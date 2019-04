Resultado Náutico x Sport no Campeonato Pernambucano 2018 (3-0)

00:26 Os alvirrubros voltam a campo, pela 4ª rodada, no domingo (28) ao jogar diante do Vitória novamente na Arena, entretanto como visitante às 17h (de Brasília). Os rubro-negros, no entanto, vão receber o Pesqueira na Ilha do Retiro, apenas na segunda-feira (29) às 21h (de Brasília)

00:23 Com o resultado positivo, o Timbu reassume a liderança, ainda que o Central possa retomar ao enfrentar o Santa Cruz, somando seis pontos. O Leão, por outro lado, cai à 5ª colocação, permanecendo com os mesmos quatro pontos ganhos

93' Fim de jogo na Arena de Pernambuco para Náutico 3x0 Sport! Com gols de Wallace Pernambucano e Tharcysio, alvirrubros levam a melhor no primeiro clássico do Estadual

92' GOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! THARCYSIO! Tharcysio aproveita saída errada de Sander, faz bom lance e sacramenta a vitória. Náutico 3x0 Sport

91' Na Arena de Pernambuco, público de 3.685, com renda de R$ 73.235,00

90' Quatro minutos de acréscimo

88' Leão pressiona e busca pelo menos o gol de honra

86' Partida vai se aproximando da reta final na Arena de Pernambuco

84' Cartão amarelo para Josa! Volante do Náutico é advertido por reclamação

83' Goleiro Jefferson cai em campo e jogo é paralisado para atendimento

81' Substituição no Náutico! SAI Gabriel Araújo, ENTRA Luiz Henrique

79' Já já vem Luiz Henrique no Timbu! Vai ser a última mexida

77' Marlone recebe passe na esquerda e puxa para a direita, batendo em cima de Breno Calixto

76' Alvirrubros seguem usando o contra-ataque como arma, mas sem ter poder criativo

74' Apesar de mais acuado, o Náutico consegue trabalhar bem a bola e vai procurando espaços na defesa leonina

72' Partida fica pouco movimentada e com poucos lances no ataque

70' Mudança no Náutico! SAI Wallace Pernambucano, ENTRA Tharcysio

68' Sem criatividade, as equipes não conseguem concluir boas jogadas no setor ofensivo, deixando o duelo sem emoções

66' Cartão amarelo para Kevyn! Lateral-esquerdo do Náutico é punido por falta em Marlone

65' Substituição no Náutico! SAI Willian Gaúcho, ENTRA Hygor

63' Substituição no Sport! SAI Pedro Castro, ENTRA Thallyson

61' Nelsinho já conversa com Thallyson. Vai ser a última mudança no Leão

59' UHHHHHHHH! Anselmo chuta de longe e obriga Jefferson a fazer boa defesa

58' Confronto fica bem truncado e com poucos lances

56' Assim como na etapa inicial, o Timbu joga bem postado na defesa e se segura bem

54' Buscando diminuir a desvantagem, o Leão é mais incisivo, todavia não é criativo nas jogadas ofensivas

52' Raul Prata cruza da direita para a esquerda, porém nem Marlone nem Juninho conseguiram completar

50' Cartão amarelo para Rogério! Atacante do Sport é advertido após simular pênalti não marcado

49' O Náutico, por sua vez, permanece bem postado na defesa e segura o ímpeto do rival

47' As mudanças mantém o Sport no setor ofensivo, mas ainda sem levar perigo

45' Bola rolando no segundo tempo na Arena de Pernambuco para Náutico 2x0 Sport!

23:32 Náutico também no gramado. Timbu retorna sem mudanças

23:31 Mexidas no Sport! SAEM Felipe Rodrigues e Thomás, ENTRAM Raul Prata e Juninho

23:30 Sport já em campo. Leão vem com Juninho e Raul Prata

23:27 Times já já estão de volta ao gramado para o segundo tempo

45+2' Fim de primeiro tempo na Arena de Pernambuco para Náutico 2x0 Sport! Gols de Wallace Pernambucano deixam o Timbu em vantagem ao intervalo

45' Dois minutos de acréscimo

43' Tirando proveito do contra-golpe, que vinha sendo testado durante a etapa inicial, o Timbu vai abrindo boa vantagem no intervalo

41' GOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! WALLACE PERNAMBUCANO, DE NOVO! Em contra-ataque mortal, Wallace Pernambucano ganha de Pedro Castro na velocidade após receber de Willian Gaúcho e chuta na saída de Magrão. Náutico 2x0 Sport

40' Lateral-esquerdo do Leão retorna ao campo de jogo

38' Sander vai precisar ser retirado de campo. Está com a boca sangrando após choque com Thiago Ennes

36' Sem criatividade, as equipes deixam a partida truncada e com poucos lances

34' Nem mesmo ter mais superioridade em campo é positivo ao Sport, já que não consegue passar pela marcação do Náutico e pouco leva perigo

32' Pedro Castro leva a pior em dividida e duelo é paralisado

30' Meia hora de bola rolando e o jogo é pouco movimentado, com raros lances no ataque dos dois lados

28' Cartão amarelo para Anselmo! Volante do Sport é punido por falta em Camutanga

26' Confronto é equilibrado e sem muitas emoções até o momento

24' Timbu sai mais e vai tentando procurar espaços para fazer o segundo gol

22' Duelo é paralisado para atendimento a Wallace Pernambucano, autor do gol, que sai na maca

20' Partida vai se aproximando da metade do primeiro tempo e com raros lances ofensivos

18' A superioridade do Sport no ataque ainda não é refletida em chances claras, deixando o jogo pouco movimentado

16' Mesmo em vantagem no placar, o Timbu se segura bem e joga apenas em função do erro leonino

14' UHHHHHHHHH! Marlone cobra falta na área e Anselmo resvala para a defesa de Jefferson, que impede o empate

13' Cartão amarelo para Júnior Timbó! Meia do Náutico é punido no banco de reservas por invadir o campo no momento da comemoração do gol

11' GOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! WALLACE PERNAMBUCANO! Após a cobrança rápida no escanteio, Medina levanta com perfeição e Wallace Pernambucano dá um belo cabeceio. Magrão ainda desvia, mas não tira. Náutico 1x0 Sport

9' Apesar de mais presentes ao setor ofensivo, os rubro-negros não furam a defesa alvirrubra

7' Torcidas, em número reduzido, fazem pouco barulho, mas tentam dar o incentivo aos times

5' Sem criatividade, as equipes não conseguem criar bons momentos até o momento

3' Náutico demonstra boa postura defensiva e segura bem os ímpetos do Leão

2' Partida começa bastante equilibrada e ainda sem lances de perigo

1' Rubro-negros começam pressionando e vão ao ataque logo no primeiro minuto

0' Bola rolando na Arena de Pernambuco para Náutico x Sport! Saída de bola é do Leão

22:28 Atletas dos dois times fazem a última oração antes da bola rolar

22:26 Falta pouco para o apito inicial! Não saiam daqui

22:24 Jogadores dos dois times se cumprimentam e vão bater bola antes do apito inicial

22:23 Hino de Pernambuco sendo executado neste momento

22:22 EQUIPES NO GRAMADO! Náutico vai com padrão alvirrubro e Sport vai com o rubro-negro

22:21 Público é muito pequeno no momento. Segundo informações, não há nem 2000 torcedores presentes

22:19 Volante Rithely, apesar de não estar relacionado por ter sido vetado pelo DM, está presente à Arena

22:16 Jogadores já retornaram aos vestiários. Já já começa o jogo

22:13 A arbitragem da partida é de Péricles Bassols, que vai ter como seus auxiliares Marcelino Castro e Bruno César Chaves. Todos são membros do quadro da Ceaf-PE

22:10 Em instantes a bola vai rolar! Acompanhem os detalhes conosco

22:07 A última vitória rubro-negra no palco do confronto foi em 2015, por 2 a 0. Os gols foram assinalados pelo volante Wendel e zagueiro Ewerton Páscoa, que não estão mais no clube

22:04 O último confronto entre ambos foi em 2017, pelo duelo de volta da semifinal do Estadual, e terminou 1 a 1. Tal igualdade garantiu os leoninos na finalíssima, sendo campeão sobre o Salgueiro

22:01 Desde 2013, quando a Arena foi construída, os times duelaram por oito vezes e com retrospecto bastante equilibrado. Três vitórias para cada e dois empates

21:58 Agora o plantel rubro-negro entra em campo para aquecer. Faltam cerca de meia hora para o apito inicial

21:52 Atletas do Timbu, contudo, aquecem no campo de jogo. Público está muito pequeno faltando pouco mais de meia hora para o confronto

21:49 Os goleiros Magrão e Agenor, porém, entram em campo para fazer a última atividade antes do apito inicial

21:46 Jogadores leoninos realizam último aquecimento antes da bola rolar nos vestiários da Arena de Pernambuco

21:43 Roberto Fernandes, por sua vez, bota os alvirrubros mais presentes ao ataque, tentando fazer valer o fator casa

21:40 Gol marcado na estreia, contra o Afogados da Ingazeira, foi positivo ao meia-atacante Gabriel. Atleta vai fazer seu primeiro jogo como titular e ocupando o lugar de André

21:37 Banco rubro-negro: Agenor, Léo Ortiz, Henríquez, Capa, Raul Prata, Thallyson, Fabrício, Neto Moura, Reinaldo Lenis e Juninho

21:35 SPORT ESCALADO! O Leão já está confirmado para o clássico e vai com: Magrão; Felipe Rodrigues, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Anselmo e Pedro Castro; Thomás e Marlone; Rogério e Gabriel

Maior artilheiro da Arena, Ronaldo Alves espera dar continuidade à boa fase defensiva do Sport

21:29 Reservas dos alvirrubros: Bruno, Rafael Ribeiro, Samuel, Hygor, Luiz Henrique, Robinho, Clebinho, Tharcysio, Júnior Timbó e Daniel Bueno

21:27 NÁUTICO DEFINIDO! Com Gabriel Araújo adiantado, o Timbu vai a campo logo mais com: Jefferson; Thiago Ennes, Breno Calixto, Camutanga e Kevyn; Negretti; Willian Gaúcho, Josa, Medina e Gabriel Araújo; Wallace Pernambucano

21:24 O único confronto entre eles ocorreu ainda em 2008, pela Série A do Campeonato Brasileiro, ficando empatado em 2 a 2

21:21 O treinador rubro-negro, por outro lado, encarou o Timbu durante seis ocasiões. Total de três triunfos e três igualdades, mantendo um tabu a seu favor

21:18 O comandante alvirrubro enfrentou o Leão por sete vezes antes de hoje, com três vitórias, três empates e uma derrota

21:15 A partida de instantes vai ser marcada por um encontro curioso. Os técnicos Roberto Fernandes e Nelsinho Baptista, que possuem passagens pelos clubes em outras oportunidades, vão tentar manter o desempenho positivo

Boa noite para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje temos o primeiro clássico do Campeonato Pernambucano 2018, a ser disputada pela 3ª rodada entre Náutico x Sport ao vivo, na Arena de Pernambuco em São Lourenço da Mata, nesta quarta-feira (24). Fique conosco e acompanhe o lance a lance da partida

"Geralmente são jogadas de bolas paradas, mas tento me posicionar bem e eu tenho conseguido em alguns jogos, tanto dentro da Arena quanto em outros estádios. Acho que a bola gosta de mim, porém treinamos muito, sejam bolas de escanteio ou faltas laterais. Como sou um dos mais altos, vou tentar a sorte na área", declarou

De resto, o treinador rubro-negro já tem a base mantida, ainda que haja a possibilidade de Gabriel ser acionado na vaga de Rogério. Certeza, porém, é o zagueiro Ronaldo Alves como parceiro de Durval na zaga. O defensor, inclusive, é o artilheiro da Arena de Pernambuco ao lado de Sassá, hoje no Cruzeiro

Na lateral-direita, Raul Prata iniciou transição física após entorse no pé. O jovem Felipe Rodrigues - que veio do Santos B, contudo, deve ser mantido no setor. Na cabeça de área, Anselmo retorna após ficar de fora com uma virose e é esperado para jogar ao lado de Pedro Castro

Por isso, a dupla de ataque com Rogério é incerta, já que Reinaldo Lenis é cotado para fazer a função, enquanto que Juninho corre por fora. Caso o colombiano atue mais adiantado, Thomás deve atuar junto a Marlone na armação

No lado do Sport, Nelsinho Baptista tem de promover novidades no time que vai iniciar jogando logo mais. O atacante André, com uma tendinite no joelho, saiu no intervalo contra o Afogados da Ingazeira e não ficou nem entre os relacionados, sendo substituído pelo jovem Juninho

Com possibilidade de ser mantido no time, o meio-campista Júnior Timbó mostra a motivação para jogar: "Acho que fiz boa estreia, até porque não tive o tempo ideal de fazer a pré-temporada com o restante dos atletas, por ter tido o começo de ano conturbado. Vim e pedi para jogar, mas dei meu melhor e passei quanto aguentava. Acho que fiz bom jogo, apesar de faltar um pouco de entrosamento", afirmou

Regularizado no BID, após assinar novo contrato, o zagueiro Breno Calixto fará sua estreia nesta temporada pela equipe, deixando Negretti na zaga. Seu parceiro vai ser Camutanga, que cumpriu suspensão e toma a vaga de Samuel

A única dúvida do comandante do Timbu para o jogo com os leoninos era o meia Júnior Timbó, por não ter ido bem ante a Patativa. Ter a confiança de Robert, pode fazê-lo continuar como titular e ao lado de Josa, Willian Gaúcho, Hygor e Wallace Pernambucano no meio-campo

Uma delas e a mais importante é o desfalque do atacante Fernandinho. O jogador sentiu dores no posterior da coxa esquerda e realizou exames de imagem, sendo assim baixa para o confronto diante do Leão

Visando se recuperar da derrota para o Central, que o tirou da liderança, o Náutico faz o primeiro clássico de 2018 contra o Sport. Para a partida, o técnico Roberto Fernandes tem novidades entre os titulares alvirrubros