Resumão da 3ª rodada do Campeonato Gaúcho 2018

Internacional perde a primeira. Grêmio e Novo Hamburgo seguem sem vitórias e Caxias divide liderança do Gauchão com o Brasil de Pelotas. Terceira rodada da competição é marcada por 16 gols. Confira como foi cada um dos jogos da rodada que aconteceu no meio da semana.

Avenida 3 x 2 Grêmio

O primeiro jogo da rodada foi em Santa Cruz do Sul e terminou com vitória, de virada, do time da casa. O Grêmio segue utilizando o time de transição no campeonato estadual. Mais uma vez a equipe comandada por César Bueno acabou apresentando problemas em campo, principalmente no setor defensivo. Jean Pyerre chegou a deixar o Tricolor em vantagem aos 35 minutos do primeiro tempo, mas viu o Avenida empatar com Luís Henrique, aos 15 da segunda etapa. A jogada de empate saiu na bola aérea.

A virada do Periquito veio após falha de Paulo Miranda na saída de bola. Marques aproveitou a bobeira para deixar o time da casa em vantagem. Paulo Miranda se redimiu já nos acréscimos, aos 46 minutos. O zagueiro aproveitou cobrança de escanteio de Thaciano e deixou tudo igual. Porém, a noite era mesmo do time Alviverde. Aos 48 minutos a bola sobrou com Toto, que encheu o pé, viu a bola desviar em Mendonça e morrer no fundo das redes. Placar final: 3 a 2 para o Avenida.

São Paulo 1 x 2 Cruzeiro

O Leão do Parque foi a única equipe que perdeu em casa nessa rodada. Mesmo longe de casa, o Cruzeiro jogou não se intimidou e abriu o placar com Lucas Carvalho aos nove minutos de jogo. A fanática torcida do São Paulo apoiou o time ainda mais e comemorou muito aos 20 minutos, quando foi marcado um pênalti para o time da casa. Janderson foi o encarregado da cobrança e o goleiro Deivity acabou defendendo no canto esquerdo.

(Foto: João Pedro Figueiredo / SC São Paulo)

O São Paulo seguiu no ataque e buscou o empate aos 28 minutos em cobrança de falta perfeita de Victor Feijão. O Cruzeiro tratou de definir o confronto ainda no primeiro tempo. Jonathan fez boa jogada e deu passe para Kayron, que conseguiu tirar do goleiro para decretar a vitória para o time de Cachoeirinha.

São José 2 x 1 Novo Hamburgo

O atual campeão gaúcho ainda não venceu nesta edição do estadual. Desta vez o adversário foi o São José, no estádio Passo D’Areia. O confronto também foi o jogo de ida da Recopa Gaúcha. Com a bola rolando, os gols saíram apenas na segunda etapa. Alemão abriu o placar para o São José aos 25 minutos após chute forte do meio da rua. A noite era mesmo de Alemão. Dez minutos mais tarde o jogador voltou a balançar as redes em cobrança de falta da intermediária.

(Foto: Divulgação / E. C. Novo Hamburgo)

O Novo Hamburgo descontou aos 37. Juninho marcou o primeiro gol do Nóia no Gauchão. Pelo Gauchão, três pontos para o São José. Agora as equipes voltam a se enfrentar em março, no Estádio do Vale, valendo a Recopa Gaúcha.

Brasil de Pelotas 1 x 0 Veranópolis

Enquanto Caxias e Inter brigavam pela liderança diretamente, o Xavante também estava de olho no topo da tabela. As três equipes entraram na rodada com 100% de aproveitamento. Jogando mais cedo, em casa, a equipe do técnico Clemer precisava vencer e aguardar o término da rodada para saber sua posição.

(Foto: Divulgação / G. E. Brasil)

O Brasil de Pelotas venceu o Veranópolis com gol de Luiz Eduardo, que aproveitou cobrança de escanteio, aos 23 minutos, para cabecear. O Brasil era líder do Gauchão até a virada do Caxias, no estádio Centenário. De qualquer forma, a equipe da região Sul segue com pontuação de líder, mas fica na segunda colocação por conta dos critérios de desempate.

Caxias 2 x 1 Internacional

Na serra, Odair Hellmann escalou os titulares pela segunda vez neste Campeonato Gaúcho, mas foi a equipe de Luis Carlos Winck quem comemorou. Em jogo estava a liderança e em caso de empate, o Brasil de Pelotas se isolava na ponta. O Internacional dominou as ações do primeiro tempo. Atacando sempre pelo lado direito, D’Alessandro, William Pottker e Cláudio Winck criaram boas chances, mas o time não era feliz na hora de concluir as jogadas.

O Caxias conseguiu abrir o placar após a bola ser levantada na área e Gabriel Dias desviar contra a própria meta, aos 35 minutos. O Inter reagiu rápido e conseguiu empatar aos 41. D’Alessandro lançou Leandro Damião dentro da área e o centroavante passou de cabeça para William Pottker deixar tudo igual. A bola não caiu no chão durante a jogada.

O segundo tempo foi mais equilibrado, com chances perigosas para os dois lados. Quando tudo se encaminhava para o empate, o time da casa conseguiu a virada com Alex Willian. Daniel Cruz, marcado, conseguiu achar um espaço para servir o atacante, que apenas empurrou a bola para o fundo das redes. A vitória decretou a liderança para o time Grená.

São Luiz 1 x 0 Juventude

São Luiz e Juventude encerraram a rodada na noite desta quinta-feira (25). Jogando em casa, no estádio 19 de Outubro, o Rubro bateu o Papo por 1 a 0. Michel marcou o gol do jogo aos 38 minutos da primeira etapa. Após cruzamento de Gustavo Xuxa, Luiz Carlos conseguiu desviar e Michel, de bicicleta, mandou para o fundo das redes, sem chances para Matheus Cavichiolli, melhor goleiro do Campeonato Gaúcho em 2017. O São Luiz, que já tinha empatado duas partidas, venceu a primeira no Gauchão.