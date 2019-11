Resultado Flamengo x Bangu pelo Campeonato Carioca 2018 (1-0)

FIM DE JOGO NA ILHA DO URUBU!

Com gol de Lincoln aos 35 do primeiro tempo, Flamengo vence o Bangu e praticamente garante a classificação para as semifinais da Taça Guanabara!

45'/2ºT - Quatro minutos de acréscimos

44'/2ºT - E AÍ, JUIZÃO?!

Anderson Lessa recebe em velocidade, invade a área, tenta o drible e é derrubado dentro da área por Klebinho. Jogadores e comissão técnica do Bangu vão à loucura

42'/2ºT - CÉEEEEEELIO GABRIEEEEEEEEEEL DE NOVO!!

Vinícius Junior parte do próprio campo em velocidade e frente a frente com goleiro, o arqueiro do Bangu levou a melhor espalmando pra fora



38'/2ºT - SUBSTITUIÇÕES NO BANGU!



Entram: Peralta e Sidney

Saem: Almir e Nilson

Público e renda:

Presente: 4.589 pessoas

Pagante: 3.777 pessoas

Renda: R$101.869,00



35'/2ºT - CÉLIO GABRIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEL!!!

Um chutaço de Renê, de fora da área, e o goleiro do Bangu tira com a ponta dos dedos! Quase o segundo do Flamengo!

30'/2ºT - SUBSTITUIÇÃO NO BANGU!



Entra: Éberson

Sai: Rodney

26'/2ºT - SUBSTITUIÇÕES!



Pelo lado alvirrubro:

Entra: Anderson Lessa

Sai: Everton Sena



Pelo lado Rubro-Negro

Entra: Jonas

Sai: Ronaldo

24'/2ºT - SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO!



Entra: Vitor Gabriel

Sai: Lincoln

23'/2ºT - GOLLLLLLLLL DO BANGU... ANULADO!

Almir sai frente à frente com Gabriel Batista e cava pro fundo do gol, mas o bandeira assinalou corretamente o impedimento

21'/2ºT - A bola volta a rolar!

20'/2ºT - Tempo técnico na Ilha do Urubu

19'/2ºT - Ronaldo arrisca chute de longe e a bola passa perto do gol do Bangu

SUBSTITUIÇÕES NO FLAMENGO!



Entram: Geuvânio, Klebinho e Cuéllar

Saem: Rômulo, Lucas Paquetá e Rodinei

13'/2ºT - Rápido contra-ataque do Flamengo, Vinicius Jr parte em velocidade, mas erra último passe e o ataque não dá em nada

8'/2ºT - OLHA O BANGU!

Rodney finaliza de longe a bola passa perto da trave de Gabriel Felix

6'/2ºT - CÉLIO GABRIEEEEEL!!!

Vinícius Junior é lançado em velocidade, invade a área e bate colocado para bela defesa do goleiro do Bangu!

5'/2ºT - Após bela troca de passes no ataque, Vinícius JR sai frente a frente com Célio Gabriel e fura a finalização

0'/2ºT - As duas equipes voltaram para o segundo tempo sem modificações

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

As equipes estão de volta ao gramado!

Fala, Lincoln!

"Meu primeiro gol como profissional, estou muito feliz, é uma sensação única, acho que é a melhor da minha vida. Só tenho a agradecer a esse cara (Vinicius Junior). Jogando ao lado dele as coisas ficam mais fáceis."

Fala, Almir!

"Começamos bem a partida, mas infelizmente falhamos no lance do gol. Vamos buscar melhorar para o segundo tempo."

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

Com gol de Lincoln, Fla vai vencendo o Bangu na Ilha do Urubu

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DO FLAMENGO!!!!!!!!!!! LINCOLN!!!!

Belíssima jogada de Vinícius JR pela esquerda, que passou por dois e cruzou para Lincoln escorar para o fundo das redes. Flamengo na frente!

35'/1º - GOOOOO...ANULADO!

Rodinei cruza pelo lado esquerdo, o zagueiro do Bangu fura feio e Vinicius JR marca, mas o bandeira marca impedimento e anula o gol

28'/1º - LUCAS PAQUETÁ!!!!

O jovem recebeu na ponta direita, cortou pro meio, bateu colocado e a bola passou tirando tinta da trave. Pressiona o Flamengo!

27'/1º - UUUUUUUUUUUUHHHH!!!

Jean Lucas pega rebote de primeira de fora da área e leva perigo ao gol do Bangu

20'/1º - Partida em andamento novamente

20'/1º - Parada técnica na Ilha do Urubu

19'/1º - Renê vai no fundo da ponta esquerda e cruza, zaga do Bangu rebate pra trás e o goleiro Célio Gabriel pega tranquilamente

12'/1º - Primeira chegada do Bangu!

Nilson é acionado dentro da área. Ele gira e finaliza fraco para defesa de Gabriel Batista

9'/1º - Lincoln é lançado em velocidade e comete falta no zagueiro do Bangu

4'/1º - Vinicius Junior tenta jogada pela esquerda, consegue belo drible mas ninguém finaliza

2'/1º - Rodinei tenta jogada pelo lado direito de ataque mas não tem sucesso

BOLA ROLANDO! Flamengo dá o pontapé inicial e o jogo está valendo na Ilha do Urubu

Os times já estão em campo! O Flamengo com seu tradicional uniforme rubro-negro e o Bangu de branco.

Boa noite, torcedor! Em instantes a bola vai rolar na Ilha do Urubu para Flamengo x Bangu!

A arbitragem ficará por conta de Leonardo Garcia Cavaleiro, auxiliado por Wagner de Almeida Santos e Rafael Gomes Rosa.

Prováveis escalações:

Flamengo: Gabriel Batista; Rodinei, Léo Duarte, Matheus Thuler e Renê; Jonas, Ronaldo e Jean Lucas; Vinicius Junior, Lucas Silva e Lincoln.

Bangu: Célio Gabriel; Valdir, Michel, Dalton e Guilherme; Magno, Marcos Junior, Rodney e Almir; Sidnei e Nilson.

Não vai estrear! O reforço colombiano Marlos Moreno está regularizado e mas não fará sua primeira partida pelo Rubro-Negro.

O que está em disputa? Por se tratar dos dois primeiros colocados, a vitória para ambas as equipes vale a liderança do grupo. Caso vença, o Flamengo chegará aos nove pontos e o Bangu dependerá de um empate entre Vasco e Cabofriense para se manter na segunda colocação; o Rubro-Negro pode empatar que continuará na primeira posição. Caso o Bangu vença, praticamente garante uma vaga nas semifinais, com 7 pontos em 3 jogos. Por ser uma competição de tiro curto, a vaga ficaria muito perto do alvirrubro.

Flamengo e Bangu já se enfrentaram 214 vezes. O Rubro-Negro saiu vitorioso em 133 oportunidades, enquanto o rival Bangu venceu 49 vezes; o confronto acabou 32 vezes empatado. Ao todo, o Flamengo somou 509 gols, enquanto o Bangu balançou as redes por 263 vezes na história.

Bangu começou o Carioca surpreendendo com uma vitória contra o Vasco em pleno São Januário, por 2 a 0. Porém, na segunda rodada o Alvirrubro buscou o empate por 2 a 2 contra o Volta Redonda, após ficar atrás do placar por duas vezes. O alvirrubro da zona oeste ainda conta com Anderson Lessa, vice-artilheiro do Carioca com 3 gols.

Com duas vitórias em dois jogos, o Flamengo mantém a estratégia de jogar com um time alternativo. Carpegiani, no último jogo, foi bastante crítico em relação à atuação da equipe contra a Cabofriense: "O resultado é sempre importante. Dá uma tranquilidade no futebol, especialmente na grandeza do Flamengo. Fico feliz. O mais importante foi vencer. Tivemos atuação normal. Ganhamos, mas não convencemos. Disse exatamente isso para eles"

O jogo acontecerá na Ilha do Urubu. O estádio que tem capacidade para até 20 mil torcedores, receberá o seu segundo jogo na temporada.

A última partida entre as equipes aconteceu no dia 22 de Março de 2017, pela 3ª rodada da Taça Rio. O Rubro-Negro venceu por 3 a 0, com gols de Renê, Leandro Damião e Matheus Sávio.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Flamengo x Bangu ao vivo na Ilha do Urubu, valendo pela 3ª rodada do Taça Guanabara 2018. A transmissão começará na hora da partida, às 19h30, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!