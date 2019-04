Resultado Caxias x Internacional pelo Campeonato Gaúcho 2018 (2-1)

Partida válida pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho 2018, sendo disputado no estádio Centenário, em Caxias do Sul/RS

Obrigado a você que acompanhou a vitória do Caxias em cima do Internacional pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho 2018. Em breve estará disponível o pós-jogo e a repercussão desta partida aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima torcedor (a)!

ACABOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU. E novamente eu não sei o que falar. Mas a vitória é do Grená do Povo. Com gols de Gabriel Dias (contra) e Alex Willian, vencemos o Internacional por 2 a 1 e continuamos líder do Gauchão 2018.#SERCaxias #sejasócio #InteriorGrená #Gauchão2018 pic.twitter.com/nOJgGjSOcS — S.E.R. Caxias (@sercaxias) 25 de janeiro de 2018

Caxias e Internacional voltam a campo no próximo sábado (27). O Inter entra em campo primeiro. No Beira Rio, o time de Odair Hellmann recebe o Avenida às 16h30. Já o Caxias, de Luis Carlos Winck, vai visitar o São Paulo/RS no estádio Aldo Dapuzzo. A bola rola às 20h30.

Gabriel Dias (contra) e Alex Willian marcaram os gols do time da casa. William Pottker fez o gol do Inter.

90+5' FIIIIIIM DE JOGO EM CAXIAS DO SUL!

Caxias 2 x 1 Internacional!

90+3' Mais um minuto de acréscimo!

90+2' Nicolas fica caído no centro do campo. Árbitro sinaliza entrada dos médicos.

90+1' CONFUSÃO

Inter tem falta no meio de campo e Rafael Gava atrapalha cobrança de D'Alessandro. O argentino não gostou.

90' ACRÉSCIMOS!

Quatro minutos!

89' QUE PERIGOOOO!

Nico López recebe na entrada da área, limpa a jogada e bate para o gol. A bola vai para fora, mas leva muito perigo.

85' GOOOOOOOOOOL DO CAXIAS, ALEX WILLIAN!

Diego Miranda, mesmo marcado, consegue cruzar na área e o meia apenas empurra para o fundo das redes. Caxias vira, 2 a 1.

84' D'Alessandro manda a bola para a área e a defesa do Caxias afasta!

82' PAROU!

Árbitro marca toque de mão de Cleiton. Boa chance para o Inter na lateral da grande área.

81' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: Leandro Damião

ENTRA: Roger

77' SUBSTITUIÇÃO NO CAXIAS!

SAI: Túlio Renan

ENTRA: Alex William

77' IMPEDIDO!

Cleiton recebia bom passe de Daniel Cruz, mas estava adiantado.

73' SUBSTITUIÇÃO NO CAXIAS!

SAI: Julinho

ENTRA: Vavá

72' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: William Pottker

ENTRA: Nico López

70' PERDEU!

William Pottker recebe lançamento e arrisca o chute cruzado, mas a bola vai para fora.

69' SUBSTITUIÇÃO NO CAXIAS!

SAI: João Paulo

ENTRA: Daniel Cruz

65' CARTÃO AMARELO!

Cláudio Winck é advertido pelo árbitro!

64' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: Gabriel Dias

ENTRA: Patrick

58' FRACO!

Nicolas bate mal na bola e Danilo Fernandes defende!

57' PRA FORA!

Rodrigo Dourado cabeceia para fora após cobrança de escanteio de Edenílson.

51' CARTÃO AMARELO!

Iago levanta muito o pé e é advertido pelo árbitro.

50' DEFENDEU GLEDSON!

D'Alessandro puxa contra-ataque após escanteio e solta a bola para William Pottker. O atacante finaliza e o goleiro manda para escanteio.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

INTERVALO | Sem alterações! os dois times voltam para a segunda etapa com os mesmos jogadores.

INTERVALO | O empate entre Caxias e Inter vai deixando o Brasil de Pelotas na liderança do Gauchão. O Xavante também entrou na rodada com seis pontos e vai vencendo o Veranópolis em casa.

INTERVALO | O Caxias foi feliz em um dos raros ataques e contou com o sorte na hora do gol. Julinho buscou Laércio, mas a bola desviou em Gabriel Dias e traiu Danilo Fernandes.

INTERVALO | O time de Odair Hellmann utilizou bem o lado direito de ataque no primeiro tempo. As principais chances do time foi por ali. Cláudio Winck, D'Alessandro e William Pottker construíram mais jogadas.

#Inter | O Internacional dominou as ações do primeiro tempo. Teve azar no gol contra, mas logo se recuperou em uma bela jogada do trio D'Ale, Damião e Pottker. Foram muitas bolas cruzadas na área, mas o time soube reagir no momento certo. #InterVAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 25 de janeiro de 2018

INTERVALO | Jogadores do Caxias reclamam que David Baquini, árbitro do jogo, não deixou o time cobrar uma falta no último lance.

45+1' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

CAXIAS 1 X 0 INTERNACIONAL!

43' ACRÉSCIMO!

Um minuto de acréscimo na primeira etapa.

41' GOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL, WILLIAM POTTKER!

Grande lançamento de D'Alessandro para Leandro Damião. O camisa 9 serviu William Pottker, que finalizou para deixar tudo igual. Empata o Inter. 1 a 1.

40' PEGA O GOLEIRO!

Cláudio Winck cruza na área e Leandro Damião toca de cabeça para boa defesa de Gledson.

35' GOOOOOOOOOOL DO CAXIAS, GABRIEL DIAS, CONTRA!

Julinho tenta encontrar Laércio dentro da área, mas a bola bate no jogador colorado e entra no gol. Danilo Fernandes não conseguiu defender. Caxias 1 a 0!

34' D'Alessandro tenta lançar Iago dentro da área, mas Gledson sai para fazer a defesa!

32' D'Alessandro encontra William Pottker dentro da área, mas atacante manda a bola por cima na hora de finalizar. Tiro de meta para Gledson.

31' DIEGO MIRANDA!

Jogador recebe na entrada da área e finaliza para o gol. A bola passa à direita de Danilo Fernandes!

30' Papéis invertidos. Agora é o Caxias quem trabalha a bola. Defesa do Inter se fecha muito bem.

Colorado faz muitos cruzamentos para a área, mas até o momento ninguém conseguiu finalizar. Segue 0 a 0 em Caxias do Sul. #InterVAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 25 de janeiro de 2018

25' FALTOU PERNA!

Klaus recupera a bola, Pottker é lançado e cruza para Leandro Damião, mas jogador não alcança a bola. Grande chance do Internacional.

23' D'Alessandro faz a cobrança curta e recebe a bola de volta, acerta drible e ganha novo escanteio após cruzar na área.

23' Winck tenta lançar Pottker e o atacante ganha escanteio!

20' Após contra-ataque, William Pottker consegue driblar Gledson, mas fica sem ângulo. O camisa 99 cruza para Damião, que não alcança a bola. A defesa manda para escanteio.

20' Danilo Fernandes faz a defesa no cruzamento e liga o contra-ataque.

19' Cláudio Winck derruba Nicolas na lateral é falta para o Caxias!

18' PRA FORA!

Cláudio Winck arrisca o chute, mas a bola bate na defesa. No rebote a bola volta para o lateral, que chuta de novo, mas mandou a bola para fora.

16' DEFENDE GLEDSON!

William Pottker faz boa jogada no lado direito e passa para Leandro Damião. O camisa 9 finaliza fraco e o goleiro consegue defender.

15' Defesa do Caxias tenta afastar no chute, mas a bola bate em Edenílson e quase engana o goleiro Gledson.

11' Desta vez D'Alessandro cobra na área, mas a defesa do Caxias conseguiu afastar o perigo.

10' NOVA FALTA!

Leandro Damião é derrubado por Régis. É quase no mesmo lugar.

9' Inter tenta jogada ensaiada na cobrança, mas William Pottker não acompanhou a jogada. Tiro de meta para o Caxias.

9' Gabriel Dias é derrubado na lateral. é falta para o Internacional.

6' Iago recebe passe na lateral, mas é apertado pela defesa e sai com bola e tudo. Lateral para o time da casa.

2' NICOLAS!

A bola sobra com o atacante do Caxias que finaliza. A bola vai para fora, mas leva muito perigo!

1' Nicolas tenta o cruzamento, mas a bola atravessa toda a área sem ninguém completar.

0' BOLA ROLANDO NO ESTÁDIO CENTENÁRIO, SAÍDA É DO INTERNACIONAL!

Tio contra sobrinho - Luís Carlos Winck, treinador do Caxias, é tio do lateral-direito do Internacional, Cláudio Winck. Quem leva a melhor nessa?

21:40 | Equipes já no gramado do estádio Centenário!

A arbitragem para a partida desta noite é composta por:

Árbitro: David Baquini

Assistente 1: Maurício Coelho Silva Penna

Assistente 2: Max Augusto Guimarães Vioni

4º Árbitro: Daniel Santos Noronha#SERCaxias #sejasócio #InteriorGrená #Gauchão2018 — S.E.R. Caxias (@sercaxias) 24 de janeiro de 2018

Boa noite torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora você acompanha tudo o que rola na partida entre Caxias e Internacional, válido pela terceira rodada do Campeona Gaúcho de Futebol. Vale a liderança da competição. Fique conosco!

O Caxias também está escalado, confira:

Novidade no Inter. O centroavante Leandro Damião volta a vestir a camisa número 9. A camisa estava sendo utilizada por Eduardo Sasha, que foi emprestado ao Santos #InterVAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 24 de janeiro de 2018

Internacional confirmado

Inter rumo ao Centenário! Time colorado está deixando o hotel para enfrentar o Caxias, a partir das 21h45min, em duelo de dois times com 100% de aproveitamento no Gauchão. #FeitosdePaixão! #VamoInter pic.twitter.com/mBoppoiqTc — S. C. Internacional (@SCInternacional) 24 de janeiro de 2018

+Reservas do Internacional fazem 'dever de casa' e goleiam Novo Hamburgo

MINUTO A MINUTO DA PARTIDA ENTRE CAXIAS E INTERTENACIONAL, PELA TERCEIRA RODADA DO GAUCHÃO

O empate foi na segunda rodada da competição. Os times voltaram a se encontrar nas semifinais. O Inter já estava vivendo o drama dos goleiros na época. No Beira Rio, os donos da casa venceram por 1 a 0. Keiller, terceiro goleiro do time, foi obrigado a entrar no decorrer da segunda partida. O Caxias venceu o jogo da volta, também por 1 a 0. O resultado levou a partida para os pênaltis.



Keiller comemora defesa (Foto: Ricardo Duarte)

Em 2017 as equipes se enfrentaram três vezes durante o Gauchão. Duas partida foram no Beira Rio e uma no estádio Centenário, palco do jogo de logo mais. Foi um empate e uma vitória para cada lado. O Inter levou a melhor nesse duelo e eliminou o time da serra na semimfinal da competição.

Caxias e Internacional chegam com 100% de aproveitemento na terceira rodada do Camepeonato Gaúcho. Equipe da serra bateu simplesmente o Novo Hamburgo, atual Campeão da competição e o Grêmio, jogando em Porto Alegre. Internacional venceu Veranópolis e o Novo Hamburgo.