Corinthians vence o São Paulo no Campeonato Paulista 2018 (2-1)

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse clássico na VAVEL Brasil, um grande abraço.

Com gols de Jadson e Balbuena, o Corinthians vence o São Paulo por 2 a 1 pelo Campeonato Paulista.

49 min: Fim de jogo!

49 min: Reinaldo cobra falta na área e Cássio sai para desviar a bola pela linha de fundo

47 min: Corinthians toca a bola no campo de ataque esperando o apito final

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

44 min: Cartão amarelo para Jadson

42 min: No Corinthians entra Guilherme Romão na vaga de Juninho Capixaba

40 min: Diego Souza gira e bate, mas o chute sai muito fraco

35 min: Corinthians também muda, sai Rodriguinho para entrada de Maycon

34 min: São Paulo muda denovo, entra Reinaldo na vaga de Edimar

30 min: No São Paulo sai Shaylon para entrada de Paulo Bóia

26 min: Clayson tenta a jogada pela esquerda e Rodrigo Caio atento joga a bola pela linha de fundo

23 min: Diego Souza tenta o passe mas a zaga do Corinthians faz o corte

20 min: Petros comete falta em Romero e recebe cartão amarelo

16 min: Júnior Dutra mal entrou e já recebe cartão amarelo

15 min: No Corinthians entra Júnior Dutra na vaga de Kazim

13 min: São Paulo mexe, sai Brenner para entrada de Caíque

9 min: Shaylon cruza e Juninho Capixaba faz o corte

6 min: Jadson recebe de Rodriguinho e chuta por cima do gol de Sidão

4 min: Marcos Guilherme recebe e toca para Brenner, mas Balbuena chega antes e afasta o perigo

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim do primeiro tempo!

44 min: Teremos dois minutos de acréscimos

41 min: Gabriel e Diego Souza se estranham em campo e ambos recebem cartão amarelo

35 min: Jucilei recebe cartão amarelo

32 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Anderson Martins da bobeira e Balbuena sobe sozinho para colocar o Corinthians novamente na frente do placar

31 min: UUUUUH! Rodriguinho chuta e Sidão espalma para escanteio

26 min: Ángel Romero recebe cartão amarelo

25 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Éder Militão cruza rasteiro na medida para Brenner empatar a partida

24 min: UUUUUH! Shaylon chuta de longe e acerta a trave, no rebote Brenner manda para fora

21 min: Rodriguinho tenta acionar Clayson mas Militão chega antes e faz o corte

20 min: Kazim disputa a bola mas não consegue dominar

14 min: UUUUH! Militão desvia de cabeça escanteio cobrado por Shaylon e quase empata o jogo

12 min: Romero disputa a bola com Brenner, fica com ela mas acaba sofrendo a falta

8 min: Clayson tenta mas adianta muito a bola

5 min: Petros cruza e Juninho Capixaba afasta o perigo

1 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Rodriguinho serve Jadson que toca de esquerda na saída de Sidão parar abrir o placar

0 min: Começa o clássico!

O São Paulo está escalado com: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Anderson Martins e Edimar; Jucilei, Petros e Shaylon; Marcos Guilherme, Diego Souza e Brenner.

Corinthians vem a campo com: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel; Romero, Rodriguinho, Jadson e Clayson; Kazim.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande clássico entre Corinthians x São Paulo ao vivo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Fique conosco e acompanhe lance a lance desse grande jogo!

Para a próxima rodada o São Paulo enfrentará o Botafogo SP no Morumbi, já o Corinthians viajará para enfrentar o Novorizontino.

Já no Campeonato Paulista, foram 63 triunfos Corinthianos, 57 empates e 57 vitórias São Paulinas. Em número de gols a vantagem vai para o tricolor 243 contra 235.

Em termos históricos o Corinthians leva a vantagem, são 125 vitórias em 334 partidas, contra 102 vitórias do Tricolor e 107 empates. Em números de gols, são 485 a favor da equipe de Itaquera, contra 457 do time do Morumbi.

Na tarde deste sábado (26) acontece o clássico Majestoso, no campeonato Paulista. Corinthians e São Paulo se enfrentam para seguirem firmes na competição.

A partida é de mando Corinthiano, assim que torcedores São Paulinos não poderão comparecer ao estádio, por causa da lei de torcida única em clássicos paulistas. A partida ocorrerá no Pacaembu as 17h.

O Tricolor Paulista enfrentou o Mirassol, na cidade que leva o mesmo nome do time e venceu por 2 a 0, gols do estreante Diego Souza e Marcos Guilherme.

Já o time de Itaquera teve como adversário Ferroviária, em casa, e venceu por 2 a 1, gols de Balbuena e Clayson.

Em relação ao campeonato no geral, o São Paulo consta com uma vitória, um empate e uma derrota, já o Corinthians tem como campanha duas vitórias e uma derrota, portanto vem mais confiante ao clássico.

A escalação para ambos os lados não devem ter surpresas. O São Paulo deve ir a campo com a mesma equipe que jogou diante do Mirassol, sendo Sidão; Edimar, Anderson Martins, Rodrigo Caio e Militão; Jucilei, Petros e Shaylon; Marcos Guilherme, Brenner e Diego Souza. A novidade deve ser Hudson, que após voltar de uma temporada no Cruzeiro, começará o jogo no banco de reservas e poderá entrar no decorrer da partida. O volante estava se recuperando de uma possível lesão e agora já está pronto para ir a campo.

Os desfalques seguem sendo Arboleda com estiramento na coxa, Morato que se recupera de uma cirurgia e Cueva que não foi nem relacionado pelo técnico Dorival Junior, após os momentos turbulentos vividos com a equipe.

Já a equipe alvinegra, deve ir a campo com Cássio; Juninho Capixaba, Pedro Henrique, Balbuena e Fagner; Gabriel, Clayson, Jadson, Rodriguinho e Romero; Kazim, sendo desfalque Renê Junior que ainda está realizando trabalhos físicos e Walter que se recupera de lesão. Vale lembrar que esse é um possível time, já que Fábio Carille afirmou esperar resposta do departamento médico para confirmar os titulares, o comandante disse que os jogadores têm reclamado de dores e portanto, a escalação oficial deve vir próximo do horário do jogo.

Principal reforço são-paulino para este ano, o ex-atacante do Sport estreou no Estádio do Morumbi diante do Novorizontino. Sem muitas oportunidades pelo pouco tempo que esteve em campo, seu verdadeiro cartão de visitas aconteceu na última quarta-feira, quando realizou sua primeira partida como titular, anotando um dos gols da vitória de 2 a 0 diante do Mirassol.

Trabalhando com elencos distintos se comparados aos de 2017, sem dúvida alguma uma vitória em um clássico daria uma grande motivação para este início de campanhas. As apresentações de determinadas peças do elenco recém chegadas também devem chamar a atenção: casos de Júnior Dutra , que pode iniciar no banco, e Diego Souza, comandante do ataque são-paulino no Majestoso

Ambas equipes são líderes de seus respectivos grupos, e se nada de atípico ocorrer, não terão dificuldades para avançar a fase seguinte do Paulistão. Contudo, tanto Corinthians quanto São Paulo perderam na rodada de estreia, e ainda buscam afirmação na temporada.

Uma das principais peças do meio de campo corinthiano, Jadson novamente irá reencontrar sua ex-equipe. O jogador costuma realizar boas partidas contra o São Paulo, a melhor delas provavelmente aconteceu na fase de grupos da Libertadores da América há três anos atrás, quando marcou um dos gols na vitória alvi-negra por 2 a 0.

Balbuena marcou o primeiro do Corinthians contra a Ferroviária

Diego Souza comemora seu primeiro gol com a camisa tricolor

