da área, mas a bola parou na poça de água, Carlos Miguel saiu para defender e foi driblado por pelo atacante do time paulista, mas na hora de finalizar, o jogador mandou em cima do zagueiro Colorado. As poças dentro das quatro linhas atrapalharam o andamento da partida.

O Internacional voltou a acreditar na classificação aos 10 minutos, quando Luiz Felipe foi derrubado na grande área e o árbitro marcou o pênalti. No momento o temporal aumentou, as luzes caíram e antes da cobrança a partida foi paralisada, aos 11 minutos. Após nove minutos de paralisação, a partida foi reiniciada, mesmo com o gramado sem condições. Richard cobrou o pênalti para o Internacional e deixou tudo igual no marcador. O cronômetro do árbitro foi interrompido durante a paralisação.

A chuva só fez aumentar no estádio. Além do gramado totalmente encharcado, o temporal também trouxe muitos raios e a partida foi novamente interrompida aos 17 minutos. Após 30 minutos de paralisação, a arbitragem voltou ao gramado juntos com as comissões técnicas das duas equipes.

Após uma longa reunião no gramado, a arbitragem da partida optou pelo encerramento da partida na noite desta segunda-feira (22). Os membros do São Paulo foram favoráveis ao adiamento da partida, já o Inter foi contra. Confira as posições das duas equipes:

"A posição do Inter é que termine o jogo, já jogamos em condições piores. O segundo tempo começou pior, e agora que não tem raio o jogo termina. O delegado disse que recebeu um telefonema da Federação Paulista para ter o jogo. Eu não acho justo isso. A segurança estava mais prejudicada no começo do segundo tempo, e agora que está parando não se quer jogar. Acho muito injusta a decisão do árbitro”, Diego Cabrera, coordenador da base do Inter.

"A gente também quer jogar, a programação é igual para os dois. A ideia é proteger a sáude dos atletas. Tem caído raio, está perigoso, é uma região de raios. A integridade dos atletas está em primeiro lugar”, Pedro Smania, coordenador da base do São Paulo.

A partida foi interrompida aos 17 minutos do segundo tempo e terá a sua sequência às 15h da terça-feira (23).