Rodrygo entra no fim, marca o gol da virada e Santos vence Ponte Preta

Após ser derrotado em casa, o Santos foi visitar a Ponte Preta no Moisés Lucarelli nesta quinta-feira (25) e saiu com vitória sofrida. O Peixe saiu atrás e foi buscar a virada por 2 a 1, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Ainda no primeiro tempo, Léo Artur abriu o placar para o time da casa, só que Jair Ventura na segunda etapa, colocou Eduardo Sasha e Rodrygo Goes, que saíram da reserva para marcar os gols da virada santista

Com o resultado, o Santos assume a liderança do grupo D e vai a seis pontos. Já a Macaca, que acumula sua segunda derrota consecutiva, perdeu a primeira posição do grupo B com três pontos, ante quatro do líder São Paulo.

Pela quarta rodada do Campeonato Paulista o Santos enfrentará o Ituano no domingo (28) às 19h30, no Pacaembu. No mesmo dia, a Ponte Preta visita o São Bento no domingo, às 17h (de Brasília), no Walter Ribeiro.

Santos não consegue criar e Ponte sai do primeiro tempo com o resultado

Com ambas equipes arriscando pouco e se estudando, o jogo iniciou sem grandes chances para as equipes. No entanto, a Ponte vinha tentando encaixar seu contra-ataque, uma vez que, o time visitante, possuía a posse de bola.

Aos oito minutos, o time de Campinas não perdeu sua primeira oportunidade e abriu o placar. Felippe Cardoso passou por David Braz e Caju, cruzando para Léo Artur que dividiu com Victor Ferraz e, sem ângulo, chutou entre as pernas de Vanderlei.

A pouca criação do meio de campo do time da Vila Belmiro impedia uma reação. O zagueiro Luiz Felipe, aos vinte e cinco minutos, teve a primeira chance de gol da equipe visitante, quando livre na pequena área cabeceou por cima do gol.

Ainda no primeiro tempo, Léo Artur driblou Alison na intermediária e quase ampliou o placar para a Ponte com chute perigoso que passou à direita da meta de Vanderlei. No final da primeira etapa, Victor Ferraz ainda bateu falta, que parou na barreira bem colocada dos donos da casa.

Mudanças de Jair Ventura surtem efeito e o Peixe sai vitorioso da partida

O início da segunda etapa definiu o novo rumo da partida, o Peixe mostrou-se superior e com vontade de virar a partida. O Santos, com a posse de bola, passou a martelar a defesa da Ponte e buscou o resultado.

O meia Vecchio cresceu de rendimento e deu forma ao meio de campo, que chutou aos oito minutos de fora da grande área para grande defesa do goleiro Ivan. Aos onze, nova pressão do time praiano e Copete chutou cruzado para outra defesa do goleiro do time campineiro.

A equipe do alvinegro da Vila caiu de produção e o técnico Jair Ventura sacou Rodrigão e bancou o ex-atacante colorado Eduardo Sasha, que estreou na derrota contra o Bragantino. Aos vinte e oito, o atacante, de cabeça, empatou após bom cruzamento de Copete.

Foto: Repdrodução

Após o empate, o jogo esquentou. Um minuto após o gol do Santos, Felipe Saraiva arriscou e quase fez o dele de fora da área. Em sequência, Vecchio deu belo passe à Arthur Gomes, que, cara a cara com o goleiro Ivan, chutou a bola que passou perto da trave.

O jogo seguiu pegado com chances claras de gol para ambas as equipes. No entanto, já nos acréscimos, a estrela do menino da Vila de 17 anos, Rodrygo, brilhou. Após receber bola de Vecchio, o atacante driblou Emerson e chutou no canto do goleiro Ivan, cravando a virada nos últimos minutos para o Santos.