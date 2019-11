Resultado Palmeiras x Red Bull Brasil  pelo Campeonato Paulista 2018 (2-1)

Obrigado pela companhia em mais uma transmissão. Fique ligado que logo mais tem o pós jogo. Abraço a todos!

Com o resultado, o Palmeiras soma 9 pontos em três partidas sendo o único clube no Paulistão com 100% de aproveitamento

49' FINAL DE JOGO!!!! VITÓRIA DO PALMEIRAS!!

48' Bruno Henrique cobra falta, a bola explode na barreira

45' Quatro minutos de acréscimo

43' THIAGO SANTOS EM DIA DE CENTROAVANTE!!! Dudu pela direita cruzou rasteio a bola passou por todo mundo e sobrou limpa para Thiago Santos completar para o gol!

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS THIAGO SANTOS!!!!!!! DE NOVO!!

42' AFAAAAAAAAASTA BRENO LOPES Após bate-rebate a bola ia sobrando para Dudu mas o zagueiro chegou afastando

41' MEU DEUS, BRUNO HENRIQUE! Lucas Lima virou jogo para Willian que ajeitou para Bruno Henrique livre, na hora de fazer o gol, o volante se atrapalhou e a bola saiu pela linha de fundo

A fase de Jailson é excelente. Defendeu pênalti e, em seguida, salvou o rebote. Até agora, salvando o Palmeiras e evitando sua segunda derrota como titular no clube. #VerdãoVAVEL — Pedro Henrique Quiste (@ph_quiste) 26 de janeiro de 2018

38' Lucas Lima cobra falta na barreira

33' Rodrigo Andrade está expulso! O atleta fez falta em Thiago Santos e recebeu segundo cartão amarelo

31' GIGANTE JAILSON!!! Rodrigo Andrade bateu rasteiro no canto esquerdo do goleiro Jailson defende no rebote Nininho iria fazer o gol, mas o goleiro fez mais uma linda defesa.

31'JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAILSOOOOOOOOOONNNNNNNNNN SENSACIONAL

29' Antônio Carlos puxou Éder Luis na área, e o árbitro apontou para cal.

29' PÊNALTI PARA O RED BULL BRASIL

28' Substituição do Palmeiras: Sai: Borja. Entra: Guerra

23' Dudu cobra falta por cima do gol

22' Dudu com três jogadores em cima dele acabou sofrendo falta na entrada da área

20' Substituição no Palmeiras: Entra: Bruno Henrique e Willian. Sai: Tchê Tchê e Keno

17' Substituição no Red Bull Brasil: Sai: Deivid. Entra: Éverton Silva

15' UUUUUUUUUUUUH Em mais um cruzamento, desta vez de Victor Luis para Borja, o atacante cabeceou forte, a bola passou raspando o travessão

12' UUUUUUUUUUH Lucas Lima cobrou rápido escanteio e cruzou na segunda trave, Thiago Santos apareceu livre, mas cabeceou por cima do gol

11' JUUUUUUUUUUUUUUULIO CÉSAR DE NOVO!!! Keno achou Dudu livre na área o atacante tentou um toque de cobertura mas o goleiro espalmou para escanteio

5' Substituição no Red Bull Brasil: SAI: Anderson Marques também machucado. Entra: Doriva

3' SAAAAAAAAAALVA EWERTON PÁSCOA Borja apareceu livre pelo meio, invadiu a área finalizou o goleiro espalmou mas a bola ia entrando para o gol quando o zagueiro fez o corte evitando o gol

1' Breno Lopes arrancou pela esquerda Thiago Santos foi obrigado a fazer a falta e recebeu cartão amarelo

0' COMEÇA SEGUNDO TEMPO

48' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO

47' NO FINZINHO DO PRIMEIRO TEMPO! Lucas Lima cobra falta na área Thiago Santos sobe sozinho para cabecear para o fundo do gol. Tudo igual

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!!!! THIAGO SANTOS

46' UUUUUUH Após bola tabela do Palmeiras, Dudu rolou para Borja que mandou para o gol mas acabou sendo bloqueado por Ewerton Páscoa

45' Três minutos de acréscimo

43' Dudu tentou lançamento para Keno, a defesa corta para escanteio

36' Tchê Tchê no rebote tentou um chute colocado, a bola ficou fácil para Julio César

30' Keno em jogada individual chegou na linha de fundo fez o cruzamento mas foi bloqueado

22' TÁ LÁ!!!!! É DO TORO LOKO Em boa troca de passes, André Castro nas costas de Mayke cruzou e Deivid entrou sozinho na área para cabecear para o gol. Aberto o placar

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO RED BULL BRASIL!!!! DEIVID

18' JUUUUUUUUUUUUULIO CÉSAR!!!!! Borja aproveitou a falha da defesa, disparou, invadiu a área e mandou um foguete cara a cara com goleiro que fez uma linda defesa

14' QUE CONFUSÃO!!! Lucas Lima cobra falta na área, Thiago Martins ajeita de cabeça para Thiago Santos a bola fica pipocando entre os jogadores do Palmeiras e do Toro Loko e o juiz acaba marcando toque de mão do palmeirense

10' JAAAAAAAAAILSON!!!!!! Em cruzamento pela direita, Edmilson sozinho dentro da área mandou uma bomba e Jailson fez linda defesa

9' Substituição no Red Bull Brasil: Sai : Tiago Alves, lesionado. Entra: Anderson Marques

4' Dudu cruza pela direita, André Castro afasta para escanteio

2' Lucas Lima sofre falta de Éder Luis e cobra rapidamente para Dudu, mas o atacante não alcançou a bola

0' COMEÇA O JOGO!!

Tudo pronto.. a bola vai rolar

Hino nacional brasileiro em execução

Os dois times entram em campo

Os dois times estão no aquecimento no gramado do Allianz Parque

O Palmeiras poupou alguns jogadores que vinham sendo titulares, caso de Marcos Rocha, Felipe Melo e Willian

RED BULL BRASIL ESCALADO: Julio Cesar; Nininho, Ewerton Pascoa, Tiago Alves, Breno Lopes; André Castro, Eder, Rodrigo Andrade; Deivid, Edmilson, Eder Luis.

PALMEIRAS ESCALADO: Jailson; Mayke, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luís; Thiago Santos, Tchê Tchê, L. Lima, Dudu e Keno; Borja

Boa noite torcedores, acompanhem a partir de agora a transmissão entre Palmeiras x Red Bull Brasil ao vivo pela terceira rodada do Paulistão. Fique conosco!

O Allianz Parque será o palco da partida entre Palmeiras e Red Bull Brasil

Arbitragem: José Cláudio Rocha Filho, com Daniel Paulo Ziolli de assistente 1 e Eduardo Vequi Marciano como assistente 2.

O técnico Ricardo Catalá não revelou o time que deve entrar em campo contra o Palmeiras. O time Campineiro tem nomes conhecidos da torcida do Palmeiras, como João Denoni e Ricardo Bueno, que frequentaram o alviverde e o ex-goleiro do Corinthians Julio César.

Provável Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Thiago Martins, Antônio Carlos e Victor Luís; Felipe Melo, Tchê Tchê e Lucas Lima; Dudu, Willian e Borja.

A ideia de Roger Machado é utilizar mais uma vez a escalação do Palmeiras na última rodada, mas a preparação física pode ser problema :

" O curto espaço de tempo da pré-temporada faz com que tenhamos que planejar e acompanhar a recuperação dos atletas dia a dia para decidir como estão, se têm plenas condições para ir para a partida"

As equipes se enfrentaram apenas três vezes e o Red Bull Brasil leva vantagem, já venceu o alviverde em duas oportunidades e perdeu apenas uma, sendo uma delas na casa do verdão.

O Red Bull Brasil é o terceiro colocado do grupo D com apenas dois pontos, tendo empatado suas duas primeiras partidas.

O Palmeiras é líder do grupo C com 6 pontos marcados tendo vencido suas duas partidas contra Santo André e Botafogo-SP